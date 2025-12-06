Suscríbete a
La mina de Aznalcóllar derriba el último muro antes de su reapertura

El fallo judicial que niega el supuesto amaño del concurso público en el que se adjudicaron los derechos da vía libre para recuperar la actividad minera

La Audiencia de Sevilla absuelve a los 16 acusados por el supuesto amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar

Exterior de la mina de Aznalcóllar que Grupo México reabrirá
Exterior de la mina de Aznalcóllar que Grupo México reabrirá raúl doblado

La mina de Aznalcóllar ha derribado el último muro que le quedaba en pie para su reapertura. El juicio por el supuesto amaño del concurso público que la adjudicó a Grupo México y la empresa andaluza Magtel ha absuelto a los acusados, entre ... ellos 16 funcionarios y los representantes de las compañías que resultaron ganadoras de este proceso.

