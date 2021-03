Celaá minusvalora la memoria y los conocimientos en su nuevo currículo para Primaria y ESO El Ministerio de Educación, ya aprobada la Lomloe, presentó este viernes el nuevo currículo para los estudiantes de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha repetido una y otra vez durante la frénetica tramitación de la Lomloe que los contenidos que aprendían los alumnos eran enciclopédicos. Nada más asumir, hace ya tres años, se mostró a favor de «adelgazar los currículum enciclopédicos» y sustituirlos por otros con el objetivo de «no tener mejores cabezas llenas sino mejor estructuradas».

El Ministerio de Educación, ya aprobada la Lomloe ha dado un paso más en esa dirección: presentó este viernes el nuevo currículo para los estudiantes de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. «Una certeza probablemente compartida por todos es que ya no es suficiente el aprendizaje memorístico y acumulativo, por eso, apostamos por una propuesta competencial, que contempla ámbitos curriculares en los que se trabajan de forma interdisciplinar aprendizajes de varias materias; ello favorece la coodocencia y el trabajo colaborativo del alumnado porque queremos propiciar mejor aprendizaje y mejor racionalización del trabajo del profesorado», dijo este viernes la ministra durante la presentación del nuevo currículo.

Pero mientras Celaá reafirmaba sus frases de hace 3 años, parte del equipo que participó en el desarrollo del currículo era algo menos rotundo: «Tiene que haber contenidos que sea preciso memorizar pero no listas de contenidos que no nos sirvan para nada; se trata de que la memoria se dirija a conocimientos que son imprescindibles para pasar a una acción», apuntó María Dolores López Sanz, director general de Evaluación y Cooperación Territorial.

Actuar de manera diferente

En lo que sí insistieron, tanto Celaá como su equipo es en la necesidad de un desarrollo competencial. Y ¿qué significa ser competente? «Se considera que una persona es competente en la medida en que adquirir un nuevo conocimiento le lleva a actuar en el mundo de una manera distinta; es decir, significa apropiarse de un conocimiento que le lleva a actuar en el mundo de manera distinta por haberlo comprendido», explicó Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del grupo de expertos que participó en el desarrollo del currículo.

Esta apuesta por las competencias tiene, a juicio de los expertos consultados por ABC, dos problemas: primero que dejarlo todo en manos de las competencias minusvalorando la memoria y los conocimientos no es una buena opción y, segundo, que realmente la gran 'revolución' que presentó la ministra no es nueva. Respecto a esto último, una pista la da el hecho de que en la presentación del currículo, quien ha detallado sus líneas generales ha sido César Coll, profesor de Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona, y muy cercano a Álvaro Marchesi, promotor de la Logse, ley socialista de 1990.

«Se vuelve a incidir en todos y cada uno de los errores de la Logse cambiando los nombres de los términos pero no los conceptos aunque ha quedado demostrado que nos ha traído a la mala situación actual tal y como nos indica los informes Pisa», lamenta el presidente de CSIF Educación, Mario Gutiérrez.

«No es la primera vez que España emprende el desarrollo de un enfoque del currículo por competencias. Lo que hace falta es que esta vez se acierte y que no se contamine de componentes ideológicos, lo que en nada beneficiaría el futuro de los alumnos», apunta Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado y director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela.

«Lo que se presenta como gran novedad de la Lomloe (basar las enseñanzas en competencias y destrezas), está ya contemplado en otras leyes educativas. Los centros trabajan ya sobre la base de competencias que los alumnos tienen que alcanzar al finalizar cada etapa. Lo hacen en gran medida por proyectos, resolución de problemas que supongan aplicar contenidos y relacionar conceptos de distintas materias», señala Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, patronal que escolariza a más de 1.200.000 alumnos.

Enseñanza tradicional

En cuanto al contenido memorístico, «de la presentación del nuevo currículo se infiere que se minusvalora el aprendizaje memorístico y el papel que sigue teniendo la enseñanza tradicional. Es decir, que no se busca el equilibrio y la combinación de metodologías. Las competencias están muy bien, y se necesitan, pero las competencias se aplican sobre unos conocimientos, no sobre el vacío. El Ministerio incide mucho en las competencias y poco en los conocimientos. El equilibrio lo recoge muy bien una frase que repite mucho el "padre" de Pisa, Andreas Schleicher: "Evaluar lo que sabes (conocimientos) y lo que sabes hacer con lo que sabes (competencias)". No vas a a saber hacer mucho con la que sabes, si no sabes mucho», critica Ismael Sanz, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación.

Diferencia entre conocimiento y competencia

Hay un ejemplo que muestra la diferencia entre los conocimientos y las competencias. En el aprendizaje del inglés, por ejemplo, una cuestión es los conocimientos del vocabulario, de las reglas gramaticales y otra es la competencia de hacerte entender ante un nativo y comprender a un nativo, de saber escribir un correo electrónico en inglés, o de saber salir de una situación en la que necesitas emplear el inglés. «Es verdad que los conocimientos no siempre conducen a las competencias y en España hay muchas personas con conocimientos en inglés que después no tienen la competencia de hacerse entender en ese idioma o de comprender a un nativo. Pero también es verdad que no puedes tener las competencias si antes no has adquirido los conocimientos», ejemplifica Sanz.

