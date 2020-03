El prospecto de los test defectuosos comprados a China ya advertía de que no eran eficaces para detectar el coronavirus

«Debido a la limitación del método de detección, el resultado negativo de la prueba de este reactivo no puede excluir la posibilidad de infección». «El resultado de este producto no puede ser considerado como un diagnóstico confirmado». «En la fase precoz de la infección, el test puede resultar negativo porque el antígeno 2019-nCov todavía no ha aparecido en la muestra». Estas tres leyendas aparecen en el prospecto que acompaña a cada uno de los test de diagnóstico rápido que el Gobierno de España adquirió a la empresa china Bioeasy y al que ha tenido acceso ABC .

En el capítulo que hace referencia a las limitaciones de su producto, la propia compañía fabricante reconoce la incapacidad para poder tener un diagnóstico certero utilizando su dispositivo. Sin embargo, fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien garantizó la compra de test de diagnóstico rápidos «fiables» y con todas las garantías necesarias. «Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos, algo muy importante. Se trata de test fiables y homologados. Este último punto es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias», dijo en su comparecencia del pasado sábado desde La Moncloa.

Los primeros kits de diagnóstico rápido que se pusieron a disposición de la Comunidad de Madrid, sin embargo, han demostrado una sensibilidad tan baja que nunca permitirían hacer análisis masivos.

«Sensibilidad insuficiente»

El Ministerio de Sanidad puso a disposición del Gobierno madrileño los primeros test que la Comunidad pensaba empezar a utilizar con el personal sanitario, el que está en primera línea de lucha contra el coronavirus. Su utilidad es esencial porque permitiría aislarles ante los primeros síntomas para que no sigan transmitiendo la infección. Pero antes de empezar a usarlos, se decidió como medida de precaución validarlos en cuatro hospitales públicos de la red pública madrileña: el Ramón y Cajal, Doce de Octubre, Gregorio Marañón y La Paz. Los laboratorios de Microbiología de estos centros comprobaron que su sensibilidad era por debajo del 30 por ciento, cuando debería ser superior al 80 por ciento.

«Los test chinos daban negativo en la mayoría de las pruebas que ya sabíamos que eran positivas», explican a ABC fuentes sanitarias. La conclusión unánime de los cuatro laboratorios de los hospitales de Madrid fue : «Resultados preliminares muestran indicios que estos test presentan una sensibilidad insuficiente para ser aplicada en nuestros hospitales».