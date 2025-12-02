Suscríbete a
SALUD

David Céspedes, especialista en Salud: «Si tus padres tienen 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes»

El doctor cree que con dos o tres sesiones de ejercicio a la semana es posible mejorar la fuerza y la movilidad para mantener la independencia

Las pesas, básicas a los 60, 70 y 80 años: «Sólo salir a andar es caminar hacia un estado de enfermedad»

La Junta convoca las ayudas para fomentar el deporte en edad escolar y para personas con discapacidad

El doctor David Céspedes
El doctor David Céspedes
Antonio Távora

Antonio Távora

Sevilla

A veces lo más jóvenes dan por hecho que sus padres están bien porque no tienen ningún problema de salud evidente. Pero la realidad es que, cuando empiezan a rondar los 50 o los 60, el cuerpo ya no responde igual que antes, y mantenerse ... activos juega un papel enorme en cómo llegarán a la década de los 70. De esto habla el doctor David Céspedes, especialista en longevidad, que en uno de sus últimos vídeos en TikTok (@dr.davidcespedes) explica cómo la falta de ejercicio a estas edades puede traducirse, más adelante, en una menor independencia: «Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes cuando tengan 70».

