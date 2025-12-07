Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

La Aemet avisa del regreso de la lluvia a Sevilla esta semana: estos son los días en los que va a llover

Tras el puente, se esperan también temperaturas suaves para la época del año, con máximas que ronden los 20 grados

Todas las pistas de patinaje sobre hielo en Sevilla para esta Navidad: horarios, precios y ubicación

Ruta de Belenes en Sevilla para esta Navidad 2025: mapa y horarios de los mejores

Ambiente en el centro de Sevilla durante este puente de diciembre, en el que abunda la nubosidad
Ambiente en el centro de Sevilla durante este puente de diciembre, en el que abunda la nubosidad Juan Flores
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La lluvia está dando un tregua en Sevilla durante este puente de diciembre, siendo las del viernes las últimas que tuvieron lugar en la ciudad. Tal y como se estimaba, se está dando una abundante nubosidad en la zona occidental de Andalucía ... durante estos días, aunque sin probabilidad de precipitaciones. No obstante, las lluvias regresarán a Sevilla tras el puente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app