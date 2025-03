Feria de Abril de Sevilla 2023: todo lo que hay que saber

La Feria de Abril 2023 está a la vuelta de la esquina y Sevilla ya espera impaciente el momento en el que el barrio de Los Remedios se inunde de flamencas, sevillanas y farolillos. Como es tradición, esta fiesta se celebra dos semanas después de Semana Santa, inaugurándose oficialmente con el alumbrado que tendrá lugar a las 00 horas del domingo 23 de abril.

Durante una semana, esta fiesta -declarada de Interés Turístico Internacional- hará partícipes del esplendor de la ciudad a todos los turistas y sevillanos que pisen el Real, siendo esta la segunda edición consecutiva en que se celebre tras dos años suspendida con motivo de la pandemia del coronavirus.

A continuación, te dejamos todas las claves que marcarán la Feria de Abril 2023 y una guía actualizada para que no te pierdas nada y la disfrutes al máximo:

Índice

-Cuándo comienza la Feria de Abril 2023 y qué día es festivo

-Pescaíto Feria de Abril 2023: así se celebra la noche del alumbrado en Sevilla

-Qué días no hay colegio en la Feria de Abril 2023

-La portada de la Feria de Abril 2023

-Plano de la Feria de Abril de Sevilla 2023

-Cortes de tráfico para la Feria de Abril

-Pases de garaje en la zona restringida por la Feria

-Aparcamientos en la Feria de Abril

-Autobuses directos a la Feria desde 29 pueblos de Sevilla

-Carteles de la Maestranza para la Feria de Abril 2023

-Entradas y abonos para la temporada de toros en Sevilla

-Corrida de toros del 'lunes de resaca'

-Exhibición de enganches de Sevilla 2023

-El tiempo para la Feria de Abril de Sevilla 2023

-Calle del Infierno de la Feria de Sevilla: ¿Qué días son más baratos los cacharritos?

-Calle del Infierno: cacharritos, precios y horarios de las atracciones

-La Feria de Abril en cifras

-Tendencias de moda flamenca para la Feria 2023

-Trajes de flamenca baratos para la Feria de Abril 2023

-Ideas de zapatos para ir a la Feria te vistas de flamenca o no

-Ideas de manicura para complementar tu traje de flamenca

La Feria de Abril de Sevilla 2023 se celebrará desde el 23 de abril de 2023 hasta el 29 del mismo mes. La ordenanza municipal del Ayuntamiento estipula que se celebre dos domingos después de Semana Santa, aunque muchos sevillanos ya comienzan a pisar el Real para la tradicional cena del pescaíto que tendrá lugar la noche del sábado 22 de abril.

Asimismo, como en años anteriores, la Feria de Abril de 2023 tendrá un día festivo, el miércoles 26 de abril, fecha en la que Sevilla traslada su festivo local de San Fernando, que de nuevo vuelve a perder su festividad (30 de mayo) para que todos los sevillanos puedan disfrutar de una jornada libre en estos días de celebración.

Durante una semana los visitantes podrán disfrutar del cante y el baile, de la charla con amigos, de la gastronomía de las casetas y de la calle del Infierno, donde están las atracciones para pequeños y mayores. Todo hasta el sábado 29 de abril, día en el que se le pone colofón a la semana de Feria con el espectáculo de fuegos artificiales.

Aunque la Feria de Abril no comienza oficialmente hasta la medianoche del domingo 23 de abril, para muchos sevillanos el pistoletazo de salida de esta fiesta es el sábado por la noche con la tradicional cena del pescaíto.

A las cenas de las casetas solo están invitados los socios, ya que no el resto no puede acceder hasta que se encieden las luces del Real a la medianoche, aunque son muchos los bares y restaurantes cercanos al recinto ferial que preparan sus propias cenas del pescaíto. Otros, sin embargo, apuestan por celebrar esta cena en casa con familiares y amigos y acudir posteriormente a ver el alumbrado.

De un modo u otro, el pescado frito es el plato estrella de la noche, al que se suman otros platos típicos como chacinas, mariscos, tortilla de patatas, croquetas o montaditos. Si estás pensando en celabrarlo en casa, en nuestra sección Gurmé encontrarás algunas recomendaciones de recetas para triunfar en esta noche y te aconsejamos algunas freidurías en las que encargar el pescado.

