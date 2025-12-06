La mina de Aznalcóllar derriba el último muro antes de su reapertura

La mina de Aznalcóllar ha derribado el último muro que le quedaba en pie para su reapertura. El juicio por el supuesto amaño del concurso público que la adjudicó a Grupo México y la empresa andaluza Magtel ha absuelto a los acusados, entre ... ellos 16 funcionarios y los representantes de las compañías que resultaron ganadoras de este proceso.

La denunciante Emerita, una empresa canadiense que tiene otros intereses en Andalucía, alegaba falta de transparencia y un supuesto trato de favor que no se ha podido demostrar durante el juicio. Con la sentencia ya en la mano, da por cerrado este asunto y se centrará en su proyecto en el Andévalo onubense.

Este proceso ha discurrido de forma paralela al trámite de los permisos administrativos que necesitaban las empresas para poder reabrir la mina. Y, casualmente han terminado coincidiendo en el tiempo. Mientras se celebraba el juicio, la Junta recibía el último informe que daba luz verde al proyecto de Grupo México para la mina de Aznalcóllar, que va a aplicar un modelo de extracción que nada tiene que ver con el que llevó a cabo Boliden y que causó el desastre ecológico de Doñana en los noventa. Lo que se plantea ahora es una mina subterránea con todas las condiciones de seguridad.

El pasado 30 de mayo fue cuando el consejero de Industria, Jorge Paradela, informó al Ayuntamiento de que había luz verde para que la actividad minera volviera al pueblo, una noticia que llevaban veinte años aguardando.

Desde entonces la empresa ha iniciado las inversiones necesarias para poder reactivar la explotación. Grupo México es el cuarto productor mundial de cobre y tiene prevista una inversión de 450 millones de euros para construir una mina subterránea en la que extraer mineral durante los próximos veinte años.