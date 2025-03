Última hora del Covid en directo

El riesgo provocado por la variante ómicron en todo el mundo permanece «muy elevado», advirtió la Organización Mundial de la Salud, en medio de una propagación mundial de los contagios con récords en España, Francia o Reino Unido y fuertes aumentos en Argentina, Bolivia, Perú o Bolivia.

«El riesgo general relacionado con la nueva variante Ómicron permanece muy elevado», alertó la OMS en su informe epidemiológico semanal, señalando que su crecimiento requiere «un periodo de dos a tres días para duplicarse».

Los resultados se han publicado en la revista 'New England Journal of Medicine (NEJM)' y se han presentado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y a la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) para el posible uso del fármaco en las primeras fases de la enfermedad, incluso antes de la hospitalización.

Gilead Sciences ha anunciado los resultados completos de un estudio de investigación de fase 3 que evalúa la eficacia y la seguridad de un ciclo de tres días de 'Veklury' (remdesivir) de administración intravenosa para el tratamiento de la COVID-19 en pacientes no hospitalizados con alto riesgo de progresión de la enfermedad.

Asimismo, la Sala destaca que el certificado solo es exigible "en el momento de acceso al establecimiento o recinto donde se celebre el espectáculo o el evento", por lo que se trata de una exhibición momentánea en la entrada al establecimiento bien determinado para el ocio o el deporte y el acceso al recinto donde se celebre el espectáculo o evento correspondiente. Y, lo que es decisivo, tales datos solo deben ser exhibidos y no se conservarán ni registrarán.

No obstante, "la pandemia no ha terminado y es necesario mantener un comportamiento adecuado" frente a la enfermedad, ha agregado el primer ministro. Hasta el momento, ha continuado el 'premier' más del 90 por ciento de la población elegible ha recibido al menos una dosis del biológico contra la COVID-19.

Modi ha indicado que se trata de una decisión basada en la ciencia con la que se arranca una nueva fase de inmunización en el país, mientras que ha alertado de que no hay que "entrar en pánico" ante la nueva variante del coronavirus, ómicron, ya que India está "preparada" para hacerle frente, recoge 'Hindustan Times'.

Con el debate de los cotillones y del formato de las Cabalgatas de Reyes encima de la mesa, Feijóo ha evitado concretar qué medidas saldrán del comité clínico, pero ha remarcado en varias ocasiones que hasta ahora en Galicia no se había adoptado "ninguna restricción" y ha llevado el foco a la hostelería, por ejemplo.

La autoridad reguladora de fármacos de Suiza, Swissmedic, aprobó hoy el tratamiento de pacientes de covid-19 no hospitalizados Ronapreve, desarrollado por las farmacéuticas Regeneron y Roche y que se basa en un cóctel de anticuerpos monoclonales (casirivimab-imdevimab).

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha hecho hincapié en que la medida "no es chiste" y ha detallado que las personas que no porten el documento y den positivo por Covid podrán ser sancionados en base a un delito de atentado a la salud pública.

El Gobierno de Bolivia ha amenazado este lunes con sanciones de hasta diez años de cárcel por no llevar el certificado de vacunación contra el Covid para asistir a eventos sociales o ingresar en ciertas instalaciones, que entrará en vigor el 1 de enero.

La comunidad autónoma de Extremadura no cambiará en esta jornada de nivel de riesgo por el Covid-19 y se mantendrá en el 2, a tenor principalmente de sus cifras actuales de ingresados, y además "de momento" no está previsto adoptar en la misma medidas más allá de las recomendaciones que ya se vienen realizando.

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, ha exigido que se decreten "medidas más duras" para frenar el avance de la sexta ola. "Hay que tomar medidas más drásticas. La transmisión del virus es básicamente en interiores. Las mascarillas en la calle no van a aportar mucho en reducir la transmisión", ha sentenciado este lunes el médico lugués.

Apple Inc dijo este lunes que había cerrado todas sus siete tiendas minoristas de la ciudad de Nueva York debido a un aumento de los casos de Covid-19 como la variante Ómicron hace estragos en los Estados Unidos.

Además, 16 más están en nivel 2 (riesgo medio) y los restantes, es decir, 36, en el 1 (bajo), mientras que no hay ninguno ya en 'nivel de riesgo controlado'.

Así, fruto de esa revisión anticipada, la región en su conjunto y la mitad de los ayuntamientos han subido al nivel 3 (riesgo alto) por coronavirus, con lo que no podrá abrir el ocio nocturno mientras se mantengan en esa situación.

"Cuando lleguen todos los informes que avalan desde el punto de vista la evidencia científica tomaremos, lógicamente desde la responsabilidad, nuestro sentido del voto (...) Y si no llegan evidentemente sin evidencia científica no solemos avalar decisiones del Gobierno, ha apuntado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha destacado que sin los informes científicos que avalen la reimplantación del uso obligatorio de mascarillas en exteriores su formación no está en condiciones de apoyar en el Congreso el decreto del Gobierno ante la sexta ola del coronavirus.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), ante el repunte de casos de Covid y la evolución de la pandemia en la localidad, ha decidido suspender la tradicional fiesta de las pre-uvas 2022, con el fin de mantener controlada la incidencia, evitando eventos multitudinarios, donde la distancia de seguridad no pueda ser respetada, uniéndose así a municipios vecinos como Benalup que han suspendido sus actos oficiales de fin de año.

De acuerdo con el CDC, esta decisión se toma porque la evidencia muestra que los positivos por Covid-19 sólo transmiten la enfermedad en una ventana temporal entre 1 y 2 días antes de presentar síntomas y entre 2 y 3 días después de presentarlos. "Por ello, no tendría sentido, especialmente con una prevalencia tan alta de la variante Ómicron, más leve, obligar a los pacientes a permanecer 10 días aislados, con los costes económicos y humanos que esto supone", señala Díaz.

Además, Andalucía ha administrado hasta este lunes un total de 194.717 vacunas contra el Covid-19 a los menores de entre once y ocho años, ambos inclusive, lo que supone 7.236 más en 24 horas.

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha señalado que estas personas, muchas de ellas con patologías asociadas, recibieron la segunda dosis en el mes de marzo, "hace ya diez meses", por lo que no entienden que ahora para la dosis de refuerzo "no se les tenga en cuenta" y se sienten "olvidados". En este punto, ha explicado que solo las personas con Síndrome de Down mayores de 40 años han sido incluidos ahora para la tercera dosis, pero el resto de personas con discapacidad intelectual sigue sin tener un plazo concreto.

Una decena de usuarios de la unidad de día Jacaranda en La Palma del Condado (Huelva), --formada por personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades--, aún no han recibido la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19. Se trata de una situación, como ha explicado la presidenta de Asprocon, Regla del Pino, que contrasta con la diligencia con la que se inició el proceso de vacunación, hace ahora un año, y en el que se tuvo en cuenta la vulnerabilidad de este colectivo de riesgo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles, al ser preguntada por las macrofiestas de fin de año, que “no se va a celebrar ninguna. En algunos casos porque han desistido sus promotores y en otros porque estas fiestas no tenían planes de contingencia Covid”.

Según han informado fuentes sanitarias a Europa Press, igualmente los no vacunados que han sido contactos estrechos de un positivo también verán reducido su período de aislamiento hasta los siete días, en comparación con diez hasta ahora. La norma ya establecía que los vacunados que eran contacto estrecho no tenían que hacer cuarentena.