Los notarios de España lo confirman: este es el barrio de Sevilla con las viviendas más caras

El precio de la vivienda en Sevilla continúa subiendo y alcanzando niveles más altos. Según datos de la sociedad de tasación Tinsa, comprar una casa en la capital hispalense es hoy un 12% más caro que hace apenas un año, una subida ... histórica que refleja la fuerte presión del mercado inmobiliario. La demanda se mantiene alta y la oferta no crece al mismo ritmo, lo que sigue empujando los precios hacia arriba en prácticamente todos los distritos de la ciudad.

Este ritmo de encarecimiento ha disparado el coste de acceder a una vivienda en Sevilla, situando a la capital hispalense en uno de sus momentos más tensionados en materia inmobiliaria. Sin embargo, no en todas las zonas se comporta igual esta variación de costes, pues el precio final puede variar notablemente según el barrio.

Este es el barrio de Sevilla con las viviendas más caras, según los notarios

De acuerdo con los datos recopilados por el Portal Estadístico del Notariado (plataforma que centraliza la información sobre el precio medio del metro cuadrado en España), Sevilla presenta importantes diferencias internas en su mercado inmobiliario. Así, al analizar la ciudad por distritos, los notarios señalan que el Casco Antiguo es el que encabeza la lista como la zona más cara, situándose claramente por encima del resto de barrios sevillanos, con el precio medio del metro cuadrado a 3.969 euros.

Precio medio del metro cuadrado en los barrios de Sevilla 1 Casco Antiguo (zonas como la Alfalfa o El Arenal): 3.969 euros 2 Nervión (zona alrededor de Eduardo Dato): 3.770 euros 3 Casco Antiguo (zonas como Torneo o la Alameda): 3.259 euros 4 Los Remedios: 3.111 euros 5 Triana: 2.982 euros 6 Casco Antiguo (zonas de Resolana y Puerta del Osario): 2.785 euros 7 Nervión (zona de Luis de Morales, Luis Montoto, Marqués de Pickman...): 2.543 euros 8 Zonas alrededor de Los Bermejales y Reina Mercedes: 2.383 euros 9 Bellavista: 2.263 euros 10 Zona de El Porvenir y La Palmera: 2.103 euros 11 Zonas alrededor de la Avenida de Miraflores y la Carretera de Carmona: 2.014 euros 12 Polígono San Pablo y Santa Clara: 1.854 euros 13 Sevilla Este: 1.844 euros 14 Macarena-Norte: 1.782 euros 15 Parque Alcosa: 1.415 euros 16 Pino Montano y San Jerónimo: 1.354 euros 17 El Cerro-Amate: 1.179 euros 18 Distrito Sur: 1.058 euros 19 Torreblanca: 548 euros.

Por el contrario, con más de tres mil euros de diferencia, el área este de Torreblanca se sitúa como la zona más barata de Sevilla para comprar una vivienda; con un precio medio de 548 euros el metro cuadrado.