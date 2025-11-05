Suscríbete a
ABC Premium

El tramo de la SE-40 entre Espartinas y Valencina tardará cuatro años en estar listo y costará 84 millones

El Ministerio de Transportes adjudica la ejecución de este tramo a una UTE conformada entre Ferrovial y Heliopol

Tiene un trazado de más de cuatro kilómetros e incluye una nueva conexión a Espartinas a través de la carretera autonómica A-8076

El Ministerio de Transportes propone adjudicar a Ferrovial y Heliopol el tramo de la SE-40 entre Espartinas y Valencina

El inicio de la obra del puente de la SE-40 se licitará a finales de año

Tramo en funcionamiento de la SE-40
Tramo en funcionamiento de la SE-40 j.m. SERRNO
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ministerio de Transportes ha adjudicado a las constructoras Ferrovial y Heliopol las obras del tramo de la autovía metropolitana SE-40 comprendido entre Espartinas y Valencina de la Concepción, con un presupuesto de 84,6 millones de euros impuestos incluidos, después de ... haber licitado el contrato el pasado mes de abril con un presupuesto máximo de 101 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de cuatro años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app