Suscríbete a
ABC Premium

Arde en Palomares del Río un acopio de materiales de construcción

Los bomberos han controlado las llamas tras unas dos horas y media de labores de extinción y no constan heridos

Imagen de archivo de un incendio en el Aljarafe
Imagen de archivo de un incendio en el Aljarafe ABC
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un terreno del polígono Las Zarzas de Palomares del Río dedicado al acopio de materiales de una nave de obras de construcción situada frente a esta parcela ha sido este lunes por la tarde el escenario de un incendio.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía y el alcalde de Palomares, Manuel Benjumea, han informado a este periódico de que las llamas fueron detectadas pasadas las 18,30 horas, afectando a un acopio de materiales de construcción asociada a la citada nave.

El dueño del negocio intentó apagar las llamas con arena, siendo movilizadas dotaciones de la Policía Local y de los bomberos, cuyos efectivos controlaron el incendio tras dos horas y medio de trabajo, sin que consten heridos.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app