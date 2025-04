Coronavirus España directo: Illa: «En la Comunidad de Madrid hay transmisión comunitaria»

Los nuevos por casos de coronavirus mantuvieron los niveles del día anterior en prácticamente todas las autonomías, de las cuales Madrid sigue acaparando titules, por seguir siendo el epicentro de la pandemia en España y por el conflicto todavía abierto con el Gobierno central. La tónica general es que descienden ligeramente los nuevos contagios, excepto en Cantabria, Murcia, Navarra y País Vasco, pero aumentan en casi todas las regiones el número de ingresos hospitalarios, según los datos oficiales facilitados por algunas comunidades en las que, entre otras, no figura Madrid, que continúa con sus diferencias con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

21:25 Finaliza la entrevista a Salvador Illa en TVE.

21:24 Illa enumera los planes para obtener las vacunas, dentro de esa estrategia europea, pese a que los expertos vaticinan que la vacuna tardará más en llegar de lo que los políticos dicen.

21:23 «Hay que estar alerta» «en toda Europa hay un crecimiento de casos. Insisto, la situación es inestable. Hay que estar alerta. Hay que convivir con el virus hasta que no encontremos una vacuna o un tratamiento eficaz», defiende Illa.

21:21 «Si no actuamos, o más tarde actuemos, más duras van a ser las medidas» «Yo he dicho que esto no es una batalla ideológica. Yo actúo como ministro de Sanidad. Los ciudadanos han visto que el Gobierno ha hecho un esfuerzo de apoyo a una comunidad que tiene unas características muy especiales. Y si no actuamos, o más tarde actuemos, más duras van a ser las medidas. Vamos a ver si en las próximas horas hay esa revisión que esperamos de las autoridades sanitarias de Madrid»

21:20 «Confío en que haya una reacción» «Confío en que haya una reacción», responde Illa tras ser preguntado por el hecho de que si mañana no hay acuerdo en esa reunión del grupo Covid el Gobierno tomará medidas en la región.

21:19 «Venimos a ayudar, pero pedimos que se dejen ayudar» «Venimos a ayudar, pero pedimos que se dejen ayudar», insiste Illa, que vuelve a hacer hincapié que por el momento el plan del Ejecutivo es «instar» antes que actuar. En ese espacio de cooperación reforzada.

21:18 El ministro de Sanidad concede una entrevista en TVE. Sostiene, como en la rueda de prensa, que la Comunidad de Madrid no tiene controlada la segunda ola.

21:07 Finaliza la comparecencia de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

21:06 La Comunidad no contempla la intervención del Gobierno Sobre si temen la intervención del Gobierno, Escudero desdeña esa posibilidad y asegura que «no se ha planteado en ningún momento». En lo relativo a los plazos, el consejero de Sanidad vuelve a insistir en que no se ha puesto sobre la mesa ningún plazo. «Vamos a seguir trabajando con esa monitorización diaria de los datos, entiendo que sin imposiciones», apostilla.

21:05 «Madrid ha demostrado esa capacidad de elasticidad» Cuestionado por los datos, que indican que sigue creciendo la presión hospitalaria pero a menor ritmo, y sobre cuál es el límite para cerrar la región. «A día de hoy a nivel de hospitalización no tenemos dificultades en cuanto a ingresar a esos pacientes ni en camas de UCI, cada hospital tiene plan de elasticidad», indica Escudero. «Todavía no hemos activado recursos como hoteles medicalizados y nosotros esa capacidad asistencial lo seguimos valorando. No solo hay que valorar esa capacidad asistencial. Madrid ha demostrado esa capacidad de elasticidad, esa capacidad de respuesta», defiende Escudero, que evita poner una fecha o hablar de cerrar Madrid.

21:01 «No solo hay que utilizar el número de contagios a la hora de valorar cómo se comporta la pandemia en nuestra región, Evidentemente, va asociado a la capacidad diagnóstica», dice Escudero.

20:58 «Siempre hemos utilizado el valor de nuestros datos» «Nosotros lo que queremos es seguir trabajando para ver si tenemos esa definición técnica y entendemos que no puede ser una única decisión para la Comunidad de Madrid. Se tienen que tomar para el sistema nacional. No ha habido una semana que hayamos dejar de estar preocupados, esa situación especial tiene que tener algún tipo de traducción porque no puede tener un único criterio numérico. Necesitamos esta información para llegar a ese espacio de colaboración y que no sea de imposición. Siempre hemos utilizado el valor de nuestros datos, y es algo que nos ha permitido monitorizar y tomar las decisiones que creemos que son convenientes», señala Escudero.

20:56 «Madrid, y así lo expresó la presidenta, sí que estaba dispuesta a recibir ayuda siempre y cuando se respetasen las condiciones que planteaba Madrid» Pregunta Sara Medialdea, periodista de ABC, sobre las actuaciones de la Comunidad de Madrid y Sanidad, y por la actitud hostil del Ejecutivo, y si tiene sentido mantener el grupo Covid. «Siempre nos hemos mostrado partidarios de seguir avanzando. La Comunidad de Madrid, y así lo expresó la presidenta, sí que estaba dispuesta a recibir ayuda siempre y cuando se respetasen las condiciones que planteaba Madrid respecto a esa ayuda», dice Escudero. «Ya tenemos planteado un sistema de control que es el que nos fortalece», señala, y vuelve a insistir que ese es el valor para tomar como referencia el área básica de salud para tomar medidas restrictivas.

