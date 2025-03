Un pasaporte de vacunación gratuito y con código QR, ¿qué supone en la práctica?

Europa ha lanzado hoy la propuesta de un nuevo pasaporte de vacunación para facilitar la movilidad en Europa. Aunque aún está por ver cómo se adaptará esta propuesta en cada país miembro de la Unión, se trata de una medida estrella que suscita incógnitas y controversias desde un punto de vista ético , pero también sobre los pormenores cuando finalmente se empiece a utilizar . Resolvemos algunos de los interrogantes que ya se cuelan en las redes sociales.

¿Es gratuito? ¿En qué consiste?

Sí, el certificado será expedido de manera gratuita y contará con un código QR con información médica básica del paciente sobre su situación respecto al coronavirus y que pueda ser presentado a las autoridades en formato físico o digital. La voluntad de Bruselas es que este documento beneficie tanto a quienes hayan sido vacunados como a quienes tengan anticuerpos o un test negativo reciente. Los datos aparecerán en la lengua oficial del país y en inglés .

¿Quién lo expide?

A pesar de que cuenta con la autorización de la Unión Europea, lo expedirán las autoridades sanitarias de los países miembros. En concreto, en España lo harán las comunidades autónomas pues son las que disponen de la historia médica de los ciudadanos.

¿Puedo falsificarlo?

No. Tanto en su formato físico como digital contará con un código QR que permitirá «la verificación de la autenticidad, validez e integridad del certificado», haciendo muy difícil su copia . Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) apuntan que el QR es considerado una evolución del tradicional código de barras.

«En principio un código QR firmado digitalmente es bastante seguro y complicado de romper », explica a este diario el informático independiente Jorge J. Ramos.

«Normalmente estos códigos se firman en origen y la copia para utilizarlos se queda en el servidor de quien los pone a disposición del usuario», dice Ramos. Esto implica que aunque un usuario tratase de falsificar su código, al realizar la lectura, el sistema se daría cuenta de que no coincide con la información que tiene almacenada. «Es muy difícil falsificar una llave si no tenemos acceso a la cerradura», destaca el experto.

¿Por dónde me permite viajar?

El pasaporte permitirá moverse por el Espacio Económico Europeo. Esto es, será válido para viajar por los 27 Estados miembros de la UE y por Islandia, Liechtenstein y Noruega .

Por otra parte, Bruselas ha confirmado que hay un mecanismo previsto con Suiza y que los que tengan visado para entrar en la UE y hayan recibido una de las vacunas aprobadas por la EMA tendrán certificado.

Sin embargo, como así lo ha avanzado la ministra de Turismo, Reyes Maroto, existe un interés por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para contar con protocolos comunes que favorezcan la movilidad fuera de la Unión Europea con países de Latinoamérica y Asia o EE.UU.

¿Estoy obligado a guardar cuarentena? ¿De qué me exime tenerlo?

Depende. Aunque la voluntad de la UE es que con el pasaporte se exima al ciudadano de guardar cuarentena o realizar una PCR, todo dependerá de la decisión que tome cada país . Los Estados miembros pueden optar por mantener las mismas restricciones a quienes viajen con certificado y sin él, pero tendrán que notificar, tanto a la Comisión como al resto de socios, su decisión y explicar por qué no se exime de cuarentena o test a quienes cuenten con este documento.

¿Cuándo entra en vigor?

La presidenta de la Comisión Europea ha confirmado en varias ocasiones que serán necesarios al menos tres meses para poner a punto todos los trámites que permitirán la entrada en vigor de este documento, desde el día de su aprobación .

Si todo sale según lo previsto, se espera que el pasaporte de vacunación esté listo para principios de verano , como pidieron varios países del sur, entre los que destacan España, Italia o Grecia.

¿Todas las vacunas sirven para obtenerlo?

No. Solo si la persona se ha vacunado con alguno de los fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen . Los que, por ejemplo, hayan viajado a países como Emiratos Árabes -donde se administran vacunas como la china Sinopharm o la rusa Sputnik V- no podrán validar su pasaporte Covid al no estar esos fármacos autorizados en Europa. En el certificado un país puede decidir que se incluyan las vacunas que aplica, aunque no estén reconocidas por la EMA, pero los demás países no están obligados a reconocerlas como buenas.

Los únicos países europeos en los que, por ahora, están autorizadas las vacunas Sputnik V y Sinopharm son Hungría y Eslovaquia , aunque conviene recordar que Europa ya ha iniciado el proceso de revisión del fármaco ruso, por lo que en cuestión de semanas podría recibir la luz verde definitiva por parte de la EMA.

¿Qué pasa si no puedo vacunarme por problemas de salud?

El pasaporte no sólo incorporará datos de vacunación, sino que se espera que en él se registre si la persona ha pasado la enfermedad y conserva anticuerpos contra el coronavirus o si se ha sometido a una prueba médica reciente que acredite que se encuentra libre de Covid.

¿Me pueden sancionar?

La Unión Europea ha insistido en que no quiere que este certificado se convierta en un segundo pasaporte y en que desde Europa no se impondrá un régimen sancionador. Si lo hay, lo tendrá que desarrollar cada uno de los Estados miembros. Sin embargo, al igual que el español que trata de viajar con una PCR falsa, aquel que presente un pasaporte Covid no original se podría exponer a penas de entre tres a seis meses por hacer uso de un documento oficial falso, como así se recoge en el artículo 399 del Código Penal.