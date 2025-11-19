Los notarios de España lo confirman: este es el barrio de Sevilla con las viviendas más caras

Este ritmo de encarecimiento ha disparado el coste de acceder a una vivienda en Sevilla, situando a la capital hispalense en uno de sus momentos más tensionados en materia inmobiliaria. Sin embargo, no en todas las zonas se comporta igual esta variación de costes, pues el precio final puede variar notablemente según el barrio.
Este es el barrio de Sevilla con las viviendas más caras, según los notarios
De acuerdo con los datos recopilados por el Portal Estadístico del Notariado (plataforma que centraliza la información sobre el precio medio del metro cuadrado en España), Sevilla presenta importantes diferencias internas en su mercado inmobiliario. Así, al analizar la ciudad por distritos, los notarios señalan que el Casco Antiguo es el que encabeza la lista como la zona más cara, situándose claramente por encima del resto de barrios sevillanos, con el precio medio del metro cuadrado a 3.969 euros.
Casco Antiguo (zonas como la Alfalfa o El Arenal): 3.969 euros
Nervión (zona alrededor de Eduardo Dato): 3.770 euros
Casco Antiguo (zonas como Torneo o la Alameda): 3.259 euros
Los Remedios: 3.111 euros
Triana: 2.982 euros
Casco Antiguo (zonas de Resolana y Puerta del Osario): 2.785 euros
Nervión (zona de Luis de Morales, Luis Montoto, Marqués de Pickman...): 2.543 euros
Zonas alrededor de Los Bermejales y Reina Mercedes: 2.383 euros
Bellavista: 2.263 euros
Zona de El Porvenir y La Palmera: 2.103 euros
Zonas alrededor de la Avenida de Miraflores y la Carretera de Carmona: 2.014 euros
Polígono San Pablo y Santa Clara: 1.854 euros
Sevilla Este: 1.844 euros
Macarena-Norte: 1.782 euros
Parque Alcosa: 1.415 euros
Pino Montano y San Jerónimo: 1.354 euros
El Cerro-Amate: 1.179 euros
Distrito Sur: 1.058 euros
Torreblanca: 548 euros.
Por el contrario, con más de tres mil euros de diferencia, el área este de Torreblanca se sitúa como la zona más barata de Sevilla para comprar una vivienda; con un precio medio de 548 euros el metro cuadrado.