En cuanto a la indumentaria, la tradición es arreglarse para esta noche. No es costumbre vestirse de flamenca hasta el domingo, cuando ya ha dado comienzo la Feria. Los hombres suelen vestir chaqueta y corbata y las mujeres con vestidos elegantes que pueden acompañar con un mantón.

En la semana de Feria, los alumnos solo tendrán que ir al colegio e institutos el 24 y 25 de abril, que son lunes y martes. Estos son los días lectivos que establece la Delegación de Educación en Sevilla en su calendario oficial.

De esta manera, no habrá colegio e instituto ni miércoles (festivo local) ni jueves y viernes, por ser los elegidos por Educación como los días no lectivos de libre designación.

La portada de este año se inspira en dos edificios regionalistas de la ciudad como son la Plaza de España, obra del arquitecto Aníbal González, y el Teatro Coliseo España, de José y Aurelio Gómez Millán. La idea de este conjunto que recibirá a los visitantes es del arquitecto técnico Gregorio Esteban, quien ganó el concurso convocado por el área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento con un proyecto presentado bajo el título 'Añoranza de noche y día'.

El Real de la Feria de Abril de Sevilla está compuesto por un total de 1.053 casetas, entre públicas y privadas, y 15 calles con nombres de toreros. En este plano que te ofrece ABC puedes consultar todas las calles y casetas para que no te pierdas por el Real entre bailes y rebujitos, así como otros puntos de interés como la calle del Infierno, las paradas de taxis más cercanas, las líneas de autobús de Tussam o los diferentes aparcamientos de la zona, entre otros.

La principal novedad de este año son las alternativas al corte de tráfico de la avenida de Las Razas debido a las obras que permitirán acceder desde Cardenal Bueno Monreal hacia el puente de las Delicias y la salida en todos los sentidos a través de la Carretera de la Esclusa (calle José Delgado Brackenbury).

Para ello, en primer lugar se habilitará el giro a la izquierda desde la avenida de las Razas en sentido hacia el Puente de las Delicias solo para vehículos de servicio público y acreditados de Tablada. El acceso al Puente de las Delicias para el resto de vehículos se realizará exclusivamente a través del paso subterráneo de Cardenal Bueno Monreal.

Respecto a la salida, con objeto de lograr una mayor fluidez del tráfico, este año los vehículos que quieran salir de la ciudad a través de la SE-30 desde las 12.00 horas, cuando se produce el corte de la avenida Juan Pablo II podrán hacerlo a través de la Carretera de la Esclusa mediante un carril segregado en ambas direcciones, tanto hacia la A-49 como hacia la A-4.

Reordenación del tráfico para el acceso principal a la Feria

La temporada taurina arrancó el Domingo de Resurrección con un cartel formado por Morante de la Puebla, El Juli y Roca Rey. Este ciclo continuado se rematará excepcionalmente el 'lunes de resaca' con Antonio Ferrera, 'El Fandi' y Manuel Escribano, un tridente de toreros banderilleros —aunque el extremeño había soltado los palos en las últimas temporadas— que lidiarán los toros de la familia Miura.

Otra novedad es que el próximo 29 de abril debutará en la Maestranza el caballero rejoneador portugués Antonio Ribeiro Telles, que conmemorará esta temporada cuarenta años de alternativa.

La plaza de toros de la Maestranza acogerá este año una interesante programación con 17 corridas de toros, una de rejones y seis novilladas con picadores.

Los festejos, que se celebrarán del 9 de abril al 1 de mayo, darán comienzo a las 18:30 horas, las novilladas de mayo a las 19:00 horas y las de junio a las 21:00 horas. El coste de los abonos, que pueden consultarse detalladamente en la web oficial de la Maestranza, oscila entre los 270 euros (aula y tertulia taurina) y los 3.548 euros, en función de los tendidos y las zonas.

La Maestranza volverá a tener una corrida de toros el 'lunes de resaca', aunque de un modo puntual y sin previsión de continuidad. Dado que en esta ocasión el lunes posterior a la finalización de la Feria de Abril coincide con la festividad del 1 de mayo, Ramón Valencia ha querido aprovechar para prolongar un día más el ciclo continuado de la temporada taurina hispalense.

Los encargados de este colofón final de la Feria de Abril 2023 son Antonio Ferrera, 'El Fandi' y Manuel Escribano, quienes lidiarán los toros de la familia de Miura.

