Coronavirus España directo: Sanidad confirma 61.422 nuevos contagios y 401 muertos desde el viernes

Hace uno días, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró sentirse "muy decepcionado" después de que China no hubiera terminado de gestionar los visados del equipo de científicos, cuando algunos de ellos ya habían partido hacia el país asiático.

El lanzamiento de las vacunas contra el coronavirus en muchos países no proporcionará inmunidad colectiva frente a la pandemia mundial este año, dijeron este lunes varios expertos en salud, citando el acceso limitado para los países pobres, los problemas de confianza de la comunidad y el posible virus. mutaciones. Informa Reuters

Más de tres cuartas partes de las personas hospitalizadas por Covid-19, la enfermedad que provoca el coronavirus, tienen, al menos, un síntoma a los seis meses después de infectarse, según ha puesto de manifiesto un estudio realizado en 1.733 pacientes hospitalizados en un hospital de Wuhan (China), con una medida de edad de 57 años y que habían sido dados de alta en un entre enero y mayo de 2020. Así lo publica la revista 'The Lancet'. Informa Ep.

Los miembros del Comité de Medicamentos de varias sociedades científicas de Alergología e Inmunología Clínica han asegurado que la vacuna de Pfizer y BioNTech frente al Covid-19 no presenta más contraindicaciones en los pacientes alérgicos. "No se puede generalizar la evitación de vacuna a todas aquellas personas que han tenido reacciones graves con medicamentos y/o alimentos . Las reacciones alérgicas que pueden aparecer tras la administración de una vacuna dependerán de la composición de la misma, y los excipientes se utilizan para dar estabilidad al principio activo, mantener su esterilidad o dar sabor", han dicho los expertos. Informa Ep

La central sindical ha asegurado que, si se extrapolaran los datos a la incidencia por cada 100.000 habitantes que están utilizando las autoridades sanitarias, "la ratio llegaría a 1.080 casos", por lo que insiste al Ayuntamiento para que aplique PCR a todos los agentes y dotación de más mascarillas FFP2 y no únicamente dos a la semana. Informa EP.

Investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) trabajan con un tecnología propia en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 que, según el científico que lidera el proyecto, José Martínez Costas, será "fácil de producir" y "muy barata". Éste avanza que podrá conservarse a temperatura ambiente y asegura que "no se prevé que tenga efectos secundarios adversos". La vacuna utiliza de microesferas cargadas con las proteínas adecuadas para cada caso. Informa Ep

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que el confinamiento total de la comunidad autónoma "no está en el horizonte" del Gobierno andaluz en estos momentos, si bien "nunca lo hemos descartado" . Así, ha precisado que, con los datos actuales de la región, "afortunadamente no es necesario".No obstante, ha lanzado una dura advertencia a los andaluces: "Estamos ante una tercera ola, sabíamos que iba a llegar y nos queda una larga batalla". Además, ha advertido de que enero y febrero serán meses "muy difíciles" en Andalucía por lo que ha pedido prudencia a la ciudadanía. Informa Ep.

El portavoz de la Policía zimbabuense, Paul Nyathi, ha desvelado que "el Ministerio de Sanidad ha informado a la Policía de las restricciones impuestas de forma inmediata al movimiento de cadáveres para los entierros en el país", según ha informado el diario 'The Herald'. Informa Ep

Los funcionarios de salud dicen que la ola actual de infecciones que comenzó en septiembre podría hacer que los casos diarios crezcan hasta los en 8.000 mayo si no se imponen restricciones estrictas. Informa Reuters.

Según ha informado la entidad en un comunicado, un estudio de ' The New England Journal of Medicine ' demuestra que la utilización masiva de mascarillas "podría estar creando inmunidad de manera indirecta, frena el contagio y favorece la reducción de síntomas tras superar el coronavirus". Informa Ep.

A preguntas de los periodistas, Marín ha insistido en que los informes acerca de la situación del coronavirus en Andalucía son diarios y son "muchos los items" que se tienen en cuenta para tomar decisiones. "No descartamos acciones para los próximos días ", ha señalado, toda vez que ha recordado que, no obstante, si todo funciona como es previsible, las medidas actuales llegarían hasta el 24 de enero. Informa Ep.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía , Juan Marín, no ha descartado este lunes nuevas medidas restrictivas de cara al fin de semana en función de la evolución que los datos de la pandemia marquen en la comunidad.

La Generalitat Valenciana considera que «todavía hay margen» para aplicar nuevas medidas para frenar la grave propagación del coronavirus en la región antes de un confinamiento domiciliario como el de la pasada primavera que, a día de hoy, no contempla ni el Ejecutivo autonómico ni el Gobierno central. Por su parte, ayuntamientos socialistas como Paterna o Buñol piden a la población que se autoconfine, ante el aumento de un 85% de los contagios en la región una semana. Informa Alberto Caparrós . Lea la información completa, aquí,

La coordinadora nacional de la entidad, Neus Matamoros, ha explicado en una rueda de prensa telemática que la Ajec apuesta por la presencialidad "debido a que las conexiones y la brecha digital no están garantizando el derecho a la educación de los estudiantes".

