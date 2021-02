Científicos británicos advierten: «Tendremos que vivir con este virus igual que vivimos con el de la gripe» Aseguran que el virus va a estar mutando en todo el mundo, pero no hay ojos para vigilarlo en todas partes

Hace ya un año que la pandemia de Covid-19 cambió por completo la forma en que la sociedad funcionaba. Pese a lo que en inglés se conoce como «pandemic fatigue», es decir, lo que la Organización Mundial de la Salud califica como el cansancio de la gente y su cada vez menor disposición a acatar las reglas destinadas a evitar la propagación del virus, lo cierto es que habrá que combatir esa fatiga y tener paciencia, porque esto no va a acabar pronto.

Así lo creen muchos científicos, entre ellos, el doctor Ewan Harrison, director en ciencias de datos del Consorcio del Genoma de Covid-19 (COG-UK) una asociación de las cuatro agencias de salud pública del Reino Unido, así como del Instituto Wellcome Sanger y 12 instituciones académicas que agrupa a cientos de científicos que trabajan en la secuenciación del nuevo coronavirus. Lejos de ser pesimista, Harrison se muestra esperanzado en que precisamente podamos convivir con este virus tal y como lo hacemos con otro más conocido: «Estamos en una situación en la que tendremos que vivir con este virus igual que vivimos con la gripe. Tenemos que asumir que va a ser una cuestión a largo plazo», advirtió durante un encuentro virtual con corresponsales de la prensa extranjera en Reino Unido, en el que participaron también tres de sus compañeras. Y es que para este especialista, lo positivo es que «las vacunas son efectivas» y que el trabajo que llevan a cabo en el consorcio es muy importante para buscar mutaciones «potencialmente peligrosas» del virus de entre las 20.000 muestras que recogen en todo el país cada semana. Este volumen de trabajo requiere la puesta en marcha de «una gran operación», explicó Sonia Goncalves, que supervisa todo el proceso como jefa de servicio del programa de Vigilancia Genómica del Instituto Wellcome Sanger.

La idea del consorcio, explicó Sharon Peacock, su directora, una autoridad mundial en genómica de patógenos y resistencia a antibióticos, entre otras especialidades, surgió ante la necesidad de secuenciar el genoma del virus para poder conocerlo mejor y saber como actuar para que la humanidad pueda defenderse. La financiación de 20 millones de libras (22,8 millones de euros) la dio el gobierno británico, lo que demuestra una vez más que el Reino Unido es una potencia mundial en esta área, y que «no se lo piensa dos veces» antes de apoyar iniciativas como esta, declaró Judith Breuer, profesora de virología en el University College de Londres, algo que beneficia a toda la comunidad internacional ya que es «imperativo» ayudar a otros en este momento, dijo a su vez Peacock, que explicó que todo su conocimiento está disponible para el resto de países. «Tan pronto como el proceso está listo, automáticamente se sube en una base de datos internacional», detalló Goncalves.

Peacock llamó la atención sobre el problema de referirse a las variantes como si hubieran surgido en un determinado país, cuando, según su criterio, lo correcto es aclarar que fueron detectadas en esos sitios. «La única forma que tenemos de saber que estas variantes existen es porque hay países que están secuenciándolas», como es el caso de las variantes brasileña y sudafricana, explicó y agregó que le preocupan las naciones que no tienen esa capacidad porque «el virus va a estar mutando en todo el mundo, pero no tenemos ojos para vigilarlo» en todas partes, aseveró. Con respecto a las vacunas, las científicas explicaron que la secuenciación es fundamental para desarrollar inmunizaciones adecuadas. «La buena noticia es que en este momento no tenemos que entrar en pánico, las vacunas actuales se desarrollaron para la cepa original, pero sabemos que con la cepa de Kent funcionan igual de bien. Probablemente la protección es menor en el caso de la sudafricana, pero es tranquilizador que aún así sirven para que haya menos hospitalizaciones», explicó Breuer, mientras que Peacock manifestó que «hay que celebrar que en un período tan corto tenemos tantas vacunas efectivas».