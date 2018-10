Cambio de hora octubre de 2018 Fin al horario de verano: Los asesores de Pedro Sánchez afrontan desunidos el debate Los trece expertos se reunieron el pasado 9 de octubre por primera vez y volverán a encontrarse la próxima semana

Érika Montañés

@emontanes Seguir Actualizado: 27/10/2018 02:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España afronta no menos dividida que Europa el debate. Los trece expertos de los que ha echado mano Pedro Sánchez para que le asesoren sobre cuál debe ser nuestra posición oficial en el seno del continente han mantenido una reunión hasta el momento (el pasado 9 de octubre, según pudo saber ABC), y la segunda será la próxima semana, todavía con posiciones muy distantes. Sin una fecha pautada, el comité, bajo tutela del Ministerio de la Presidencia, emitirá un primer veredicto dentro de tres meses.

Las dos opiniones más enfrentadas están representadas por el físico Jorge Mira, partidario de no cambiar la hora; y José Luis Casero, presidente de Arhoe (Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios), quien bendice el cambio y la adopción del horario de invierno todo el año para flexibilizar las jornadas laborales. En medio, quedan posiciones proclives a fijar el horario de verano; o quienes, como Álvaro Gómez, alto cargo de la Dirección General de Tráfico (DGT) que, sin una decisión prefijada, hablarán solamente de la «parcela» que les corresponde. En este caso, Gómez considera que no hay evidencias científicas de que se produzcan más accidentes de tráfico con cambio estacional o sin él, aunque no desdeña, como es obvio, que es más peligroso conducir sin luz solar.

Casero, por su parte, comenta a este diario la trascendencia de la decisión que se consensúe, por cuanto el cambio de hora estacional repercute, sobre todo, en los niños y en personas ancianas, pero trastorna hasta los horarios de la hostelería, por lo que no se trata de una decisión menor.

El melón está abierto. Hace 38 años se adoptaron las primeras disposiciones sobre el horario de verano con el argumento del «ahorro energético» por bandera. La directiva de obligado cumplimiento 2000/84/CE afecta, sin excepción, a todos los estados miembros, y estableció ese año 2000 las reglas que han marcado los relojes hasta ahora. En la consulta pública abierta por la Comisión Europea del 4 de julio al 16 de agosto, el 80% de los españoles manifestaron su preferencia: tildaron el cambio de hora de «experiencia negativa» y se adhirieron a la corriente mayoritaria en Europa de mantener el horario estival, al que hoy diremos adiós. No se sabe si por última vez.