20:53 Sobre el plazo para intervenir sanitariamente Madrid «En ningún momento nos ha transmitido esa necesidad de tener que tener un plazo para tomar decisión en cuanto a la propuesta que nos hicieron. No ha habido ningún tipo de imposición en cuanto a fechas, sí que hemos quedado a continuar profundizando en una manera más técnica en el por qué y no hemos tenido ningún tipo de imposición, y entenderá que no podemos aceptar ningún tipo de imposición en ese sentido. En el momento en el que nosotros, que esas justificaciones técnicas, pudiesen trabajarse de manera conjunta con las que ofrece la Comunidad de Madrid seguiríamos avanzando», asegura Escudero.

20:50 «Hemos pedido aclarar por qué se utiliza ese dato de 500 por 100.000 habitantes y por qué solo se utiliza para Madrid» Preguntado por la incidencia de 500 por 100.000 habitantes, Escudero destaca que es un dato que necesita justificación técnica para valorarlo como el criterio para confinar. «Criterios como preocupación o situación especial no son constatables. Tienen que ser criteros basados en datos. Hemos pedido aclarar por qué se utiliza ese dato de 500 por 100.000 habitantes y por qué solo se utiliza para Madrid», señala.

20:49 «No va a ser por la Comunidad de Madrid que sigamos avanzando en tratar de mejorar» «No va a ser por la Comunidad de Madrid que sigamos avanzando en tratar de mejorar y que los madrileños consigamos vencer al coronavirus», finaliza Escudero su comparecencia. Comienza la rueda de prensa.

20:48 «No solo hay que realizar una evaluación de la pandemia en cifras epidemiológicas» «Lo que hemos transmitido de nuevo es que no solo hay que realizar una evaluación de la pandemia en cifras epidemiológicas. No solo hay que medirlo desde el punto de vista epidemiológico sino también desde la parte asistencial», defiende Escudero. «Con nuestra capacidad de hospitalización y de dar respuesta a los pacientes críticos en las camas UCI», apostilla.

20:46 Escudero defiende la bajada de los datos en la Comunidad de Madrid Escudero defiende la bajada de los datos en la comunidad de Madrid. «Es la primera semana desde el mes de julio que desciende el número de nuevos ingresos frente a la semana anterior», destaca.

20:45 «He defendido que la Comunidad de Madrid nunca ha planteado esto como una batalla ideológica» «He defendido que la Comunidad de Madrid nunca ha planteado esto como una batalla ideológica. Madrid tiene la mayor incidencia de España por ser la región con más densidad de población, por ser nudo de comunicación», apunta.

20:44 Comparece el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Enrique Ruiz Escudero valora la reunión entre la región y Sanidad. «Ha sido una reunión celebrada a petición de la Comunidad de Madrid», comienza. «Le he transmitido al ministro que la Comunidad de Madrid es la primera preocupada por la salud de los madrileños», añade.

19:58 Finaliza la comparecencia de Salvador Illa y Fernando Simón.

19:58 «Hemos dicho a nuestro juicio qué hay que hacer y advirtiendo que si no se hace habrá que tomar decisiones más duras» Le vuelven a preguntar por qué el Ejecutivo «no interviene». «Reitero lo que he dicho. Estamos en un espacio de cooperación reforzada. Desde la lealtad institucional hemos trasladado unas recomendaciones, pensamos que no hay un escenario de control de la pandemia y hemos dicho a nuestro juicio qué hay que hacer y advirtiendo que si no se hace habrá que tomar decisiones más duras. Mañana en el espacio esperamos respuesta a este emplazamiento que hemos hecho», concluye Illa.

19:55 «Vamos a ver qué resultado tiene la reunión de mañana» Vuelven a preguntar por el plazo para acatar las recomendaciones por parte de la Comunidad de Madrid. Illa insiste en que «no» están en ese escenario. «Estamos en el escenario de emplazar a la Comunidad de Madrid. Vamos a ver qué resultado tiene la reunión de mañana», añade el ministro.

19:51 «Yo he hablado de recomendaciones científicas y creo que eso es un argumento poderoso para emplazar a quien tiene que tomar medidas a que lo haga», señala Illa, que sigue sin querer hablar de los plazos para Madrid.

19:50 Simón destaca, a su vez, que la cifra de los ingresos hospitalarios, no son una variable fija ni fiable para valorar los datos genéricos de la Comunidad. «Es cierto que en algunos puntos puede haber alivio, pero en otros puede haber transmisión», señala.

19:49 «Hay que tomar el control de la pandemia y lo tienen que tomar las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid» Cuestionado de nuevo por la toma del control en la Comunidad de Madrid, el ministro de Sanidad señala que «hay que tomar el control de la pandemia y lo tienen que tomar las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid con la ayuda del Ministerio de Sanidad». Illa señala que hay una nueva reunión mañana de la que se espera una «respuesta satisfactoria».

