El tramo de la SE-40 entre Espartinas y Valencina tardará cuatro años en estar listo y costará 84 millones

El Ministerio de Transportes ha adjudicado a las constructoras Ferrovial y Heliopol las obras del tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Espartinas y Valencina de la Concepción, con un presupuesto de 84,6 millones de euros impuestos incluidos, después de ... haber licitado el contrato el pasado mes de abril con un presupuesto máximo de 101 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de cuatro años.

Así figura en un documento emitido el martes de esta misma semana por dicho departamento del Ministerio de Transportes, que licitaba este contrato el pasado mes de abril, de cara a la construcción de este futuro tramo de más de cuatro kilómetros de la autovía metropolitana SE-40, destinado a conectar el trazado de la autovía A-49 por Espartinas con la carretera autonómica A-8077 a su paso por Valencina.

Este proyecto de nuevo tramo de la SE-40 cuenta con una longitud aproximada de cuatro kilómetros e incluye un viaducto sobre el arroyo de Río Pudio, constituido por dos estructuras independientes, tres pasos superiores y seis obras de drenaje transversal. También incluye una nueva conexión a Espartinas a través de la carretera autonómica A-8076.

«Esto permitirá el segundo acceso de Espartinas a las vías rápidas al conectar la carretera A-8076 con el tramo de la SE40 Espartinas-Valencina de la Concepción, gracias a las gestiones del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Espartinas con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ya que el proyecto original del tramo no incluía la conexión con Espartinas», defendía la alcaldesa de la localidad aljarafeña, Cristina Los Arcos, con motivo de la reciente firma de las expropiaciones asociadas a estas obras.

A esta licitación del Ministerio de Transportes para este nuevo tramo de la SE-40 habían concurrido hasta 19 ofertas de empresas constructoras para hacerse con el contrato, recaído sobre la propuesta de Ferrovial y Heliopol, al contar con una puntuación global de 96,67, la más alta entre las formalizadas.

Respecto al proyecto de este tramo de la SE-40, en los pliegos administrativos de la licitación figura que el Ministerio de Transportes, dirigido por el socialista Óscar Puente, sólo se compromete a pagar en esta legislatura seis millones de euros correspondientes a las dos primeras anualidades de 2025 (ya casi agotada) y 2026, de los 101 millones inicialmente presupuestados como máximo para este sector de la autovía metropolitana, finalmente adjudicado por 84,6 millones.

Teniendo en cuenta que la fecha límite para el actual Gobierno de Pedro Sánchez es 2027 y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que están vigentes son los de 2023, prorrogados desde entonces por falta de acuerdo político para las nuevas cuentas, se obtiene la conclusión de que el 95 por ciento de la inversión de esta obra recaerá en el próximo Ejecutivo, tras las elecciones generales de 2027.

Para 2027, según el pliego, se tienen que consignar 20 millones más de esta obra, que sólo los tendría que afrontar el actual Gobierno si hubiese PGE antes de los comicios, si llegaran a celebrarse ese año y no mediasen elecciones anticipadas, extremo este último que viene descartando el presidente del Gobierno.

A continuación figuran otras dos anualidades, las de 2028 y 2029, de 35,2 y 40 millones de euros respectivamente. Es decir, los pagos van in crescendo conforme avance la obra, que deberá acabar en ese último año.

El pasado mes de agosto comenzaban además en el tramo de la carretera autonómica A-8077 correspondiente a Valencina los primeros trabajos de las obras del futuro tramo de la SE-40 comprendido entre dicho municipio y el trazado de la autovía A-66 o de la Plata por Salteras, un contrato adjudicado por 116,4 millones de euros IVA incluido, a las constructoras Azvi y Martín Casillas.

De los 130,7 millones inicialmente presupuestados para esta obra antes de su contratación por 116, millones, según los pliegos del concurso, sólo 35,3 tendrán que abonarse en 2025 (10,3) y 2026 (25). Es decir, apenas una cuarta parte de un tramo que lleva retrasándose seis años, todos ellos enmarcados en el mandato de Pedro Sánchez; en el contexto del gran retraso general que arrastra el conjunto del proyecto de la autovía metropolitana, legislatura tras legislatura y gobierno tras gobierno.

La autovía metropolitana SE-40 cuenta actualmente con unos 38 kilómetros en servicio de los 77 proyectados. Se trata de los tramos comprendidos entre La Rinconada (A-4) y Alcalá de Guadaíra (A-92), en servicio desde noviembre de 2011; Alcalá de Guadaíra (A-92)-Alcalá (A-376), en funcionamiento desde marzo de 2013; Alcalá (A-376)-Dos hermanas (A-4), listo desde diciembre de 2019; Coria del Río-Almensilla, en servicio desde julio de 2018, y Almensilla-Espartinas, desde julio de 2018.