El precio de la vivienda se dispara más de un 10% en un año en la mitad de las capitales andaluzas
El ritmo de encarecimiento se modera con respecto a trimestres previos
El precio de la vivienda continúa al alza en todas las capitales andaluzas. El metro cuadrado se ha disparado por encima del 10% en la mitad de estas ciudades en el último año, con Málaga a la cabeza con una subida media del 17% ... ; Almería, con el 12,5%; Huelva con el 11,3% y Sevilla con el 10,6%.
Algo más moderado ha sido el incremento de Córdoba y Jaén, ambas con porcentajes superiores al 9%, mientras que en Granada ha sido del 8,5% y en Cádiz del 5,5%. Tras ello, el metro cuadrado ha superado los 3.000 euros de media en Málaga y ha alcanzado los 2.890 en Cádiz, según el 'Barómetro del Mercado Residencial de Andalucía', elaborado por Gloval.
En concreto, la capital costasoleña registra un precio medio de 3.258 €/m², seguido de los 2.892 €/m² de Cádiz y los 2.465 €/m² de Sevilla. El resto de ciudades presentan costes medios que abarcan desde los 2.236 €/m² de Granada a los 1.312€/m² de Jaén. Entre medias, figuran Córdoba (1.604 €/m²), Almería (1.586 €/m²) y Huelva (1.460 €/m²).
Aunque el encarecimiento se ha moderado con respecto a trimestres previos, el precio ha seguido creciendo entre julio y septiembre. El coste de la compraventa ha subido un +5,5% en Almería; en Málaga, Huelva y Jaén lo ha hecho en valores cercanos al 4% y en Sevilla se ha quedado en el 2%.
El alquiler: la más rentable es Huelva
Al igual que ocurre con la compraventa, el mercado del alquiler continúa creciendo y tiene también a Málaga como la capital con valores más altos. En su caso, el precio por metro cuadrado es de15,87 euros. La segunda más cara es Sevilla (12,97 €/m²/mes) y la tercera es Cádiz (11,88 €/m²/mes). En el extremo opuesto, las rentas más asequibles se encuentran en Jaén (7,80 €/m²/mes) y Córdoba (8,83 €/m²/mes).
En cuanto a rentabilidad bruta, Huelva lidera con un 7,69%, seguida de Almería (6,81%), Jaén (7,13%), Córdoba (6,60%) y Sevilla (6,31%). Las rentabilidades más ajustadas corresponden a Málaga (5,84%), Granada (5,49%) y Cádiz (4,93%).
«Los datos del tercer trimestre confirman un escenario de crecimiento sostenido y más equilibrado en el mercado residencial andaluz», explica el presidente y CEO de la tasadora Gloval, Roberto Rey.
Así, detecta una moderación progresiva de lo precios en algunas capitales, especialmente en Cádiz y Granada, unos datos que «reflejan una fase de madurez y estabilidad tras varios trimestres de fuerte revalorización».
Tomares y Mairena, los más caros
En el área metropolitana de Sevilla, el precio medio alcanza los 1.662 €/m², con un incremento interanual del +10,2%. Todos los municipios presentan evoluciones al alza, destacando Gines (+15,1%), Camas (+14,8%) y Coria del Río (+14,7%). Tomares (2.051 €/m²) y Mairena del Aljarafe (1.966 €/m²) siguen siendo los municipios con precios más elevados.
En la Costa del Sol, el dinamismo continúa siendo notable, con Marbella (4.484 €/m²), Fuengirola (3.857 €/m²) y Torremolinos (3.611 €/m²) como los municipios más caros. Las mayores subidas anuales se dan en Manilva (+20,2%), Fuengirola (+19,6%) y Mijas (+19,6%).
En la provincia de Cádiz, el mercado muestra una evolución más moderada, con Cádiz capital (2.892 €/m²) creciendo un +5,5% interanual. A nivel provincial destacan los incrementos en San Roque (+19,4%), Jerez de la Frontera (+15,9%) y Barbate (+15,1%). Tarifa (3.888 €/m²) sigue siendo el municipio con el precio más alto de la provincia.
