El Ayuntamiento de Sevilla entrega las llaves de la promoción de 150 VPO de Entreolivos y Bellavista

Este martes ha tenido lugar la simbólica entrega de llaves de la promoción Entreolivos y Bellavista en régimen de venta que podrán disfrutar hasta 150 familias en Sevilla, dado que ése ha sido el número de viviendas protegidas construidas a precios muy asequibles ( ... desde 98.000 euros hasta los 248.000 euros) sin renunciar al confort de unas viviendas modernas que cuenten con todas las garantías.

Fue Juan de la Rosa como máximo responsable de la Gerencia de Urbanismo el que daba la bienvenida a la promoción en la Avenida del Flamenco ante la presencia de unas cien personas muy ilusionadas este martes pese a la lluvia. «Se trata de un reto más en la política de vivienda de la empresa pública de Emvisesa», relataba el gerente. «Es la entrega de estas llaves de un proyecto que no sólo representa un avance urbanístico, sino social», agregaba. El montante total asciende a 19,4 millones de euros que han sido financiados por el BBVA, al tiempo que las viviendas han sido construidas por la Cartuja Inmobiliaria. «Hoy quiero subrayar que esta promoción está dirigida a familias de rentas medias y trabajadoras que estaban siendo apartadas de la ciudad. Este es el mejor ejemplo de la vivienda de calidad a precios que serían imposibles de no ser por la administración pública. Con el afán de seguir abriendo puertas seguimos trabajando en Emvisesa. Vuestro esfuerzo y vuestra paciencia se ven recompensados», apostillaba.

Atendía entonces a los nuevos vecinos de la zona Esther Expósito, coordinadora técnica del proyecto, para especificar que la obra comenzó en febrero de 2023 y el certificado final de obra se tuvo en septiembre.

«Estas 125 viviendas están distribuidas entre distintas cantidades de dormitorios y hay 91 plazas de garaje», comentaba. Expósito remarcaba la funcionalidad, el confort, la sostenibilidad, el bienestar y el diseño de estos espacios de la zona sur sevillana. «Hemos tenido muchas incidencias que ha ido superando el equipo técnico, el proyecto nació del premio nacional de Arquitectura de 2019», recordaba.

Acto seguido ocupaba la tribuna el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Mario Muñoz, que quiso tener unas cariñosas palabras hacia los nuevos propietarios: «Cada puerta abierta nos ofrece un futuro más justo y más humano. Habría que retroceder muchas décadas para encontrar tanta determinación por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Este equipo de gobierno se está dejando la piel. La Junta tiene como prioridad el desarrollo de la vivienda en Andalucía», aseguraba.

Los números de VPO en Sevilla

Sanz cerraba el turno de intervenciones para recibir a las familias que hoy empiezan una nueva etapa y dar cifras detalladas de la incidencia de las VPO en la capital. «Os doy la enhorabuena por esa nueva etapa de parte de todo el equipo de Gobierno, todo han sido facilidades, y a la gran plantilla de Emvisesa que no ha parado de trabajar en los dos últimos años», indicaba. «Es el mayor esfuerzo inversor del Ayuntamiento en materia de vivienda protegida de los últimos 20 años», exponía. «Son ya 150 millones de euros invertidos más otros 150, en total 333€ que pone el Gobierno y la Junta en construir VPO. «Tenemos en cartera 5.400 en cartera, de las cuales 1.200 están en construcción. Hemos puesto 16 primeras piedras, 23 promociones y dos entregas de llave. Os deseo muchísima suerte, sois los nuevos vecinos de este barrio», remataba el alcalde.