19:44 Illa evita dar plazos para actuar en Madrid si sigue desoyendo las peticiones del Gobierno «Siempre hemos dicho que hay que valorar un grupo de indicadores y ahí se dice qué escenarios se contemplan», dice Illa, que evita poner una fecha para que el Gobierno actúe en Madrid. «Nosotros hacemos una reflexión de que hay que actuar con más determinación», dice Illa, que ha indicado que la región sí ha tomado medidas pero que ahora son insuficientes debido a que hay transmisión comunitaria.

19:42 Sobre los plazos para Madrid Illa destaca que «hay que actuar a partir de donde estamos ahora». «Lo que pensamos que hay que hacer es lo que hemos explicado», señala y repite que han emplazado a la Comunidad a tomar las medidas cuanto antes sin explicar qué escenarios valora el Ministerio si la Comunidad desoye esas peticiones.

19:41 «Yo creo que es básicamente un gancho. No hay ninguna información que no se haya discutido hasta la saciedad. Sí hay conversaciones que podemos discutirlas con más detalle, pero nada que sea relevante y no se haya discutido ya», señala Simón tras ser preguntado por su participación en el programa de Jesús Calleja y como este ha declarado que en la grabación facilitó Simón datos relativos a la pandemia.

19:39 Illa destaca que la reunión ha sido cordial, pese a que no se ha alcanzado un acuerdo Illa, sobre las medidas en la Comunidad de Madrid insiste en la idea de las características «especiales» de la región. Illa destaca que la reunión ha sido cordial, pese a que no se ha alcanzado un acuerdo. «Hay que doblar la curva, y no va a ser fácil. Van a hacer falta semanas. Hemos explicado las razones de por qué hay que tomar estas decisiones y les corresponde tomarlas a ellos».

19:34 «Madrid, como creo que explicó la propia presidenta, es un caso especial» Preguntados por las palabras de Ayuso sobre la homogeneidad de confinar a todos los territorios con una incidencia mayor a 500, Illa señala que «Madrid, como creo que explicó la propia presidenta, es un caso especial. Tiene especificidades que no se dan en otras comunidades autónomas y por eso se acordó un espacio de cooperación reforzada y un plan especial». «Las recomendaciones que hemos hecho dan respuesta a estas especificidades», defiende Illa.

19:32 «La situación en España no ha cambiado sustancialmente» Las comunidades van diferenciándose entre las que evolucionan favorablemente y las que no, señala Simón.

19:31 «Tenemos una notificación de asintomáticos de alrededor al 40 %» «De todos los casos sospechoso que se identifican se hace prueba diagnóstica por encima del 94 %. A pesar de la carga se sigue actuando», señala Simón.

19:31 Hay 24 provincias cuya incidencia va en descenso, destaca Simón. En 28 sí hay «incrementos o los descensos tímidos no son valorables y por lo tanto tenemos que seguir el pensamiento de que están en fase de ascenso», dice Simón.

19:29 El impacto de la vuelta al colegio, trabajo y vuelta de vacaciones no está teniendo un gran impacto, señala Simón.

19:29 La letalidad se sitúa en torno al 1 % «La hospitalización no tiene nada que ver con los períodos previos, pero tenemos que tener cuidado. Ahora mismo hay algunas comunidades que están en situación de reducir su actividad programada asistencial», apunta Simón. La letalidad se sitúa en torno al 1 %.

19:28 «La situación en España es muy variable y por tanto las actuaciones tienen que ser también variables» «La situación en España es muy variable y por tanto las actuaciones tienen que ser también variables. Hay que valorar el impacto que estos casos tienen en un sistema sanitario. Son casos más leves de lo que eran en el pico de la pandemia», señala Simón, que incide en que a pesar de esa levedad se está incrementando la presión hospitalaria.

19:26 «La mayor positividad es ahora mismo de la Comunidad de Madrid» «Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de valorar la evolución», dice Simón sobre los retrasos en las regiones con mayor retraso. El director del CAES destaca el elevado número de pruebas de detección que se realizan en España: encabeza la lista Navarra, le siguen La Rioja, País Vasco y la Comunidad de Madrid. «La mayor positividad es ahora mismo de la Comunidad de Madrid», añade.

19:23 «En España tenemos una incidencia media de 290 casos por 100.000» «La situación es muy dispar en las diferentes comunidades autónomas», indica Simón, que señala que en 10 regiones ha bajado la incidencia y en el resto ha subido.

19:22 España y Francia, los países con mayores cifras en Europa Simón señala que, pese a esto, la letalidad en ambos países se reduce, lo cual es reseñable.

19:20 Illa: «Pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se deje ayudar» «No es una batalla ideológica. Vienen semanas muy duras. No tenemos el control de la pandemia y si no lo hacemos habrá que tomar decisiones mucho más duras», indica.

