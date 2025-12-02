Suscríbete a
El Gobierno ve ahora «vomitivas» las expresiones sexuales de Salazar en las denuncias que hizo desaparecer Ferraz

Las reclamaciones por el canal interno del PSOE desaparecieron, aunque desde el Ejecutivo afirman que seguirán adelante aunque ya no sea afiliado al partido

Feijóo califica de «guarro» al asesor de Sánchez, rescatado por el presidente pese a existir dos denuncias por acoso

Ferraz frena la investigación a Francisco Salazar al desaparecer las dos denuncias internas por presunto acoso sexual

Sánchez recupera a Redondo y Salazar como asesores externos

Salazar, con gafas, rodeado por Gómez de Celis, Ábalos, Lastra, Santos Cerdán, Hernánz Costa, Begoña Gómez y Sánchez, en una imagen de la campaña de las primarias del PSOE de 2017
Salazar, con gafas, rodeado por Gómez de Celis, Ábalos, Lastra, Santos Cerdán, Hernánz Costa, Begoña Gómez y Sánchez, en una imagen de la campaña de las primarias del PSOE de 2017 ABC
Jaime Parejo

El Gobierno de España, a través de su portavoz, Pilar Alegría, consideraba este martes como «vomitivas» las expresiones vertidas por el exmilitante socialista y actual asesor de Moncloa Francisco Salazar contra mujeres que trabajaban para él. Unas mujeres que denunciaron ... estos comportamientos inadecuados en los canales internos de denuncia del propio PSOE, pero al que no se les prestó atención durante al menos cuatro meses.

