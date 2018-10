Cambio de hora de octubre Hoy cambia la hora… ¿será la última vez? La presidencia de turno de la UE no despeja la incógnita y sugiere retrasar el fin del cambio de hora al 2021

Enrique Serbeto

La respuesta a la pregunta que va en el titular es que aún no se sabe. La decisión de abolir el cambio de hora estacional le pudo parecer una buena idea al presidente de la Comisión Europea, pero en realidad ha servido para crear un problema real donde no lo había. Los países debían haber decidido ya en qué horario querrían permanecer, si el de verano o el de invierno, pero hasta ahora apenas Austria y Finlandia han optado sin mucho entusiasmo, uno por el horario de invierno y otro el de verano, mientras que todos los demás no han logrado definir cuál de las opciones asumen, sobre todo porque nadie quiere establecer ahora un desorden en algo que funcionaba relativamente bien en Europa. Otros, como Portugal y Grecia, insisten incluso en mantener el molesto ritual de adelantar y retrasar los relojes dos veces al año. El de esta próxima madrugada debería haber sido el último cambio de horario de verano al de invierno pero la presidencia austriaca ha constatado que las cosas no están maduras para que los países puedan decidir por lo que propondrá aplazar un año más el momento en el que se eliminará el cambio de horario, lo que lo aplazaría al menos hasta 2020 o más probablemente hasta 2021.

Los ministros de Transportes se reúnen precisamente este lunes en Austria y será la primera vez en la que discutirán esta cuestión que fue suscitada por una consulta pública realizada este verano. Esta consulta, que no era un referéndum, atrajo el mayor grado de participación en la historia de la UE, con más de cuatro millones de personas, la inmensa mayoría alemanes. Que más del 80% se pronunciase en contra del cambio de hora fue interpretado por la Comisión como una demanda clara, a pesar de que en total los que intervinieron representan menos del 1% de la población europea, y el presidente Jean-Claude Juncker anunció que el cambio de hora quedaría anulado en la primavera próxima (en 2019) cuando los países deberían decidir cual de las dos posibilidades quieren adoptar. En aquella decisión tenía mucho que ver el hecho de que en mayo del año que viene hay elecciones europeas y que cualquier cosa que suponga unas gotas de popularidad le parece muy interesante al ejecutivo comunitario.

En efecto, la Comisión tiene la competencia de los cambios horarios porque es obligatorio que sean el mismo día en todos los países. Pero la definición del huso horario es competencia nacional y la única condición que ha puesto la Comisión es que el resultado de la decisión ha de ser coordinado, permanente y no interferir en el funcionamiento del mercado único.

Eso excluía la posibilidad de que unos países optasen por mantener el cambio estacional, mientras que los otros no. Pero Holanda considera que no se ha probado de forma fehaciente que el cambio de horario sea inútil desde el punto de vista energético y en todo caso pide que el debate incluya la posible opción de mantenerlo.

Consulta real en Finlandia

La cuestión es aún más peliaguda si se tiene en cuenta el estrecho margen que puede haber entre los que se decantan por una opción u otra. En Finlandia se ha llevado a cabo una consulta real y formal sobre el tema y el resultado ha sido 52%-48% a favor del horario de verano.

Con este delicado ambiente en el entorno, el grupo de expertos de los 28 que se ha reunido ya varias veces no ha logrado ningún avance concreto a la hora de definir qué hacer. Hay países como los tres del Benelux (Bélgica, Luxemburgo y Holanda) que se han propuesto que sea cual sea el resultado del proceso, quieren compartir la misma hora. Pero al mismo tiempo todos ellos están vinculados a las horas de Francia (sobre todo en el caso de Bélgica) o de Alemania, por lo que todos ellos están pendientes de lo que decidan Berlín y París.

El Parlamento Europeo, que estuvo en el origen de este debate, quiere presionar a los países aprobando una resolución a favor de que se elimine el cambio de horario, pero ha de hacerlo antes de que se termine el calendario de la legislatura al que le quedan pocos meses antes de que empiece la campaña electoral. Pero si los países deciden aplazar la decisión, como parece probable, la cuestión seguirá siendo debatida durante bastante tiempo.

La reunión de los ministros de Transporte del lunes es informal, es decir, que no se espera que haya decisiones oficiales, sino simplemente una toma de temperatura para conocer dónde está cada país y cuáles son sus preferencias, en caso de que haya logrado establecerlas y haya claridad en su propia opinión pública.