19:19 «No es descartable que haya que tomar más medidas. Ya vamos tarde. Hay que actuar» Illa insta a la región a aplicar de forma inmediata las medidas que Sanidad indicó. Medidas de restricción de movilidad en municipios con una incidencia mayor a 500 por cada 100.000 habitantes, prohibir el consumo en barra de bar y reducir aforos en terrazas. «No es descartable que haya que tomar más medidas. Ya vamos tarde. Hay que actuar», señala.

19:18 «En la Comunidad de Madrid hay transmisión comunitaria y no hay control de la pandemia», dice Illa.

19:17 La Comunidad de Madrid ha notificado la mayor cifra de contagios en «esta segunda ola» «No voy a hablar como político sino como ministro de Sanidad y persona preocupada», comienza. Illa señala que la Comunidad de Madrid ha notificado la mayor cifra de contagios en «esta segunda ola». «Sigue presentando cerca de un 40% de los casos del total del país y la positividad de las PCR es del 20,7%, casi el doble del que tenemos en España», apostilla.

19:16 Comparece el ministro Illa El ministro de Sanidad comparece «para dar cuenta» de la reunión con la Comunidad y los datos.

19:15 «Falta de avances» con la Comunidad de Madrid Desde el Gobierno constatan «falta de avances» con la región que preside Isabel Díaz Ayuso.

18:27 La presión en la UCI Según el informe facilitado por Sanidad, la presión en las UCI se sitúa en el 17,91 % a nivel nacional con 1.529 personas ingresadas en la UCI. Por ocupación, la Comunidad de Madrid presenta la tasa más elevada con el 41,18 % (469 pacientes Covid ingresados en UCi). Le siguen La Rioja, con el 35,71 % (20 pacientes Covid en UCI) y Aragón, con un 33,33 % (66 pacientes Covid en la UCI).

18:21 Dato actualizado de la Covid-19

Sanidad notifica 31.785 contagios desde el viernes y 179 muertos

17:50 Madrid incorpora 4.827 nuevos positivos al recuento y suma 47 muertos La Comunidad de Madrid ha sumado en las últimas 24 horas un total de 457 positivos -frente a los 782 del viernes- y ha incorporado 4.827 nuevos contagiados al recuento de días anteriores, según el informe de la Consejería de Sanidad.

En las últimas 24 horas, el número de fallecidos ha ascendido a 47, cuatro menos que el viernes, añade el informe, que solo se publica de lunes a viernes.

17:48 Lagarde afirma que los ERTE y los avales públicos siguen siendo «fundamentales» para sostener la economía La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha defendido este lunes que medidas como los esquemas nacionales para mantener el empleo, como los ERTE en España, y los avales públicos para canalizar préstamos a las empresas siguen siendo "fundamentales" para reducir la incertidumbre y "aliviar" el impacto económico de la pandemia de coronavirus.



17:41 Expertos en Salud Pública ven necesario que Madrid tome medidas de la fase 1 Expertos en Salud Publica creen que es necesario que Madrid adopte algunas de las medidas de la fase 1 de la desescalada y que se apliquen restricciones drásticas a la movilidad, además de otras iniciativas basadas en la evidencia científica que se han demostrado ya que han sido efectivas. Varios especialistas en Salud Pública se han pronunciado en Efe sobre cómo se debería actuar en la Comunidad de Madrid, cuyo consejero de Sanidad se reúne esta tarde con el ministro Salvador Illa, y sobre la opinión del presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, que se ha mostrado a favor a "derivar casi a una fase 1 a esta Región".



17:37

Los hosteleros organizan una caravana de coches este martes en Madrid para exigir la prórroga de los ERTE Hostelería de España, junto con Hostelería de Madrid y la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER), organizan este martes una caravana reivindicativa en la capital para exigir al Gobierno que incluya en la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al sector de la hostelería, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus. Con esta movilización, que se une a las que ha llevado a cabo en las últimas semanas por todo el país, el sector espera que se salven los cientos de miles de puestos de trabajo y casi un tercio de las empresas hosteleras que están en juego.



17:27 Italia registra 1.494 contagios en últimas 24 horas con menos pruebas Italia registró 1.494 nuevos casos de coronavirus en las últimas veinticuatro horas respecto a los 1.766 de este domingo, pero con 36.000 pruebas menos realizadas, según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad. En total las pruebas fueron 51.000 respecto a las 84.000 del día anterior. Además, se registraron dieciséis muertos, por lo que se elevan a 35.851 las defunciones desde que comenzó la emergencia con el primer fallecido en Vo Euganeo, en el norte de Italia, el 22 de febrero, mientras que los contagios totales ascienden a 311.364.

17:22 Un estudio advierte de que la inmunidad de rebaño es una estrategia «poco práctica»

Lograr la inmunidad de rebaño en el COVID-19 es una estrategia de salud pública "poco práctica", según un nuevo modelo desarrollado por los científicos de la Universidad de Georgia (Estados Unidos), que se ha publicado en la revista científica 'Proceedings of National Academy of Sciences'. «El concepto de inmunidad de rebaño es tentador porque pone fin a la amenaza de COVID-19. Sin embargo, debido a que este enfoque tiene como objetivo evitar la eliminación de la enfermedad, necesitaría un ajuste constante de las medidas de bloqueo para asegurar que haya suficientes -pero no demasiadas- personas infectadas en un momento determinado. Debido a estos desafíos, la estrategia de inmunidad de rebaño es en realidad más bien un intento de caminar por una cuerda floja apenas visible», explica el líder del estudio, Toby Brett.



