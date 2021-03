AstraZeneca reduce sus envíos de vacunas a varias comunidades El Ministerio de Sanidad comunica la llegada de menos dosis la próxima semana

E. ARMORA/A. CAPARRÓS Barcelona/Valencia Actualizado: 26/03/2021 02:04h

La inmunización con la vacuna del Covid más polémica, la de AstraZeneca tampoco levantará el vuelo la semana próxima. Primero fue el parón obligado por la aparición de trombos. Después, España decidió darse unos días de reflexión hasta reanudar la campaña y ahora es la compañía farmacéutica quien no enviará las dosis previstas la próxima semana. Ayer el Ministerio de Sanidad trasladó a todas las comunidades el número de viales que recibirán la próxima semana de la compañía farmacéutica anglosueca para que planifiquen su campaña. Y la información ha sorprendido a comunidades como Cataluña quien denuncia que no les llegarán las dosis previstas.

La Generalitat asegura que el Ministerio de Sanidad les comunicó ayer por la tarde que las 148.000 dosis de AstraZeneca que debía recibir Cataluña la próxima semana, finalmente, no llegarán. Según indicaron a este diario portavoces del departamento de Salud, que dirige Alba Vergés, el Ministerio no les ha detallado las causas por las que se ha suspendido el envío de las dosis, sino que se ha limitado a decir que «probablemente llegarán a partir del día 5 de abril sin especificar la cantidad de vacunas». En un tuit, la consejera expresaba así su indignación contra el anuncio del Gobierno. «Qué vergüenza. El Ministerio nos acaba de comunicar que las 148.000 dosis de AstraZeneca que debían llegar la semana que viene no llegarán. Se retrasan, mínimo, hasta el lunes 5 de abril. Ya basta de este despropósito», lamentaba.

Las nuevas circunstancias obligarán, según precisaron fuentes del departamento de la Generalitat de Cataluña a dejar de ofertar estas vacunas durante los próximos días.

Un goteo de envíos

Tampoco llegarán las dosis inicialmente previstas a la Comunidad Valenciana, según ha podido saber ABC. De las 96.000 dosis de AstraZeneca previstas inicialmente, solo llegarán la próxima semana entre 12.000 y 13.000. Aunque en el caso de esta región, el recorte no afectará al plan de vacunación masiva de los docentes valencianos, ya que las dosis están reservadas. Con todo, fuentes oficiales auguran que si persiste la reducción de vacunas las próximas planificaciones serán «ridículas».

En Madrid el goteo de envío también se ha notado. Esta semana, la Comunidad debería haber recibido de AstraZeneca más de 50.000 dosis y solo han llegado 14.000. También estaba previsto recibir de la compañía Moderna y no han llegado. Solo Pfizer ha cumplido con su compromiso, aseguran fuentes de la Consejería de Sanidad de Madrid.

El Ministerio de Sanidad no considera que haya incumplimientos ni retrasos por parte de AstraZeneca y de otras compañías. «Sanidad siempre traslada a todas las comunidades autónomas la información sobre la llegada de vacunas tan pronto como le es comunicada por las compañías. AstraZeneca ha comunicado hoy (por ayer) la llegada del envío de la semana próxima. No hay incumplimiento ni retraso de ningún tipo porque no se había comunicado nada sobre este envío hasta hoy», aseguran fuentes del Ministerio de Sanidad.

En Castilla y León no se prevén menos vacunas para la semana próxima. Pero, como Madrid, también ha recibido menos dosis esta semana que está a punto de terminar. No han llegado las 30.600 vacunas de Moderna que estaban previstas. Sí han llegado, en cambio, las 49.140 unidades de Pfizer y las 5.100 de AstraZeneca. En este último caso se trata de una mínima cantidad, porque Castilla y León mantenía un stock importante de viales tras la suspensión de la vacunación, informa Montse Serrador.