Suscríbete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Sevilla entrega las llaves de la promoción de 150 VPO de Entreolivos y Bellavista

Las viviendas son en régimen de venta y las obras ya están concluidas tras dos años de espera por parte de sus nuevos propietarios

José Luis Sanz visita una de las viviendas de Bellavista
José Luis Sanz visita una de las viviendas de Bellavista Víctor Rodríguez
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este martes ha tenido lugar la simbólica entrega de llaves de la promoción Entreolivos y Bellavista en régimen de venta que podrán disfrutar hasta 150 familias en Sevilla, dado que ése ha sido el número de viviendas protegidas construidas a precios muy asequibles ( ... desde 98.000 euros hasta los 248.000 euros) sin renunciar al confort de unas viviendas modernas que cuenten con todas las garantías.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app