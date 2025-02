Estas son las medidas definitivas para la vuelta al cole

¿Por qué abrieron los bares y no los colegios? Esta pregunta, cargada de indignación e incertidumbre, se replicó durante meses en Twitter como la pólvora. España miraba a los costados y había soluciones. Dinamarca abrió las aulas antes de acabar el curso, en mayo ( ... el mes anterior había llegado a su pico de casos y muertos, según la Universidad John Hopkins ), con un modelo combinado, pero en el que primaba más la presencialidad. Singapur también fue un ejemplo de buenas prácticas en las aulas con detección precoz y aislamiento.

Pero dentro de nuestras fronteras, poco se supo aparte de una simple guía de recomendaciones cuyo contenido definitivo se publicó el pasado 22 de junio después de una primera versión que no gustó a Madrid, Galicia, País Vasco, Galicia, Cataluña y Murcia. La premisa de la ministra, Isabel Celaá , era clara: «Las comunidades tienen competencias». Esto se tradujo en que cada región podía hacer lo que determinara que fue, de hecho, lo que les transmitió a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado mes de mayo, según contaron a ABC algunos de sus asistentes. Hasta los sindicatos criticaron la pasada semana «la falta de liderazgo» del ministerio ante la vuelta al cole, para la que faltan escasas dos semanas.

La presión social, de docentes y padres, ha permitido que el próximo jueves se reúnan los ministerio de Educación y Sanidad y que la ministra comparezca posteriormente en el Congreso «a petición propia», se adelantaron a aclarar desde Educación. También habrá otra de la Comisión General de Educación el próximo martes en la que se reúne el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana , con los viceconsejeros autonómicos. Hasta que lleguen estas reuniones y a la espera de que se materialice en acciones, ABC ha consultado con expertos educativos de todo signo político así como con médicos para que aporten sus soluciones para una vuelta al cole segura.

Parámetros comunes

El catedrático de sociología de la Universidad Complutense de Madrid y ahora director del Instituto Nacional de Administración Pública, Mariano Fernández Enguita, sostiene que es «fundamental» que la administración fije parámetros unificados para todas las comunidades, al menos, en cuestiones como la distancia que debe ocupar cada niño en el aula, por ejemplo, «cuatro metros cuadrados por niño o que los becarios de comedor puedan seguir yendo» ya que en casa no pueden alimentarse. «No creo que los criterios generales deban ser distintos. No sé por qué debería haber 17 formas diferentes de volver a clase. Juntos se piensa mejor que separados y ahora no es momento para experimentar», zanja el experto educativo que ha abogado siempre por la innovación en las aulas.

Enfermar escolar y más profesorados

La enfermera escolar es una figura muy reclamada y cuya presencia recae sobre las comunidades que son las que ponen las condiciones mínimas para que esté o no en un centro (alumnos a atender, tipología de la enfermedad de los mismos, etc.). Los centros se encargan de solicitarla pero su presencia en España es escasa. «Solo existe donde hay alumnado con alguna patología crónica . Debe extenderse para atender a los estudiantes en la detección temprana del virus o en la atención sanitaria urgente», señaló Ramón Izquierdo , secretario de acción sindical de ANPE.

«Se recurre a ella en otros países y tiene un papel fundamental, no solo para relacionarse con el centro de salud y el pediatra sino por su papel en la educación sanitaria y en la aplicación de medidas preventivas», agrega Gonzalo Pin , Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud de Valencia y autor de estudios relacionados con la salud y los centros educativos.

Por su parte, los sindicatos reclaman más presencia de profesorado para poder rebajar las ratios por aula, pero Enguita propone otro tipo de perfil: «Puede haber necesidad de profesorado o tal vez personal auxiliar que apoye en otras tareas. Por ejemplo, en los hospitales se funciona las 24 horas (no hablo de guardias) y no son todos médicos, también hay enfermeros, celadores y gracias a eso funciona bien». El sociólogo, exasesor educativo de José Luis Rodríguez Zapatero y actual director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), Saturnino Martínez coincide con los sindicatos y pide más docentes con capacidad para actuar ante posibles casos. «En Canarias se ha contratado a 3.000 profesores y 400 auxiliares de comedor para bajar los ratios, pero también los docentes deben estar capacitados para las cuestiones de supervisión de Covid, por ejemplo, si hay un niño con síntomas que haya una persona capaz de aislar al niño, que tenga un teléfono claro de la autoridad sanitaria a la que llamar, etc.», señala.

