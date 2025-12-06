Suscríbete a
Juan José, mecánico, recomienda estos cinco coches por menos de 5.000 euros: «Son muy fiables»

El experto no recomienda solo modelos concretos, sino motores que realmente merecen la pena

Juan José, mecánico en Talleres Ebenezer
Antonio Távora

Antonio Távora

Sevilla

Comprar un coche de segunda mano con un presupuesto ajustado puede ser un quebradero de cabeza. Hay cientos de anuncios, precios muy distintos y más dudas que certezas: ¿me saldrá bueno?, ¿será caro de mantener?, ¿qué motores merecen la pena y cuáles es mejor evitar? ... Para ayudar a quienes están en esa situación, Juan José Ebenezer, mecánico y dueño de Talleres Ebenezer (@talleresebenezer), ha compartido en TikTok un vídeo donde selecciona cinco coches —o mejor dicho, cinco motores— que él mismo recomienda por menos de 5.000 euros. No se limita a decir modelos al azar, sino que se basa en lo que ve a diario en el taller y en los motores que, según su experiencia, aguantan bien el paso del tiempo.

