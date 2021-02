Simón rechaza, por ahora, crear un pasaporte Covid Advierte de las nuevas variantes que el ministerio de Sanidad tiene en estudio

Josefina G. Stegmann SEGUIR MADRID Actualizado: 22/02/2021 22:22h

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informó este lunes en rueda de prensa de que «a día de hoy tenemos una incidencia acumuada de 252 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, datos que muestran una tendencia descendente clara en las ultimas semanas». Aún así, «seguimos estando en incidencias altas que no nos pueden permitir relajar más de la cuenta las medidas de control».

El epidemiólogo dijo que «hay 11 comunidades y ciudades autónomas por debajo de 250 de incidencia por lo que la evolución que podemos esperar es que la tendencia se mantenga al menos durante los próximos dias, una semana, casi con seguridad».

Simón señaló que «por experiçencia de las olas epidémicas previas no nos pueden hacer bajar la guardia más de la cuenta; una relajación excesiva de las medidas o relajación de algunas que no vaya acompañada de una intensificación de las vigentes puede llevar a incrementos que pueden suponer un problema grave».

En este sentido, dijo que «nuestras UCI y hospitales están con niveles de ocupación altos; es cierto que hay descenso en la ocupación de camas, pero si de nuevo iniciamos periodos de tendencia ascendente que posteriormente se van a reflejar en más uso de UCI y hospitalización supondría un grave revés del sistema asistencial».

El director del CCAES mencionó «otros indicadores que también muestran un claro control de la transmisión, como la positividad de las pruebas, que están por debajo del 8 por ciento a nivel nacional y, además, hay 14 comunidades con positividad por debajo del 10 por ciento, pero estamos igual en situación de alto riesgo para nuestras unidades asistenciales».

Simón informó de que «los fallecidos van poco a poco reduciéndose, en los últimos 7 días están por debajo de los 1.000, durante las últimas semanas y hace ya un par de días que observamos cifras por debajo de 1.000».

El informe de Sanidad también informa de 20.849 nuevos contagios y 535 muertos desde el pasado viernes.

Nuevas cepas

Simón aludió al informe publicado este lunes por Sanidad sobre las variantes del Covid y su impacto en nuestro país: «La británica (B.1.1.7), la sudafricana (B.1.351) y la brasileña (P.1, de la región de Manaos) son las tres principales que se tratan en el informe. Pero también se incluye algunas otras que se está valorando si pueden tener repercusión, como otra brasileña (P.2) que no parece tener gran impacto en la salud pública, otra que hay en varios países europeos con origen en Nigeria (B.1.525); otra de California (B1429) y una variación sobre la británica (la de Bristol) que no tiene nombre específico y que se asocia una mutación nueva que podría estar asociada, quizás, a un escape inmunitario a la inmunidad generada por la enfermedad o incluso por las vacunas».

En España, la más prevalente, que es la británica, sigue evolucionando como se esperaba «quizás algo mas lenta; tenemos 898 casos secuenciados de forma oficial, pero hay territorios en los que la prevalencia es de más del 50 por ciento y alrededor del 3-4 por ciento en otros territorios. El promedio nacional es del 25-30 por ciento. A finales de febrero o marzo se esperaba estar en el 50 por ciento: quizás vamos más lento de esa previsión y estamos a tiempo de que esa previsión pueda hacerse realidad».

Simón señaló que «además se han detectado 6 variantes sudafricanas secuenciadas, pero tenemos otras 6 variantes que podrían ser sudafricanas asociadas a viajeros que volvían de Tanzania que llegaron hace unos días y han transmitido al menos a tres contactos cercanos». También hay casos esporádicos de otras: 11 casos de la P.2 (brasileña, de Río) en dos comunidades y un caso de la nigeriana (B.1.525).

Simón señaló que «de la variante británica también hay un subgrupo (la de Bristol) de la que se han detectado 23 casos en Reino Unido, aunque no parece que estén ocupando grande parte del espacio, pero no podemos descartar nada hasta que se puede estudiar si modifican la respuesta inmune (in vitro) o entre los casos que tienen la enfermedad por causas naturales».

Por otro lado, Simón aseguro que «tenemos más evidencia que los vacunados con segunda dosis y también los de una dosis tienen menos probabilidad clara de tener la enfermedad, las incidencias en los vacunados se bajan mas rápido respecto a los no vacunados, pero además, aquellos que tienen la enfermedad entre los vacunados es más leve que los no vacunados».

Pasaporte Covid

Respecto al pasaporte Covid «lo tenemos en mente desde hace tiempo, primero con las pruebas de anticuerpos, con las de PCR, que equivale a un pasaporte, también con las pruebas de antígenos rápidos para facilitar los viajes…Y ahora se habla de lo mismo asociado a la vacuna y las pruebas diagnósticas... Son discusiones que tenemos que tener pero hay que tener cuidado con lo que significa todo esto, todavía estamos con una cantidad de vacunas limitada y se tiene que vacunar de forma prioritaria. No obstante, y respecto a la vacuna, no hay que hacer bandera de esta acción porque no se va a desarrollar en un breve periodo de tiempo puesto que requiere mucho trabajo de fondo», apuntó.