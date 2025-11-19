Suscríbete a
ABC Premium

Los notarios de España lo confirman: este es el barrio de Sevilla con las viviendas más caras

Se calcula más de tres mil euros de diferencia en el precio medio del metro cuadrado entre la zona más cara y la más barata de la ciudad

Estas son las bolsas de suelo donde se construirán las nuevas 14.000 VPO en Sevilla: del Centro de la capital a Entrenúcleos

A los extranjeros no les gusta Sevilla para vivir: estas son las ciudades andaluzas que prefieren

Imagen de archivo de la calle San Pablo, en el Casco Antiguo de Sevilla
Imagen de archivo de la calle San Pablo, en el Casco Antiguo de Sevilla ABC
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El precio de la vivienda en Sevilla continúa subiendo y alcanzando niveles más altos. Según datos de la sociedad de tasación Tinsa, comprar una casa en la capital hispalense es hoy un 12% más caro que hace apenas un año, una subida ... histórica que refleja la fuerte presión del mercado inmobiliario. La demanda se mantiene alta y la oferta no crece al mismo ritmo, lo que sigue empujando los precios hacia arriba en prácticamente todos los distritos de la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app