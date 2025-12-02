El Gobierno ve ahora «vomitivas» las expresiones sexuales de Salazar en las denuncias que hizo desaparecer Ferraz

El Gobierno de España, a través de su portavoz, Pilar Alegría, consideraba este martes como «vomitivas» las expresiones vertidas por el exmilitante socialista y actual asesor de Moncloa Francisco Salazar contra mujeres que trabajaban para él. Unas mujeres que denunciaron ... estos comportamientos inadecuados en los canales internos de denuncia del propio PSOE, pero al que no se les prestó atención durante al menos cuatro meses.

«Me pregunta sobre Paco Salazar y qué me parece la información sobre las expresiones y las palabras que se han hecho públicas. Vomitivas. Vomitivas», señalaba la dirigente socialista al ser cuestionada por una información de 'elDiario.es' que desvelaba que el asesor -rescatado por Pedro Sánchez pese a existir dos denuncias por acoso sexual presentadas por compañeras de partido- usaba un «lenguaje hipersexualizado», pidiéndole a algunas de las mujeres con las que trabajaba que les mostrara el escote o simulaba actos sexuales ante ellas.

Pilar Alegría defendía en rueda de prensa que desde que se conocieron en el mes de julio las acusaciones contra Paco Salazar en el partido le cesaron «de manera fulminante» como secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa y se le dio la baja del PSOE, partido en el que iba a convertirse en adjunto a la Secretaría de Organización. Sin embargo, la portavoz del Gobierno mantenía una reunión con el propio Salazar el lunes 3 de noviembre, una cita que, según la propia Alegría, se circunscribía «única y exclusivamente» al ámbito personal «con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio año». Es decir, la portavoz del PSOE afirmaba ahora que las expresiones son «vomitivas» meses después de que se presentaran por el canal interno de su partido y de haberse reunido con él tras saltar el escándalo.

Las mujeres que trabajaban bajo el mandato de Salazar en la oficina que tenía en Moncloa advertían a las nuevas empleadas que se abstuvieran de quedarse a solas con el jefe y que «tuvieran cuidado». Según la portavoz del Gobierno, desde que Salazar fuera expulsado del partido por estas denuncias, «nunca se ha recibido por ninguno de los canales ninguna denuncia más», si bien las denuncias que sí llegaron por Salazar han desaparecido del canal interno del PSOE, aunque matizan que mantienen abierta su investigación contra el ya exmilitante aunque se haya dado de baja del partido. Por otra parte, desde el PSOE Andalucía, a través de Ángeles Férriz, señalan sobre el asunto que esperan que «se sepa toda la verdad», limitándose a reproducir las declaraciones de la portavoz nacional afirmando «que es quien tiene que responder a estas cuestiones».

La desvinculación del PSOE de Francisco Salazar no es completa. Tal y como informó ABC, tanto él como Iván Redondo, dos de los que le ayudaron a llegar a la Moncloa, han vuelto al círculo más cercano de Pedro Sánchez, ya que ambos asesores estarían colaborando con el jefe del Ejecutivo a través de sus respectivas consultoras.

Feijóo le llama «guarro»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tildaba de «guarro» al exdirigente socialista Paco Salazar y aprovechaba para definir como «hipócrita» al Gobierno de Pedro Sánchez. «Si es verdad lo que publican los medios, es evidente que el señor Salazar es un guarro, y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno», declaraba Feijóo.

El presidente de los populares considera que todas estas informaciones sobre el asesor «acredita» que el Partido Socialista y el Gobierno es «hipócrita con las mujeres» porque «las defiende en público y las utiliza en privado», para concluir señalando que «el señor Sánchez ya no tiene ninguna credibilidad»

Incluso en los socios de gobierno hay críticas a la actitud del PSOE con el caso de Paco Salazar y el trato que le daba a las mujeres que estaban bajo su cargo. Preguntada sobre la investigación interna, la líder del Podemos, Ione Belarra, decía que le resulta «difícil» valorar la actuación interna de las filas socialistas y cree que debe ser esta formación la que se pronuncie. No obstante, manifestaba que tiene la impresión «cada vez mayor y creciente» de que el PSOE «no se toma en serio el feminismo» ni la lucha contra las violencias machistas, que a su juicio es un «pin que se pone en la solapa cuando toca, cuando viene bien, cuando eso da puntos», pero no cuando se dan situaciones difíciles.

Enchufismo en Dos Hermanas

No es el único asunto que ha centrado la mirada en Paco Salazar estas últimas semanas. Su contratación por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, cuando era alcalde el histórico Francisco Toscano, está siendo investigada por un juzgado del municipio y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de una querella de Vox. La investigación de la UCO pretende esclarecer si este asesor de Pedro Sánchez acudía a su puesto de trabajo como técnico municipal desde 2012 o si, por el contrario, cobraba del Ayuntamiento mientras trabajaba para el PSOE en Ferraz. Si bien, este asunto ya fue denunciado por IU en 2018, un año después de que Salazar solicitara una excedencia para irse a Madrid, en un pleno municipal.

Por aquel entonces, el coordinador local de IU y concejal de Dos Hermanas, Fran García Parejo, denunció este asunto, cuestionando la contratación de Salazar durante el mandato de Toscano como técnico municipal para un puesto en el que nunca se le vio. Cobraba pero no aparecía, ya que estaba centrado, primero en sus ocupaciones en Ferraz y luego como alto cargo en la Moncloa.

«Vino contratado a dedo, pero no aparecía por el Ayuntamiento», señaló García Parejo hace unos meses, apuntando que la nómina de Salazar podía estar en unos 2.000 euros al mes. Una afirmación que no les resultó fácil de sostener debido a las reticencias a facilitarles la información, hasta el punto de que ni siquiera los representantes de los trabajadores podían tener acceso a la plantilla.