David Céspedes, especialista en Salud: «Si tus padres tienen 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes»

A veces lo más jóvenes dan por hecho que sus padres están bien porque no tienen ningún problema de salud evidente. Pero la realidad es que, cuando empiezan a rondar los 50 o los 60, el cuerpo ya no responde igual que antes, y mantenerse ... activos juega un papel enorme en cómo llegarán a la década de los 70. De esto habla el doctor David Céspedes, especialista en longevidad, que en uno de sus últimos vídeos en TikTok (@dr.davidcespedes) explica cómo la falta de ejercicio a estas edades puede traducirse, más adelante, en una menor independencia: «Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes cuando tengan 70».

Sin embargo, el especialista recuerda que es posible mejorar la manera en que envejecemos. En lugar de centrarse en el miedo o en lo que ya no se puede cambiar, Céspedes prefiere enfocarse en lo práctico. Por ello, propone comenzar con una rutina especialmente diseñada para quienes llevan mucho tiempo sin hacer ejercicio y necesitan dar el primer paso de una manera sencilla y sin estrés.

El papel del ejercicio en la independencia a partir de los 70

A partir de los 50, la masa muscular suele disminuir y el equilibrio se vuelve más delicado. Esto no significa que la autonomía esté perdida, pero sí que conviene cuidarse un poco más para evitar que tareas cotidianas se vuelvan difíciles con el paso del tiempo. Movimientos tan simples como agacharse, levantarse del sofá o cargar una bolsa pesan más si no se trabaja la fuerza.

Para ello, el médico comparte una serie de ejercicios que, según explica, son los mismos que él recomendaría a sus propios padres. Se pueden hacer en casa, sin equipamiento especial y a un ritmo tranquilo. Con unas mancuernas o dos botellas llenas de agua basta.

• Sentadillas o levantarse del sofá

Si las sentadillas son demasiado exigentes, levantarse y sentarse del sofá varias veces es una buena alternativa según el doctor. Ayuda a reforzar piernas y glúteos, esenciales para caminar y mantener estabilidad.

• Peso muerto

Se trata de inclinarse hacia abajo manteniendo la espalda recta, con un pequeño peso en las manos. Es útil para fortalecer la zona lumbar y protegerla de dolores habituales.

• Flexiones apoyadas

Pueden hacerse apoyando las manos en una mesa o en la pared. Así se trabaja el tren superior sin necesidad de bajar al suelo ni forzar más de la cuenta.

• Press militar sentado

Sentados en una silla, se sube un peso por encima de la cabeza sin abrir demasiado los codos. Este ejercicio ayuda a mantener los hombros fuertes, algo fundamental para cualquier actividad diaria.

• Plancha con apoyo de rodillas

Para terminar, se puede hacer una plancha apoyando las manos y las rodillas en el suelo. La idea es mantener la espalda recta, como si el cuerpo formara una tabla. Esta posición fortalece el abdomen sin forzar la espalda y ayuda a mantener el equilibrio al moverse.

Según el doctor Céspedes, no hace falta que la personas en esta franja de edad entrenen a diario, sino que con dos o tres sesiones por semana ya se puede notar un cambio importante. La clave está en la constancia y en hacer los movimientos bien, sin prisa y sin dolor.