«Querer que el alumnado alcance determinadas capacidades sin tener contenidos suficientes es una falacia que no tiene ningún sentido pedagógico o profesional. Son los mismos conceptos del 1990 que tanto daño han hecho a la preparación de nuestro alumnado», critica Gutiérrez.

Por su parte, Centeno, dice que «es un error pensar que los alumnos ahora no vayan a tener que aprender contenidos concretos (datos, por ejemplo). Es absurdo aprender de memoria por el mero de hecho de retener contenidos pero es necesario memorizar o retener aquellos que sirven para aplicar las competencias y resolver problemas o situaciones. Es conocido que actualmente, los contenidos se actualizan de forma rápida, y por eso ya se trabaja en que los alumnos «sepan buscar conocimiento», es decir, el "aprender a aprender". Eso ya se hace ahora».

Contenidos imprescindibles frente a los deseables

Otra novedad es que el nuevo currículo distingue entre contenidos «básicos imprescindibles» y «deseables». Los primeros deberán adquirirlos obligatoriamente todos los alumnos porque «de no tenerse te colocan en riesgo de exclusión social», dijo Martín. «Un decreto de enseñanzas mínimas consideramos que es lo que tiene que marcar», agregó. Los segundos, es decir, los deseables no estarán incluidos en el decreto de enseñanzas mínimas e irán en función de los «objetivos, intereses y necesidades» de los estudiantes, señaló Coll.

Sin embargo, no se ha especificado quién decide lo que se considera aprendizajes imprescindibles y no.

17 sistemas curriculares diferentes

Una de las críticas que el sindicato CSIF ha hecho del nuevo currículo es que dará lugar a 17 modelos educativos diferentes. ¿Por qué? Porque las comunidad ahora tienen mayor capacidad para definir gran parte del currículo. Las enseñanzas mínimas que fija el Ministerio se ha reducido con la Lomloe: suponen el 50% para las comunidades que tengan lengua cooficial y 60% para aquellas que no la tengan, según señala la 'ley Celaá'.

A esto se suma que el Ministerio de Educación va a establecer «los criterios de evaluación —y, consecuentemente, los saberes básicos/contenidos a ellos asociados— para cada área o materia» solo en 4º y 6º de Primaria y en 2º y 4º de la ESO, de acuerdo a los documentos que establecen las líneas generales de los nuevos currículos.

«En definitiva, las comunidades podrán hacer lo que quieran y por tanto a partir de lo de las competencias finales y la supuesta autonomía del centro compartiremos 17 currículos diferentes», critica Gutiérrez.

Perfil de salida

El Ministerio de Educación sí estará a cargo de lo que han denominado el «perfil competencial al término de la Educación Primaria» y el «perfil de salida al término de la educación básica».

«Este elemento curricular identifica las competencias clave que todo el alumnado, sin excepción, debe haber adquirido y desarrollado al término de la educación básica. Es la piedra angular del edificio curricular, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen las distintas etapas y modalidades que constituyen la formación básica del sistema educativo español», señala el documento sobre las líneas generales del nuevo currículo.

El perfil va asociado a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

López Sanz ha señalado que «el perfil de salida expresa aquellos retos que un ciudadano va a tener que afrontar necesariamente: promover su salud y la salud colectiva, ser un consumidor responsable, solucionar los conflictos mediante diálogo en lugar de violencia, hacer un uso seguro y crítico de las tecnologías. Esos retos que son los que tenemos que hacer entender que es para los que la educación obligatoria tiene que servir requieren de competencias», explicó este viernes.

Nueva forma de evaluar

Respecto a la posibilidad de cambiar las calificaciones, omitiendo las calificaciones numéricas (0-10) y sustituyéndolas por otras fórmulas como se hizo con la Logse, que cambió las notas numéricas por «progresa adecuadamente» o «necesita mejorar», López Sanz ha dicho que «los instrumentos de evaluación ya desde la LOE se contemplaba que tienen que ser variados. Otra cosa es que se hayan vertebrado fundamentalmente en torno a exámenes, lo que favoreció mucho la Lomce con sus famosos estándares de aprendizaje, que hacían que estuviera todo muy encasillados y cuadriculados», con nota y puntuación», ha añadido. «En cuanto a poner nota o si tiene que ser numérica o tiene que ser de carácter cualitativo como podía ser en Primaria, estamos trabajando en ello y no hemos tomado una decisión definitiva».

Para Centeno, «la Logse fue un fracaso en este ámbito y por ello se tuvo que volver a las notas numéricas. Porque en definitiva, todo lo que sea evaluable o medible, se tiene que trasladar a una "regla" (numérica de 0-10, de palabra insuficiente-suficiente-bien-notable-sobresaliente) para que realmente sea una evaluación objetiva».