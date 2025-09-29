Arde en Palomares del Río un acopio de materiales de construcción
Los bomberos han controlado las llamas tras unas dos horas y media de labores de extinción y no constan heridos
Un terreno del polígono Las Zarzas de Palomares del Río dedicado al acopio de materiales de una nave de obras de construcción situada frente a esta parcela ha sido este lunes por la tarde el escenario de un incendio.
Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía y el alcalde de Palomares, Manuel Benjumea, han informado a este periódico de que las llamas fueron detectadas pasadas las 18,30 horas, afectando a un acopio de materiales de construcción asociada a la citada nave.
El dueño del negocio intentó apagar las llamas con arena, siendo movilizadas dotaciones de la Policía Local y de los bomberos, cuyos efectivos controlaron el incendio tras dos horas y medio de trabajo, sin que consten heridos.
