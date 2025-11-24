Suscribete a
Sánchez recupera a Redondo y Salazar como asesores externos

Ambos, que formaron tándem durante los primeros años del presidente en Moncloa, han montado empresa propia

Los dos asesores se suman al elenco de los que susurran al oído del presidente, como Zapatero o Contreras

Sánchez insiste en la inocencia del fiscal general

Pedro Sánchez junto a Iván Redondo en el debate de 2019
Joan Guirado

Madrid

Dos de los principales asesores de Pedro Sánchez en sus primeros años en Moncloa, Iván Redondo y Francisco Salazar, vuelven a susurrar al presidente al oído. Así lo confirman a ABC distintas fuentes al más alto nivel del Gobierno y del Partido Socialista.