Evaluaciones de nivel

El catedrático de Educación de la Universidad de Alcalá, Jesús García Laborda , plantea su preocupación por lo que viene, pero también por cómo vienen los alumnos del curso pasado, especialmente del tercer trimestre, interrumpido por la pandemia. «Lo más importante es la revisión de la evaluación porque nos ha llevado a que los alumnos promocionen de curso sin tener una clara idea de cuál ha sido su progresión en los últimos 3 meses. Si no revisamos nuestros procedimientos de evaluación no vamos a saber si el alumnado está progresando en conocimiento. Hay que hacer una prueba de tipo formativa para saber cada día si los chicos están progresando». Laborda propone un tipo de evaluación que no se fije en los resultados de un examen sino en cómo se están siguiendo los procedimientos de aprendizaje, lo que interesa no es el resultado del dos más dos sino simplemente si saben sumar. Eso es lo que nos tiene que preocupar.

A su juicio, esto tiene que aplicarse sobre todo en ESO y Bachillerato. «El tipo de evaluación antigua que usamos actualmente nos lleva a situaciones sesgadas, no podemos hacer un seguimiento real y ello hace que no seamos conscientes de si realmente los alumnos han adquirido los conocimientos pertinentes”. ¿Cuáles son las consecuencias en los mayores? «Ha aumentado considerablemente el número de alumnos que aprobaron 2º de Bachillearto y se presentaron a la EBAU pero no existen previsiones de que hayan incrementos en el número de plazas universitarias (ni de FP) en un número significativo capaces de absorber los incrementos del número de alumnos que van a optar a ellas, eso puede crear más desigualdades sociales y económicas y eso es una preocupación para la OCDE, el mercado laboral no puede absorber el exceso de alumnos que se gradúen, no habrá lugar porque están desapareciendo los puestos de trabajo y porque los jóvenes son los que más sufren los cambios laborales.

Martínez coincide con el control del nivel. «Es importante reconocer que este curso no es normal. Los primeros días el profesorado debe ver el nivel de los estudiantes y trabajar a partir del mismo, no poner un nivel esperando que el niño lo alcance y para ello tienen que hacer pruebas para detectar las competencias básicas, puede que lleguen a clase niños que no hayan estado expuestos a lectura o ejercicios de matemáticas durante meses.

Vacunación frente a la gripe

Para el pediatra Gonzalo Pin, «es importante que el docente esté vacunado frente a la gripe porque así se protegen frente a ciertos virus que tienen, en principio, la misma clínica que el Covid«. Pin señala que hay estudios que evalúan el número de camas (hospitalarias como de UCI) que se pueden ahorrar si hay vacunacion de gripe. « Así como el sanitario puede ser vector en el hospital, el profesor puede serlo en el aula » y recuerda que en octubre coincide el inicio de la epidemia de gripe con un rebrote de Covid que ya se está padeciendo por lo que la Asociación Española de Pediatría y la de Vacunología «recomiendan implementar masivamente la vacuna de la gripe».

Tutorías como las de EE.UU o Reino Unido

La University College London y la Universidad Rey Juan Carlos se hna unido para realizar un trabajo en el que trasladan al caso español la propuesta de investigadores de EE.UU y Reino Unido de atender mediante tutorías de pequeños grupos (hasta 5 alumnos) a los alumnos que más aprendizaje han perdido durante el confinamiento. La profesora Almudena Sevilla (University College London), así como los docentes Ismael Sanz y Jorge Sainz (Universidad Rey Juan Carlos) han liderado las investigaciones para España. Los estudios, analizados por Education Endowment Foundation, muestran que una tutoría en grupos pequeños de media hora al día durante 12 semanas produce un progreso adicional de cuatro meses en la escuela. Es decir que compensaría la pérdida de los tres meses de escolaridad por el cierre de los centros desde mediados de marzo . La propuesta beneficiaría al 40% de los alumnos de Educación Infantil de segundo ciclo, Primaria, ESO; FP Básica y FP de Grado Medio. El coste del programa es de 365 millones de euros y su alcance sería muy superior al antiguo Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) o al itinerario del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR).

