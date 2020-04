Así es la vida de los Reyes en la crisis del Covid-19 Con los equipos al mínimo y las salidas restringidas, Don Felipe y Doña Letizia han reinventado su oficio para mantenerse cerca de los españoles

Los despertadores siguen sonando a la misma hora de siempre en el Palacio de La Zarzuela. Los Reyes, como el resto de los autoridades, no están sometidos al confinamiento de la población. Aunque no figuren en ningún apartado del Real Decreto del pasado lunes, Don Felipe y Doña Letizia son, a todos los efectos, «profesionales esenciales» y, en plena epidemia de Covid-19, podrían desplazarse libremente, sin más límite que la cautela para no contagiarse. Ambos dieron negativo a la prueba del virus pero, aún así, la Reina se sometió a catorce días de cuarentena -que cumplió rigurosamente- por haber estado en contacto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, contagiada de coronavirus.

Sin embargo, salvo algunas visitas puntuales, como las que hizo el Monarca con guantes y mascarilla al Hospital de Ifema y al Mando de la Operación Balmis, hay pocos motivos para salir de La Zarzuela. Ahora ha tocado adaptar una vez más a las nuevas circunstancias el viejo oficio de Rey, que consiste en servir, en ser útil, a los españoles. Y si en plena epidemia hace falta material sanitario, el Monarca recurre a sus contactos internacionales, como ha hecho Don Felipe estos días, para conseguir mascarillas, gafas, trajes protectores, guantes o pruebas de coronavirus en una situación de desabastecimiento mundial.

Don Felipe, en su visita al Hospital de Emergencias de Ifema

Si a las ocho de la tarde, los españoles salen a aplaudir desde las ventanas al personal sanitario, los Reyes se suman a ese aplauso y lo vuelven a hacer cada vez que llaman a los responsables de un hospital para trasladar su «agradecimiento inmenso a todos los sanitarios de España por su heroica lucha».

En plena crisis sanitaria, el principal objetivo de los Reyes es conocer y compartir los problemas de los distintos sectores de la sociedad, dar visibilidad a sus dificultades y trasladar un mensaje de ánimo y esperanza a una nación desolada. «Hay que escuchar mucho», comentaba Don Felipe el pasado 9 de marzo, en su último acto público celebrado en Madrid, cuando explicó a unos niños qué significaba ser Rey.

Así que, a golpe de teléfono y videoconferencia, prescindiendo de toda ceremonia y protocolo, Don Felipe y Doña Letizia se convierten cada día, desde que se decretó el estado de alarma, en el altavoz de muchos ciudadanos de a pie que sufren las consecuencias de la epidemia. Médicos e investigadores, agricultores y ganaderos, pescadores y comerciantes, sindicatos, trabajadores autónomos y empresarios, suministradores de alimentos, ONG como Cruz Roja y Cáritas, y hasta inventores de respiradores. Todos ellos han recibido ya la llamada de Don Felipe, mientras Doña Letizia habla con los sectores más vulnerables, con los que lleva años trabajando de forma discreta, como son los enfermos de cáncer, de esclerosis múltiple o de enfermedades raras, los celíacos, las víctimas de la violencia de género, los ciegos y los sordociegos, las personas con discapacidad o con trastorno mental y las víctimas de la explotación sexual. También con la poblacion gitana.

Equipos al mínimo

Lo que sí se nota en La Zarzuela estos días es un silencio más profundo, aún más si cabe, del habitual. Por un lado, los equipos se han reducido al mínimo, todo el que puede hace teletrabajo y los demás mantienen la distancia de seguridad. Higiene, separación y rotación. Además, al haberse restringido las salidas, el Rey ha enviado a luchar contra el Covid a la Guardia Real y a los guardias civiles y policías nacionales que habitualmente se ocupan de la seguridad de la Familia Real.

EP

Las recomendaciones sanitarias se cumplen en todos los ámbitos del Palacio de La Zarzuela, también en la residencia de los Reyes. Mientras menos personas accedan a un lugar, menos riesgo de contagio. Don Felipe y Doña Letizia se desplazan todos los días desde su vivienda al edificio oficial, situado a un kilómetro de distancia, donde tienen sus despachos. Pero la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía se quedan en la casa, siguiendo el curso escolar de forma virtual. Quienes conocen a la Reina aseguran que ella se ha ocupado personalmente de que sus hijas sigan el programa académico y de que tengan distracciones (lectura, películas, juegos, ejercicios físicos, responsabilidades...) que hagan llevadero el confinamiento.

Leonor y Sofía permanecen confinadas en La Zarzuela

Quienes han extremado el aislamiento son los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía. Ambos son vulnerables al Covid-19 por razones de edad, pero Don Juan Carlos también lo es por su patología cardiaca y, según su hermana, Doña Margarita, se encuentra confinado en su vivienda de La Zarzuela. A pesar del aislamiento, Doña Sofía ha querido contribuir a la lucha contra la epidemia y ha donado, a través de la Fundación Reina Sofía, 265.000 litros de leche a las familias necesitadas a través de los Bancos de Alimentos.