El gobierno británico advirtió de que los hospitales pronto podrían tener dificultades para tratar el creciente número de casos si la gente no sigue las restricciones, un mensaje que Starmer también retomó pidiendo a todos que "se unan". "La indecisión y las demoras del primer ministro cuestan vidas y cuestan puestos de trabajo", dijo Starmer. Informa Reuters

El líder laborista británico Keir Starmer criticó el lunes a Boris Johnson por no haber tomado decisiones rápidas para combatir el nuevo coronavirus y pidió al primer ministro que haga más para aliviar la carga financiera de las personas. Con Gran Bretaña sufriendo una de las tasas más altas de muertes por Covid en el mundo y luchando por reducir un aumento vertiginoso en el número de casos, Starmer renovó sus críticas a Johnson diciendo que "simplemente no está a la altura del trabajo".

El temporal que ha afectado a diferentes regiones españolas, entre ellas la capital, no ha tenido repercusión en la llegada de vacunas a Galicia, según han informado a Europa Press desde la Consellería de Sanidade.

China ha contenido en gran medida la epidemia de Covid-19 en su territorio desde la primavera de 2020. Al enfrentarse regularmente con la aparición de focos localizados, los trata en particular con confinamientos, exámenes masivos y monitoreo de movimientos. Informa AFP

Los responsables de la Residencia Sant Sebastià de personas mayores de Vinaròs (Castellón) han dado a conocer un brote Covid-19 de 21 positivos entre usuarios y trabajadores de la misma, a los cuales se les suministró la primera dosis de la vacuna el 31 de diciembre , según ha informado este lunes el Ayuntamiento en un comunicado. A estas alturas, tanto los usuarios como los trabajadores afectados están estables y no hay ningún caso grave. Informa Ep.

Mourao, que ha vuelto al trabajo tras 12 días de aislamiento por contagiarse del coronavirus, ha argumentado que la vacunación es una cuestión colectiva y ha apostado por dar ejemplo. Así, prevé vacunarse cuando le llegue el turno a su grupo, sin "saltarse la cola" a no ser que sea necesario por razones "propagandísticas", según el portal G1.

Simón: "Las causas concretas no las sabemos. Sí está claro que desde finales de diciembre hemos empezado a tener un incremento en el número de casos muy claro. Este incremento, que se puede iniciar en un grupo de población u en otro, a medida que aumenta afecta a otros sectores de población, incluidas las residencias".

"En España hay unos 70 casos confirmados de la cepa británica", ha dicho Simón, aunque solo se secuencian entre el 0,5 y el 1% de las cepas. "El número de cepas que se van a ir secuenciando progresivamente van a ir incrementándose". En Inglaterra la cepa se empezó a detectar a mediados de septiembre, y desde ese momento existía la posibilidad de que se exportara a otros países, ha informado Simón. "Sabemos que hubo personas detectadas en diciembre que habían viajado desde Reino Unido previamente en los meses de noviembre. En Espaá podría haber alguna cepa desde principios de octubre o noviembre, pero serían testimoniales. La gran mayoría que se secuencian no son de la cepa británica".

Simón: "Ahora mismo se está vacunando en residencias de mayores, es el grupo prioritario. No podemos desaprovechar la oportunidad si se va a una residencia de vacunar a su personal sanitario. Son el personal de residencias sanitario los sanitarios que vacunamos ahora. Fuera de esos grupos aún no se ha vacunado a otros grupos, que vendrán en la segunda fase".

Simón: "El temporal puede afectar a la vacunación, pero espero que afecte poco. No ha habido un impacto importante el fin de semana y fue el momento más duro del temporal. Puede afectar pero con la información que tenemos hasta ahora no creo que sea un impacto muy importante".

Simón: "Los contagios sí que podrán bajar durante la próxima semana. pero el impacto en los hospitales todavía se va a ver durante al menos 3 semanas. Tenemos que tratar de descender muy rápido para que los hospitales, sus UCIs y fallecidos sufran lo menos posible. Esas tres semanas, de no comportarnos bien, se pueden convertir en 4 o 5".

En España se han administrado, por el momento, 406.091 dosis, lo que supone un 54,6% del total de viales recibidos, según informaba ayer el Ministerio de Sanidad en el informe que registra la actividad de vacunación por comunidades autónomas. Con las 350.000 dosis que llegaron ayer a los aeródromos españoles desde la sede de Pfizer en Bélgica, ya son 743.925 las ampollas del fármaco que ha recibido el país. Galicia, a la cabeza La comunidad que encabeza el ránking en cuanto al porcentaje de vacunas que se han administrado a los grupos prioritarios de población es Galicia, con un 81% de las vacunas de las que dispone distribuidas. Le sigue de cerca Asturias –cuyo porcentaje es del 79,9%– y la Comunidad Valenciana, que ya ha administrado un 74,6%del total. En la otra cara de la moneda, con los porcentajes más reducidos de vacunación, se encuentran la Comunidad de Madrid, que ha administrado un 25,2% de las dosis de las que dispone;y Baleares, la segunda región por la cola –con un 36,2% de las dosis administradas. Sin embargo, conviene tomar con prudencia los datos que arroja el informe elaborado por el ministerio que dirige Salvador Illa, pues no todas las autonomías actualizan sus datos de vacunación con la misma periodicidad.