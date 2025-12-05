Suscríbete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe construirá la primera promoción de VPO en 40 años

Se destinará más de medio millón de euros en levantar 90 viviendas repartidas en tres parcelas urbanísticas

El Ayuntamiento de Sevilla entrega las llaves de la promoción de 125 VPO de Entreolivos y Bellavista

Huévar del Aljarafe aprueba invertir más de medio millón de euros en parcelas destinadas a más de 90 VPO
Huévar del Aljarafe aprueba invertir más de medio millón de euros en parcelas destinadas a más de 90 VPO abc

S. P

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Pleno del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe ha aprobado una inversión de 587.178 euros destinada a la adquisición de tres parcelas urbanísticas sobre las que se levantarán más de 90 viviendas de protección oficial, en colaboración con Junta de Andalucía.

El Consistorio ... ha calificado la acción en una nota como un «hito histórico para el municipio, donde no existía una promoción de vivienda protegida desde hace más de cuatro décadas«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app