17:17 España ha realizado más de 9,3 millones de PCR desde el inicio de la epidemia Las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que, hasta el 24 de septiembre, han llevado a cabo un total de 9.333.212 pruebas diagnósticas PCR para detectar el Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. En concreto, entre los días 18 y 24 de septiembre, las comunidades autónomas han aumentado su capacidad para efectuar este tipo de pruebas diagnósticas en un 9 por ciento. Además, la tasa de PCR realizadas hasta esa fecha ha crecido hasta situarse en 198,16 por cada 1.000 habitantes.

17:16 El niño fallecido la semana pasada en País Vasco no tenía coronavirus El niño fallecido en País Vasco en la semana del 14 al 20 de septiembre que era considerado como el primer menor vasco que murió con coronavirus se trataba de un «falso positivo». El boletín epidemiológico semanal del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, recogía que entre los citados 14 y 20 de septiembre se registraron en País Vasco 85 fallecidos con una PCR positiva en los dos últimos meses, uno de los cuales, que sufría a patologías previas y cuya muerte no estuvo ocasionada directamente por el coronavirus, tenía menos de 10 años.

16:36 Madrid defiende una reducción en los ingresos por COVID-19 en una semana La Comunidad de Madrid defenderá en la reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que por primera vez desde el mes de julio han descendido en una semana el número de nuevos ingresos hospitalarios por COVID-19 respecto a la anterior, al pasar de 2.624 del 14 al 20 septiembre a 2.594 del 21 al 27.

16:19 Los colegios de médicos cuentan con más de 2.000 jubilados voluntarios a luchar contra el Covid-19 El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha recordado que cuenta con registro de médicos jubilados voluntarios formado por más de 2.000 profesionales de los distintos colegios de médicos de España, que se encuentran en total disposición para colaborar con las administraciones en la lucha contra la pandemia por el Covid-19.

16:01 Cancelan los musicales de «El Rey León» y «Anastasia» de Madrid por la pandemia Stage Entertainment, la empresa responsable de «El Rey León» y «Anastasia» en Madrid, ha anunciado este lunes en un comunicado oficial la cancelación de estos dos musicales en la capital española «ante la incertidumbre sobre la evolución de la COVID-19». En el caso de la segunda producción, centrada en la huida a París de la última superviviente de la dinastía de los Romanov, la cancelación es «definitiva» al no poder programarse de nuevo en el Teatro Coliseum de Madrid.

14:55 El Ayuntamiento de Madrid llamará a todos los mayores para saber si necesitan ayuda La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado que el Ayuntamiento va a empezar a llamar a "todos los vecinos mayores" de la ciudad desde esta misma semana para conocer qué ayuda pueden necesitar para evitar que salgan a la calle en la medida de lo posible, y ha asegurado que se va a reforzar el servicio de teleasistencia.

En declaraciones tras visitar los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, Villacís ha avanzado también que el consistorio pondrá a disposición de la Comunidad polideportivos para realizar los test de antígenos anunciados por el Gobierno regional en las zonas con mayor incidencia de contagios.

14:41 Murcia vuelve a permitir las visitas a usuarios de residencias de mayores El Instituto Murciano de Acción Social (Imas), a la vista de los datos ofrecidos por el Servicio Murciano de Salud (SMS), ha comunicado que las visitas de familiares de usuarios de centros residenciales de personas mayores y discapacitados de la Región de Murcia estarán permitidas a partir de este lunes.

En un comunicado, el Gobierno regional ha señalado que, dada también la situación epidemiológica de algunos municipios, se exceptuará esta medida en aquellos centros ubicados en zonas declaradas como Fase 1 (Lorca, Jumilla y Totana) y así como en los que cuenten con casos positivos entre sus instalaciones, que no permiten garantizar su seguridad.

14:30 Andalucía suma 17 muertos y 846 positivos por PCR en el último día Andalucía ha contabilizado 17 fallecimientos por coronavirus, quince más de los que contabilizó ese domingo, y 846 casos confirmados por PCR en el último día, 58 más. Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el total de casos confirmados por PCR en la región desde el inicio de la pandemia es de 59.768, y el número total de fallecidos por covid-19 asciende a 1.796.



14:20 Levantan el toque de queda en Melbourne a medida que disminuyen los contagios de Covid-19 El Gobierno australiano ha anunciado este lunes la retirada del toque de queda impuesto a causa del coronavirus en el área metropolitana de la ciudad de Melbourne ahora que los contagios han descendido significativamente en el estado de Victoria. El toque de queda, que llevaba en vigor desde hacía ocho semanas, será retirado dado que los casos de coronavirus han descendido a su nivel más bajo desde el mes de junio en el estado. En el último día se han sumado otros cinco casos en el que es ahora el epicentro de la pandemia en el país.