En esta edición, la XXXVII Exhibición de Enganches de Sevilla tendrá lugar el domingo 23 de abril, un rito que reúne a multitud de personas en el barrio del Arenal. Este concurso, que se celebra en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería, es uno de los espectáculos más aclamados por todos los amantes de los coches de caballos, teniendo una gran repercusión mediática, además de englobar diferentes actos y eventos.

En este espectáculo único se pueden presenciar carruajes antiguos, restaurados y tirados por magníficos caballos. Posteriormente, una vez se conocen los premiados sobre el albero de la Real Maestranza, los enganches más representativos y espectaculares pasean por el Real de la Feria.

Los interesados pueden adquirir las entradas tanto de manera presencial como online. Asimismo, Oferplanofrece una oferta del 42% de descuento, por lo que la entrada se queda en 2,90 euros. Pueden consultarse las ofertas en este enlace.

El calor será otro de los grandes protagonistas de esta Feria de Abril. Según apuntan desde eltiempo.es, una masa de aire descendente traerá estabilidad y aire que se irá calentando, provocando temperaturas extremas o, como lo llaman los meteorólogos, un 'horno ibérico'.

El ascenso comenzará a partir del domingo, con temperaturas que superarán los 30 grados, las cuales irán ascediendo progresivamente hasta los 35 grados a mediados de semana y pudiéndose alcanzar los 39 grados en los últimos días de Feria, unas cifras más propias de verano que de primavera.

Debido a estos valores extremos, se recomienda a los feriantes que apuesten por ropa ligera, beban mucho líquido y hagan uso del aire acondicionado y el abanico para solventar el calor intenso.

Uno de los puntos imprescindibles de la Feria de Abril es la calle del Infierno, lugar al que grandes y pequeños acuden dispuestos a pasar un rato agradable en las diversas atracciones del Real, conocidas tradicionalmente como cacharritos en la ciudad de Sevilla.

En los 125.000 metros cuadrados que ocupa la calle del Infierno se podrá disfrutar de 360 actividades dirigidas a todos los públicos, con especial atención al infantil. Estas atracciones podrán visitarse desde el jueves 20 de abril hasta el domingo 30 del mismo mes, contando con una tarifa reducida durante los días previos y posteriores a la celebración de la Feria de Abril.

El jueves 20 y el viernes 21 habrá el precio de las atracciones será de entre 4 y 6 euros, mientras que el domingo 30 será el día más barato para disfrutar de todas las atracciones, con un descuento de 1,5 euros.

En los más de cien mil metros cuadrados que ocupa la zona, hay 360 actividades diferentes dirigidas a todos los públicos con especial atención al infantil.

En cuanto a los horarios, muchas de las atracciones comenzarán a abrir sobre las 11.30 horas y hasta la madrugada.

El recinto ferial se extiende sobre las calles adoquinadas y las aceras cubiertas de albero que se ornamentan con miles de farolillos que ocultan hasta 212.000 bombillas de bajo consumo que darán luz a las noches de Feria.

El Real de la Feria tiene una superficie total de 275.000 metros cuadrados distribuidos entre 25 manzanas y 15 calles. El recinto de las atracciones tienen 125.000 metros cuadrados y el de las viviendas industriales para los feriantes 30.000.

Para el mantenimiento y ornamentación del recinto se cuenta con un total de 400 trabajadores de las contratas municipales y se han invertido 125.000 horas de trabajo.

En cuanto a la luminaria, la Feria de este año contará con 8.000 paraguas en los cruces de calles del real, 75.000 paños altos que cruzan las calzadas, 32.000 motivos incorporados a guirnaldas altas y otras 25.000 luces en la portada. ¿Cuantos farolillos habrá? Serán 90.000 unidades en las calles del recinto y en casetas municipales.

La portada de la Feria de Abril de Sevilla 2023 MAYA BALANYÁ

El Real de la Feria de Abril se convierte durante una semana en una pasarela en la que los colores, los volantes y los lunares son los protagonistas. Durante estos meses, desde Bulevar Sur hemos ido contando cuáles serán las tendencias que más veremos sobre el albero este año, destacando las ideas que nos han dejado eventos como SIMOF o We Love Flamenco, entre otros.

