Test de antígenos: qué son, cómo funcionan y cuánta fiabilidad tienen

El 22 de septiembre, el Ministerio de Sanidad aprobó el uso de los test de antígenos para comprobar si una persona porta el Covid-19 o no. La Comunidad de Madrid fue la pionera y la que exigió, entre otras regiones, su uso masivo para detener el avance de la pandemia de coronavirus. En un principio, muchos expertos pusieron en duda su eficacia, aunque la segunda generación de test han mejorado de forma sustancial. Pero... ¿cómo de fiables son los test de antígenos? ¿Cuánto cuestan y cómo funcionan estas pruebas?

Los test de antígenos son la prueba menos invasiva y más rápida

Las ventajas que ofrecen los antígenos es su fácil uso, ya que solo es necesario un bastón o hisopo y tomar una muestra de la mucosa. Después se coloca el algodón con la muestra en un trozo de cartón, del tamaño de una tarjeta, donde están los reactivos que dirán si el resultado es positivo o negativo, mediante dos líneas si se tiene el cornavirus, y una si no se tiene. El tiempo que hay que esperar para saberlo es de unos 15 minutos de media, mucho más rápido que las pruebas PCR, que pueden demorarse días.

Fiabilidad y precio de los test de antígenos

Los test de antígenos se deben hacer a aquellas personas que no presentan síntomas. La Comunidad de Madrid adquirió a finales del mes de octubre más pruebas de este tipo por 22’5 millones de euros, donde también afirmó que la fiabilidad del test de antígenos era superior al 93%. Sin embargo, desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón hizo un llamamiento a no utilizar en todas las situaciones este tipo de test, ya que su eficacia en los sintomáticos es «alta», pero en los asintomáticos «pierde sensibilidad», por lo que a día de hoy las pruebas más fiables siguen siendo las PCR, aunque los antígenos descongestionan los laboratorios.

Otra de las ventajas que tienen los antígenos es el precio. Mientras que una prueba cuesta 4’5 euros para las administraciones públicas, los PCR suelen llegar a los 100€.

¿Cuándo se deben realizar estas pruebas?

La OMS recomienda que los test de antígenos deben realizarse en los días previos a tener síntomas, así como en los primeros en los que ya se tienen, pero que pasado este tiempo el porcentaje de acierto disminuye. El organismo asegura que los test de antígenos funcionan bien con pacientes que tienen una carga elevada del virus. Asimismo, desde esta entidad no se recomienda el uso de esta prueba a los asintomáticos, salvo si se ha tenido contacto con algún positivo.

Por su parte, la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad las calificó de «herramienta rápida de diagnóstico y cribado». También indican que es buena opción el realizarlas «las personas con síntomas y aquellas dirigidas al estudio de brotes en ámbitos estratégicos y en determinados entornos como centros sanitarios, sociosanitarios y educativos». Lo que no menciona es el cribado masivo al que sí hacen referencia otras comunidades autónomas.

Por otro lado, la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. admite que es una prueba específica para el virus, pero no tan sensible como la PCR: «Esto significa que los resultados positivos de las pruebas de antígenos son muy precisos, pero existe una mayor probabilidad de falsos negativos, por lo que los resultados negativos no descartan la infección».

Madrid y Cataluña quieren los test de antígenos en las farmacias

Tanto éxito han dado estos test en las últimas semanas que la Comunidad de Madrid y Cataluña pretenden que las farmacias también se abran a la posibilidad de realizarlos, con el consentimiento del Ministerio de Sanidad. Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ya exigió al ministro Salvador Illa la reunión del Grupo Covid-19, con el fin de poder incorporar estas pruebas rápidas: «Sería un antes y un después en el diagnóstico del Covid». De hecho, el plan que tiene Madrid es que la población pueda testarse gratis antes de Navidad.

Por otro lado, la consejera de Salud de Cataluña, Alba Vergués, informó del plan que tiene la región para realizar pruebas de antígenos en farmacias. «Cualquier herramienta que podamos poner a disposición del control de la pandemia será buena». El problema que ve Sanidad es que aquellas personas que tengan síntomas no se desplacen a las farmacias: «No podemos pensar que una persona con síntomas se vaya a una farmacia y se haga la prueba. Esto tiene el riesgo de que el personal pueda infectarse y perder a sus trabajadores. Tenemos que ser conscientes de los riesgos asociados», comentó Fernando Simón en rueda de prensa.