14:11 Sanidad recomienda a las comunidades tener un 'stock' suficiente de pruebas de Covid-19 para cubrir necesidades de dos meses

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a actualizar la 'Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control del Covid-19' para aconsejar a las comunidades autónomas que, de cara al aumento de las necesidades diagnósticas debido al incremento habitual de las infecciones respiratorias, como es el caso de la gripe, en los meses de otoño e invierno, así como a la necesidad de poner en marcha estrategias de vigilancia en entornos críticos como son los centros educativos, cuenten con un 'stock' suficiente de test Covid-19 para cubrir las necesidades que pueda haber durante un mínimo de dos meses.

Y es que, tal y como señala en la estrategia el departamento que dirige Salvador Illa, el diagnóstico diferencial en las personas con síntomas respiratorios será clave para identificar los casos de Covid-19 y tomar las medidas pertinentes. En este sentido, destaca la necesidad de que las comunidades cuenten con recursos humanos y materiales suficientes, así como que acuerden objetivos comunes sobre estrategias de diagnósticos que permitan poner en marcha las medidas "más oportunas" para el control de la pandemia del coronavirus.

14:00 La pandemia impacta con más dureza Los países del sur y este de la Unión Europea (UE) han sufrido con "mayor dureza" la pérdida de empleos durante la pandemia de coronavirus y sus habitantes se muestran más preocupados por su futuro que el resto de vecinos comunitarios.

Así lo refleja un amplio estudio publicado hoy por Eurofund, una agencia de la UE radicada en Dublín, que analizó entre los pasados abril y julio la situación laboral y condiciones de vida de 87.477 ciudadanos.

13:50 Zafarraya pide el autoconfinamiento voluntario para frenar los contagios El Ayuntamiento de Zafarraya, en la comarca de Alhama de Granada, ha pedido a su población que permanezca confinada de forma voluntaria, al ser "la medida más eficaz para evitar la propagación de los contagios" de coronavirus que ha afectado en los últimos días al municipio, de unos 2.100 habitantes.

Así consta en un bando, emitido por la alcaldesa, Rosana Molina, el pasado jueves, y que sigue vigente, después de que, según indicó la regidora al municipio en su cuenta de Facebook, consultada por Europa Press, se sumaran este domingo seis nuevos positivos en una de las familias confinadas desde el pasado viernes, todos asintomáticos y en cuarentena.

13:41 Un total de 123 alumnos y nueve docentes dan positivo en Covid-19 durante la última semana en Baleares Un total de 123 alumnos y nueve docentes han dado positivo en COVID-19 durante la última semana en las Islas, según ha indicado este lunes la portavoz del Ejecutivo balear, Pilar Costa.

Durante la rueda de prensa del Consell de Govern, Costa ha informado sobre la incidencia del coronavirus en los centros educativos, a los que ya se han incorporado casi 155.000 alumnos con el inicio de curso escalonado.

13:30 Los 5.000 voluntarios que han probado la vacuna rusa contra el coronavirus no han sufrido efectos adversos Los 5.000 voluntarios que han probado la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V no han presentado efectos adversos significativos durante los ensayos, según ha contado el director del Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexander Guintsburg. "Sputnik V se administró a más de 5.000 ciudadanos durante las pruebas clínicas y la vacunación de los voluntarios, sin que se registraran reacciones colaterales indeseables, excepto las descritas en la instrucción médica", ha indicado Guintsburg, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.



13:18 Una encuesta de OCU dice que el 60 % de españoles no tiene la app Radar Covid Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios ha concluido que el 60 % de los ciudadanos no se ha instalado la aplicación móvil Radar Covid y que los principales motivos por los que no lo han hecho han sido las dudas sobre su utilidad real y la preocupación por la privacidad.

En la encuesta de OCU, en la que han participado 1.543 personas de entre 25 y 79 años, el 28 % de los entrevistados ha asegurado que tienen ya instalada la app y su disposición es muy alta.

13:07 Andalucía suma 17 muertos y 846 positivos por PCR en el último día Andalucía ha contabilizado 17 fallecimientos por coronavirus, quince más de los que contabilizó ayer domingo, y 846 casos confirmados por PCR en el último día, 58 más de los detectados ayer. Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el total de confirmados por PCR en Andalucía desde el inicio de la pandemia son 59.768, y el número total de fallecidos por covid-19 asciende a 1.796.



12:58 Hay 64 grupos escolares en cuarentena en Baleares, el 0,9% del total Este lunes hay 64 grupos de centros escolares de Baleares en cuarentena activa por contagios de coronavirus, que son el 0,91 % de todos los que hay en las islas, 34 de ellos puestos en aislamiento la semana pasada y los demás en los 10 días anteriores, ha informado la portavoz del Govern, Pilar Costa.

Desde el inicio del curso, se han registrado 433 positivos acumulados de niños y jóvenes de 0 a 18 años en Baleares: 396 en Mallorca, 3 en Menorca, 75 en Ibiza y uno en Formentera, ha añadido Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha destacado que ningún niño está hospitalizado por coronavirus.