PCR masivas

Jorge Sainz, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y exseretario geenral de Universidades aboga por «test masivos a profesores, alumnos y padres. Hablo de test reiterados, no uno que haces hoy para dar negativo y al día siguiente positivo». Cita el ejemplo de tres universidades: Carolina del Norte, Notre Dame y la Boston University. « Las dos primeras hicieron un test solo a la entrada y tuvieron que cerrar las clases; la de Boston hace test a la entrada y los repite todas las semanas. Este campus sigue abierto ». El pediatra Pin es más reacio: «No hay país que se pueda permitir el uljo de hacer PCR continuas a todos los estudiantes cada x días, económicamente es inviable y da falsa sensación de seguridad. Otra cosa es que hagas cribados puntuales cada determinado tiempo par saber la prevalencia del Covid, pero eso son estudios poblacionales, es decir, conocer la prevalencia de la población es necesario pero eso no te permite el tratamiento individual de los grupos. « Estoy a favor de las PCR si se hacen en función de la situación epidemiológica de ese colegio no al tuntún, si no sabes lo que buscas no entiendes lo que encuentras«, concluye el pediatra.

Modelo trimodal

La presencialidad es defendida de forma unánime. Pero Enguita va más allá y sugiere una tercera opción entre el modelo telemático y el presencial, aunque más cercano a este último. «Se puede hacer en espacios que no son las aulas, como polideportivos con wifi y colchonetas, trabajando indivualmente o en equipo y con supervisión ligera. Ello facilitaria la transición entre los modelos presencial y a distancia; se podría tener varios alumnos sin doblar a profesores y permitir que sociabilicen aunque tengan que guardar las distancias».

Currículo oficial disponible

Ismael Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa señala que podría haber funcionado al inicio del confinamiento «la confección de recursos digitales que desarrolen todo el currículo, asignatura por asignatura». A su juicio, « además de todos los recursos digitales que ya hay en la red, las administraciones públicas con el Ministerio de Educación a la cabeza, podrían haber desarrollado presentaciones, power points, vídeos, ejercicios que desarrollaran por completo el currículo oficial . Todo integrado, de fácil acceso, fácil seguimiento y con la rigurosidad de ser oficial». Para Sanz, «saber que hay material oficial que desarrolla todo el currículo facilitaría la educación online y el seguimiento por parte de las madres y padres de los progresos de sus hijos. También se podría aprovechar para resaltar los elementos más esenciales y reducir su extensión. Un currículo más pequeño que el habitual para dejar hueco para repasar el tercer trimestre y todo el 2019-20. Y de paso nos alineamos con los países que lo han reducido ya hace tiempo . Japón ha reducido un 30% su currículum en los últimos años y Singapur un 33%. Los alumnos de ambos países lideran las pruebas internacionales de competencias».

Presencialidad

Sainz, argumenta que es necesaria por tres razones: «Si se sigue con la docencia online va aumentar el "gap" entre las familias con más renta y las de menos, ya que las primeras van a poder compensar la falta de estudios de sus hijos mientras que las segundas no porque carecen de conocimiento o dinero para compensarlo. En segundo lugar, los niños necesitan socializar para completar su formación, necesitan tener conversación con otros niños por lo mismo que antes, si tienes un padre más formado te expresarás mejor que si no lo tienes. Además, los alumnos inmigrantes tienen que relacionarse con otros estudiantes cuya lengua materna sea el español. En tercer lugar, los niños deben ir a clase para que las familias puedan compaginar trabajo y cuidado de los hijos . De lo contrario, se verán afectadas las mujeres que tienen renta más baja y se verán excluidas del mercado laboral, será como volver a los años 50 cuando las mujeres se quedaban cuidando a los hijos».

Desde un punto de vista pediátrico, Pin señala que hay dos etapas, Preescolar e Infantil, en la que se desarrollan la coordinación entre el cerebro y la mano a la hora de escribir. « Desde los 0 a 9 años es fundamental la presencialidad y el manejo de la mano ». Se puede hacer posible, defiende Pin, usando nuevos espacios, como hace Noruega, donde se dan clases al aire libre. «Hay que cambiar la mentalidad, aprovechar parques, jardines, bosques para dar las clases porque al aire libre donde es más difícil el contagio. Eso sí, evitando compartir material de trabajo y usando mascarilla a partir de los 6 años».