Si aún no has consultado estas tendencias, todavía estás a tiempo de conocer cuáles son los cinco colores que más llevarán las flamencas de 2023, cuáles son los estampados y tejidos más demandados o cuáles son los peinados y las formas de colocar las flores que se propusieron en SIMOF.

Los trajes de flamenca más económicos son los de la firma Sibilina, una marca que ha conseguido vender diseños online a mujeres de toda España, con precios 160 euros. Otra de las firmas más económicas del mundo de la flamenca y con posibilidad de comprar online es Micaela Villa en la que encontramos trajes desde los 250 euros.

Aires de Feria también cuenta con un amplio catálogo de trajes que van desde los 350 euros, mientras que Errepé (la línea más comercial de Rocío Peralta) tiene modelos desde los 360 euros. Precios similares a los que nos podemos encontrar en Molina Moda Flamenca (una de las que desfila en SIMOF) y también en Marquina Moda Flamenca.

No obstante, si el presupuesto es más limitado, siempre se pueden buscar trajes de flamenca de segunda mano en apps como Vinted, además de contar con la posibilidad de alquilar un traje de flamenca si no vas a darle mucho más uso.

Te vistas de flamenca o no, los zapatos serán un complementos clave en tus looks para esta Feria. Elegir un calzado bonito y cómodo es algo imprescindible para ir al Real. No hay que renunciar al estilo para ir bien calzada, pero es muy aconsejable elegir un modelo que se adapte a las circunstancias. Son muchas las opciones que encontramos y un gran abanico de posibilidades para todos los gustos. Hemos hecho una selección de nuestros favoritos por su diseño y comodidad.

↑Volver

Muchas flamencas ultiman los detalles del look que van a llevar al Real. Ajustes de última hora en el traje, búsqueda de algún complemento que marque la diferencia o diseño de la manicura ideal. Un pequeño detalle que, si se elige con acierto, sirve para realzará tu outfit.Te damos las mejores ideas de manicura para tener las manos a punto y brillar como nunca en la Feria de Abril de Sevilla 2023.

El 14 de abril finalizó el plazo para solicitar telemáticamente la acreditación para poder acceder a los garajes de acceso restringido en Los Remedios durante la Feria de Abril 2023. No obstante, se podrá realizar de manera presencial hasta el 27 de abril en la sede del Distrito Los Remedios, ubicada en la Avenida República Argentina nº27-B, 1º planta.

Según explica el Ayuntamiento de Sevilla, la solicitud atañe a los de 'Tipo B': «son solo para el acceso a garajes, sin que implique permiso de estacionamiento en la vía pública».

Por su parte, las autorizaciones de 'Tipo A', que se corresponden con los residentes en este distrito, ya han sido remitidas de oficio a los domicilios particulares. En el caso no haberlo recibido, el interesado podrá dirigirse a la sede del Distrito y solicitar la autorización.

La mejor opción para aparcar en la Feria de Abril es recurrir a los aparcamientos que se habilitan alrededor del recinto ferial. La empresa que gestiona estos aparcamientos es OnlyParking, la cual gestiona un total de 14.000 plazas de las que 10.601 son en régimen de rotación, 1.853 de abonados repartidos en cinco aparcamientos y el resto para autoridades y protocolo.

Las plazas de rotación para el público se encuentran en el Charco de la Pava, mientras que los aparcamientos de abonados están localizados en el entorno del Real. Los abonos pueden adquirirse a través de la página web de OnlyParking o adquirise directamente en el P-1 situado junto a la estación de metro de Blas Infante.

Por su parte, el aparcamiento de rotación P13, ubicado en el Charco de la Pava, ofrece más de 10.000 plazas y la tarifa por estancia es de 8 euros. Este parking está comunicado con el recinto feria a través de una red de autobuses lanzaderas totalmente gratuitos.

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla ha reforzado, como en anteriores ediciones, los servicios ante el aumento de la demanda de viajeros que quieren acceder en transporte público al recinto ferial de Los Remedios. Hasta 35 municipios de área metropolitana de Sevilla contarán con servicio de autobuses especiales, con horarios hasta la madrugada, con motivo de la Feria de Sevilla y 29 de ellos serán directos hasta el Real de la Feria.

Durante esta semana se realizarán más de 2.500 servicios adicionales, además de los que habitualmente prestan los operadores metropolitanos, para favorecer el uso del transporte público hasta el recinto ferial de Los Remedios.

