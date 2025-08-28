De tocar el tambor en una banda de Utrera a ser trompetista de una filarmónica alemana

La tierra que es el faro para muchos aficionados al mundo del flamenco, y que a mitad del siglo XX dio algunas de las figuras más importantes de la historia de este arte, se ha convertido en los últimos años en productora incesante de músicos ... con talento que destacan en todos los estilos. Jóvenes, que se acercan a la música de una forma tradicional, formando parte por ejemplo de bandas de Semana Santa, pero que después se han formado de manera sobrada para destacar en diferentes escenarios europeos.

Y es que Utrera se ha convertido en la cuna de muchos de estos talentos que se están abriendo paso con firmeza en el panorama europeo. Uno de los representantes de esta generación de talento es el utrerano Juan José Jiménez Vázquez, quien a sus 27 años se ha convertido en el trompetista principal de la Orquesta Filarmónica de Bremenhave, una localidad de más de 100.000 habitantes que se sitúa en el Noroeste de Alemania.

La relación de este utrerano con el mundo de la música llegó como suele ocurrir en tantas ocasiones en una tierra como la comunidad andaluza, en la que las bandas de música cofrade hacen una indudable función de iniciación. «Mi padre tocaba la corneta en la banda de Los Muchachos de Consolación de Utrera, a mí me gustaba y con unos cuatro o cinco años comencé a tocar el tambor en la banda, aunque siempre me gustaron mucho los instrumentos de viento-metal», cuenta el propio utrerano.

Lo que comenzó como un simple pasatiempo, como ocurre con tantos niños, poco a poco fue germinando en Juan José de una manera más especial. Siendo un niño aún entró a iniciar su formación en el Conservatorio de Música Elemental 'Ana Valler', donde dudaba entre elegir trompeta o saxofón, inclinándose finalmente por la trompeta. «La verdad es que en aquellos momentos nunca pensé que esto llegaría tan lejos como para dedicarme profesionalmente al mundo de la música», explica Juan José Jiménez.

Tras esa formación elemental, llegó el momento de tomar la determinación de seguir avanzando y Juan José continuó con su formación musical en Sevilla, siendo el momento en el que por primera vez escuchó a una orquesta sinfónica, que fue en su caso la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), además en una obra concreta en la que trompeta era muy protagonista. «Ese fue el momento en el que decidí que quería ser trompetista de orquesta y dedicarme de forma profesional a la música», asevera.

Alemania, destino musical de primer nivel

Con apenas 20 años dio un valiente y determinante paso en su carrera y decidió marcharse a tierras alemanas a realizar sus estudios superiores de música. Y es que como él mismo comenta «en Andalucía está el talento, pero no está la infraestructura ni las oportunidades adecuadas para poder sacarle provecho a este talento y por eso muchos músicos que nos estamos abriendo camino nos tenemos que ir fuera, y en ese sentido Alemania está completamente a otro nivel».

Como suele ocurrir en estas situaciones, los comienzos no son para nada fáciles y el joven utrerano tuvo que superar muchas dificultades. Adaptarse a un país tan distinto en sus costumbres, idiomas y climatología, no es una tarea sencilla, pero Juan José fue capaz de aprobar esta situación con nota y aprender de forma rápida el idioma. «Fue una adaptación dura, sobre todo al principio, porque además en Alemania de octubre a abril, apenas ves el sol, todo es frío, lluvia y frío, algo que se hace más complicado si además no dominas bien el idioma», afirma el utrerano, quien recomienda esta aventura a todo el mundo, que además presume de tener amigos «prácticamente en toda Europa y en muchas partes del mundo, porque a Alemania viene gente de todas las nacionalidades a estudiar música».

Desde que es trompetista principal de esta orquesta filarmónica, Juan José ha dado ya un salto cualitativo en su sector, entrando por la puerta grande en el mundo de la música profesional. De hecho, este verano ha ofrecido una serie de conciertos con especial simbolismo, ya que aprovechando sus vacaciones, ha tomado parte en varios recitales con la Joven Orquesta Nacional de España. Estas han sido su despedida del mundo de las orquestas jóvenes, en el que se ha movido en los últimos años.

Así, en muy pocos años, gracias a su talento y dedicación, este utrerano ha pasado de tocar el tambor como pasatiempo en una banda de música de Semana Santa a ser parte fundamental de una orquesta filarmónica que tiene su sede en uno de los países del mundo donde más se cuida la música.