Día Mundial de la Diabetes: los hospitales Vithas en Andalucía exponen la importancia de su prevención

Cada vez es más común conocer a alguna persona que tiene diabetes o que la ha desarrollado durante su vida. Una enfermedad que se manifiesta en síntomas como sed o hambre excesiva, una alta frecuencia de ganas de miccionar y la sensación de ... hormigueo en manos o pies. Los expertos médicos sostienen que la aparición de esta enfermedad se basa en una dieta plagada de azúcares o grasas insalubres y el bajo estado de forma física. Algo que parece sencillo de evitar pero que conlleva problemas cardiovasculares o renales, entre otros, que acompañan al individuo el resto de su vida.

El día 14 de noviembre se celebra en Sevilla el Día Mundial de la Diabetes, en el que los hospitales de Vithas en Andalucía aúnan fuerzas para concienciar sobre esta enfermedad y la importancia tanto para la misma como para su prevención y manejo pertinente. Esta patología crónica afecta a millones de personas en el mundo y su incidencia se ha multiplicado en la última década. Esta celebración tiene como objetivo «empoderar a la población en la adopción de hábitos saludables y en el reconocimiento precoz de los síntomas».

Expertos de Vithas

Para ello los especialistas de estos hospitales abarcan este tema desde diversas perspectivas, haciendo hincapié en la importancia de un enfoque personalizado. El Dr. Rida Nagib Raya, jefe del servicio de Endocrinología del Hospital Vithas Málaga, aborda la monitorización de glucosa para conseguir optimizar las decisiones de los pacientes sobre alimentación y ejercicio, en un intento de reducir las complicaciones de estos.

El especialista en endocrinología, el Dr. Cristóbal Morales, del hospital Vithas Sevilla expone la importancia de la detección precoz: «identificar la diabetes en sus fases iniciales permite intervenir de forma más eficaz, evitando complicaciones». Con el que se incorporan los últimos avances en investigación y farmacología para apoyar el desarrollo de control de la diabetes.

La diabetes es un gran desafío creciente, pero hay soluciones efectivas:

🔵 Controlar el azúcar en sangre y la presión arterial

🔵 Detectar complicaciones

🔵 Cuidar los pies y prevenir la retinopatía

🔵 Usar estatinas para reducir el riesgo cardiovascular



#UNGA pic.twitter.com/kRr9SWTykl — OPS/OMS (@opsoms) September 25, 2025

Asimismo, otro de los temas que se pretende abarcar es la alimentación con la que expertos como el Dr. Diego Fernández, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Vithas Xanit Internacional quien recuerda que la «alimentación equilibrada y el ejercicio físico regular son pilares clave para prevenir la diabetes tipo 2. Adoptar una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, junto con ejercicio moderado diario, mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a controlar el peso corporal».

En un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se revela que 830 millones de personas padecen algún tipo de diabetes en 2020, cifras que han crecido de forma desorbitada ya que en 1990, este número sobrepasaba los 200 millones de personas. Además, según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la tendencia sugiere que en 2050 el porcentaje de la población con esta enfermedad será de alrededor de 1 de cada 8 personas.