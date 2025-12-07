La Aemet avisa del regreso de la lluvia a Sevilla esta semana: estos son los días en los que va a llover

La lluvia está dando un tregua en Sevilla durante este puente de diciembre, siendo las del viernes las últimas que tuvieron lugar en la ciudad. Tal y como se estimaba, se está dando una abundante nubosidad en la zona occidental de Andalucía ... durante estos días, aunque sin probabilidad de precipitaciones. No obstante, las lluvias regresarán a Sevilla tras el puente.

Y es que la Agencia Estatal de Meteorología ya ha avisado de que, para esta segunda semana de diciembre, llegarán por el oeste nuevos de frentes asociados a borrascas atlánticas que dejarán lluvias en la capital hispalense. Asimismo, se esperan temperaturas suaves para la época del año, sin que llegue a hacer un frío intenso.

Estos son los días que va a llover en Sevilla esta semana

La estabilidad que impera durante estos días en Sevilla se mantendrá, al menos, hasta el mediodía del martes, para cuando sí se pronostica una mínima probabilidad de precipitaciones, según la Aemet. Sin embargo, será el miércoles la jornada en la que seguro se den precipitaciones en la ciudad, con unas primeras horas que estarán completamente pasadas por agua. También en esta semana, independientemente de que haya lluvias o no, se notará un ambiente menos fresco, con máximas que ronden los 20 grados, a excepción del miércoles.

Pronóstico de Aemet para estos días en Sevilla Aemet

El jueves disminuirá la probabilidad de precipitaciones en la ciudad, aunque no desaparecerán; de ahí que no se descarten chubascos en una jornada de intervalos nubosos en Sevilla. Y de cara al viernes, vuelve a aguardarse un tiempo con bastante nubosidad y lluvias, las cuales podrían ir disipándose conforme avanzara el fin de semana.

Por otra parte, teniendo en cuenta otros pronósticos, como los de eltiempo.es, las lluvias harán de nuevo acto de presencia en Sevilla el miércoles y el viernes, especialmente. El martes y el jueves la probabilidad de precipitaciones sería mucho menor.

Pronóstico de eltiempo.es para estos días en Sevilla eltiempo.es

Observando la predicción para el fin de semana, el sábado se esperan también lluvias en Sevilla, aunque sería menos intensas.