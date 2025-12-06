Juan José, mecánico, recomienda estos cinco coches por menos de 5.000 euros: «Son muy fiables»

Comprar un coche de segunda mano con un presupuesto ajustado puede ser un quebradero de cabeza. Hay cientos de anuncios, precios muy distintos y más dudas que certezas: ¿me saldrá bueno?, ¿será caro de mantener?, ¿qué motores merecen la pena y cuáles es mejor evitar? ... Para ayudar a quienes están en esa situación, Juan José Ebenezer, mecánico y dueño de Talleres Ebenezer (@talleresebenezer), ha compartido en TikTok un vídeo donde selecciona cinco coches —o mejor dicho, cinco motores— que él mismo recomienda por menos de 5.000 euros. No se limita a decir modelos al azar, sino que se basa en lo que ve a diario en el taller y en los motores que, según su experiencia, aguantan bien el paso del tiempo.

Por qué se fija en los motores y no solo en los modelos

Antes de entrar en su top 5, Juan José deja claro que lo importante no es el coche en sí, sino lo que hay debajo del capó: «Y como verán no hablo solo de modelo, hablo de motores montados en esos modelos de coche, porque un coche del mismo modelo puede ser muy fiable y la misma caja de coche puede ser el coche más malo del mundo».

Y añade algo que cualquiera que haya buscado coches de segunda mano debería tener en cuenta: «Siempre es importante lo que hay debajo del capó, eso va a marcar la diferencia entre un coche fiable o un coche que dé miedo cogerlo». Al final, la vida de un coche la va a marcar el motor, no los extras o la carrocería.

Con esa base, pasa a explicar sus cinco recomendaciones principales.

1 Toyota Yaris 1.3 VVT-i Coches y concesionarios Toyota Yaris 1.3 VVT-i (2005–2008) Su primera recomendación está pensada para quienes quieren un coche pequeño, sencillo y que no dé problemas: «Si queremos algo chiquitito gasolina y muy fiable tenemos el Toyota Yaris 1 300 vvti, que es 1 motor muy fiable, chiquitito, potencia relativamente cómoda». Es un coche que suele consumir poco, que se aparca sin esfuerzo y que, en general, no pide grandes gastos en el taller. Para un uso diario en ciudad es de los más agradecidos

2 Seat Ibiza con motor 1.4 gasolina Coches.net Los motores 1.4 gasolina del Grupo VAG (2000–2005) La segunda opción sigue la línea de los gasolina modestos pero capaces. Juan José comenta: «Otro motor gasolina chiquitito y muy fiable viene a ser 1.400 gasolina, del año 2000 al 2005, de grupo VAG… lo tenemos en Ibiza, Polo, Fabia… multitud de coches, pero es uno muy fiable, que va bastante bien y es bastante económico». Son coches fáciles de encontrar, con recambios baratos y mecánicas que aguantan muy bien si se les hace el mantenimiento básico.

3 Volvo S60 Racer Volvo S60 con motor 2.4 diésel (2002–2006) Aquí pasamos a algo más grande. Quien busque espacio y comodidad tiene en este motor una apuesta muy segura. «Volvo S 60 del 2 002 al 2 006… con motor 2 400 diésel. 1 motor muy fiable, de 5 cilindros que es muy difícil que te deje tirado», comenta Juan José. Este diésel de cinco cilindros es conocido por durar cientos de miles de kilómetros sin quejarse demasiado. Es un coche antiguo, sí, pero uno que muchos talleres consideran «de los que salen buenos».

4 Toyota Corolla 2.0 D4-D Coches y concesionarios Toyota Corolla 2.0 D4-D (2003–2006) Toyota vuelve a aparecer en la lista, y no por casualidad. Sobre este modelo, Juan José explica: «Del 2003 al 2006 más o menos, con el motor 2 000 diésel D4-D, un motor muy fiable, muy robusto, que tiene bastante fuerza y es un motor que difícilmente te va a dejar tirado también». Los Corolla diésel de esa época están muy valorados por su durabilidad. No destacan por su diseño, pero sí por su resistencia.