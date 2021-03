Celaá llama al diputado del PP para pedirle perdón y este le dice que lo haga a todo el colectivo de la educación especial La ministra de Educación, Isabel Celaá, le dijo ayer en la sesión de control al Gobierno a Juanjo Matarí: «¿De dónde viene usted?»; «Usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores», tras pedirle este que no cierre los centros de educación especial donde se educó su hija Andrea El Partido Popular pide a través de una Proposición no de Ley la reprobación de la ministra para su debate en Pleno