12:46 Cataluña registra 679 casos y 14 fallecidos más en las últimas 24 horas Cataluña ha registrado hasta este lunes 161.684 casos confirmados acumulados de coronavirus --136.920 con una prueba PCR--, 679 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos totales asciende a 13.319, 14 más que los registrados el domingo: 8.098 en hospital o centro sociosanitario, 4.190 en residencia, 841 en domicilio y 190 que no son clasificables por falta de información.

12:35 Unas 900 personas en cuarentena en Alemania por una fiesta familiar Unas 900 personas de un colegio de Bielefeld (noroeste de Alemania), entre alumnos y profesores, se encuentran en cuarentena después de que se detectasen varios casos entre los menores a raíz de una fiesta familiar. Las autoridades sanitarias locales han informado de que en relación a esa celebración se han registrado 36 casos positivos por COVID-19, de los que diez son alumnos del colegio afectado.



12:23 Madrid tendrá 1.500 rastreadores en octubre frente a los casi mil actuales El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha adelantado que Madrid contará con 1.500 rastreadores en el mes de octubre frente a los "casi" mil de los que dispone ahora, y ha subrayado que la situación es lo bastante compleja como para "enturbiarla con cuestiones políticas que flaco favor hacen a la superación de esta crisis".

En un encuentro organizado por Redacción Médica, Escudero ha hecho un llamamiento a hacer un esfuerzo para que no tener que adoptar medidas "más drásticas" en la región, que en todo caso la Comunidad de Madrid tomará "con determinación" si son "absolutamente imprescindibles".

12:15 Bajan los casos activos en La Rioja a 1.101 y hay 10.806 en cuarentena La Rioja contabiliza este lunes 1.101 casos activos de la Covid-19, 37 menos que en las últimas 24 horas; y hay 10.806 personas en cuarentena, 171 más; mientras que se mantienen 93 ingresadas, 20 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los brotes activos también se mantienen en 34 y tampoco ha variado, respecto a la última jornada, el número de usuarios de centros de personas mayores que son positivas, 68, ha detallado en una nota el Gobierno de La Rioja.

12:04 Denunciado tras negarse a la mascarilla porque ya había superado el Covid-19 La Policía Local de Lugo han denunciado a un individuo que se negó a ponerse la mascarilla y, además, les dijo a los agentes que ya había superado el Covid-19 y que no “había que tener miedo” del virus. Sucedió el pasado día 25 de septiembre, sobre las 23:45 horas, cuando una patrulla de la Policía Local vio que un hombre caminaba por la Avenida da Coruña sin hacer uso de la obligatoria mascarilla.



11:55 El casco urbano de Lorca seguirá en fase 1 una semana más El comité autonómico de seguimiento del coronavirus ha decidido prorrogar una semana más las restricciones de la fase 1 flexibilizada del confinamiento al casco urbano de Lorca, pese a que se ha constatado una reducción del número de contagios. Lo ha confirmado el alcalde, Diego José Mateos, tras reunirse en Murcia con los representantes del comité que le han trasladado que el casco urbano, con una población de 60.000 habitantes, seguirá sometido a las limitaciones de la fase 1 flexibilizada hasta el 5 de octubre.



11:50 Illa y Ruiz Escudero se reúnen esta tarde El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunirá esta tarde con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, para abordar las medidas de prevención puestas en marcha en Madrid.

11:43 Asocian la mortalidad por Covid a la falta de hierro, zinc y vitaminas D, C y B12 Investigadores de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) han publicado un estudio según el cual la ingesta insuficiente de hierro y zinc y de las vitaminas D, C y B12 podría incidir en una mayor mortalidad por covid-19.

El equipo de Nutrigenómica y Obesidad de la UIB, dirigido por el profesor Andreu Palou, expone en la revista internacional "Nutrients" que los países europeos con menor consumo de estos micronutrientes, como España, Italia, Bélgica, Reino Unido y Francia, son los que tuvieron mayor mortalidad durante la primera ola de la pandemia.

11:38 Cataluña registra 922 grupos escolares confinados y cuatro centros cerrados Las escuelas catalanas han registrado hasta este lunes 922 grupos confinados y cuatro centros cerrados por brotes --tres en Barcelona y uno en Lleida--, según ha informado la Conselleria de Educación de la Generalitat en una actualización de datos.

Son 133 confinamientos de grupo más que los registrados hasta el viernes pasado: se mantienen confinadas en su totalidad las guarderías Petit Montessori, la municipal de Gràcia, la Llar d'Infants La Florida de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y la Bambarol de Almenar (Lérida).

11:30 Los médicos de atención primaria de Asturias se concentran el 7 de octubre frente a la sede de Presidencia El Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) ha convocado para el próximo miércoles 7 de octubre a las 18.00 horas una concentración frente a la Sede de Presidencia del Principado con el lema 'Atención primaria, Hazte visible'.

"Para que la Administración deje de ocultarnos y permanezca impasible frente a las demandas de los ciudadanos", dicen los organizadores de la movilización, que reclaman una atención primaria "de calidad y calidez" porque consideran que la salud "no tiene que ir con prisas".

11:17 Multas de más de 10.000 euros por no hacer cuarentena en Inglaterra Inglaterra aplica desde este lunes multas de hasta 10.000 libras (10.997 euros) para quienes no cumplan con la cuarentena exigida por las autoridades tras dar positivo en Covid-19 o por haber estado en contacto con alguien con coronavirus. A partir de hoy es ilegal no cumplir con el aislamiento cuando es exigido por las autoridades sanitarias, como medida para controlar la segunda ola de la Covid-19, después de que los contagios estén superando los 6.000 diarios en el país. Las multas por el incumplimiento de la cuarentena empiezan en 1.000 libras (1.080 euros), pero pueden aumentar hasta las 10.000 libras para quienes violen varias veces la nueva regulación.



11:04 Doscientos policías nacionales controlan desde hoy las restricciones en Madrid 222 agentes, entre Policía Nacional y Guardia Civil vigilan desde este lunes las 45 zonas confinadas perimetralmente en la Comunidad de Madrid, un despliegue reclamado por el Gobierno madrileño, que también ha pedido ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, aunque no para controlar las restricciones, sino para apoyo logístico y desinfección.

La Delegación de Gobierno despliega una semana después del inicio de las restricciones -porque así lo pidió el Gobierno madrileño- a la policía en los distritos más afectados por el virus, zonas de las que los vecinos solo pueden salir para acudir al trabajo, a centros educativos o al médico, entre otros trámites.

10:57 El Ejido cierra dos bares y un chiringuito por incumplir las normas de prevención del Covid-19 La Policía Local de El Ejido ha llevado a cabo este fin de semana numerosas actuaciones entre las que destaca el cierre tres establecimientos, en Ejido Centro, Ejido Norte y un chiringuito en Almerimar, por incumplimiento de las medidas de seguridad y prevención frente al covid-19.

Los dos establecimientos de El Ejido se encontraban trabajando y atendiendo clientes a puerta cerrada por lo que dificultaban las labores de inspección y control de aforos y distanciamiento social por parte de los agentes ante las numerosas quejas reiteradas de los vecinos, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

10:45 La pandemia de coronavirus supera los 33 millones de casos con más de 997.000 muertos La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 155.000 casos nuevos, con el que el total se eleva a más de 33 millones de personas contagiadas y supera las 997.000 víctimas mortales, según el balance publicado este lunes por la Universidad Johns Hopkins.

En total, 33.081.725 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados --Estados Unidos, India y Brasil--, mientras que las víctimas mortales son ya 997.777.

10:31 Madrid dice que controla la situación y que no hay motivos para una intervención El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido este lunes que la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid es "de control" y que por tanto no hay motivos para una intervención por parte del Ministerio de Sanidad, al que afea su "preocupación súbita" por la región 48 horas después de felicitarles.

"Los datos diarios están en la media de todas la semana, sobre 1.024 contagios el viernes y ayer en el mismo rango y en cuanto a camas de hospitalización tuvimos un balance de descenso en el número de camas, de 120 el viernes y 99 el sábado sabiendo que los fines de semana siempre hay un incremento porque se producen menos altas. Es lo que preveíamos, una situación de control", ha asegurado Escudero en una entrevista con Telecinco.

10:23 Castilla-La Mancha adopta nuevas medidas especiales de contención del Covid La Consejería de Sanidad publica este lunes una serie de resoluciones en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por las que se adoptan medidas en varias localidades de la región, sobre todo en la provincia de Toledo, encaminadas a frenar la expansión del coronavirus, entre ellas, Alcoba de los Montes (Ciudad Real), y La Puebla de Almoradiel, La Pueblanueva y Ugena, en la provincia de Toledo.

Asimismo, se adoptan nuevas medidas para la contención del coronavirus en las poblaciones toledanas de Illescas, Yuncos y Seseña, donde ya se estaban aplicando restricciones.

10:10 Aislados los compañeros de un alumno con Covid-19 de un instituto de Ciudadela Un caso positivo por coronavirus de un alumno del instituto Mari Àngels Cardona de Ciudadela ha obligado a aislar a compañeros del estudiante, según han confirmado a Efe fuentes cercanas al centro. Se trata del tercer caso de contagio por el Covid-19 en el ámbito escolar en la isla desde el inicio del curso. Las familias de los estudiantes que deberán guardar cuarentena por haber estado en contacto con el enfermo han tenido conocimiento del positivo durante el fin de semana.



09:56 Desalojan una fiesta ilegal en un mesón cerca de la plaza Mayor de Madrid La Policía Municipal desalojó en la madrugada del sábado a los participantes en una fiesta ilegal en un mesón ubicado cerca de la plaza Mayor, donde los agentes encontraron a veinticinco personas sin usar mascarilla y sin distancia social, con la persiana de cierre del local bajada.

Una patrulla de los policías vio a varias personas entrar y salir del establecimiento, que tenía la puerta cerrada, en la calle de la Cava Baja, han informado fuentes de este Cuerpo.