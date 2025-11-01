Suscríbete a
inmobiliario

El precio de la vivienda se dispara más de un 10% en un año en la mitad de las capitales andaluzas

El ritmo de encarecimiento se modera con respecto a trimestres previos

Una gestora invertirá 15 millones para convertir en hotel el edificio de Telefónica de la calle Feria

Un bloque de viviendas de nueva construcción en Sevilla
Un bloque de viviendas de nueva construcción en Sevilla
Noelia Ruiz

El precio de la vivienda continúa al alza en todas las capitales andaluzas. El metro cuadrado se ha disparado por encima del 10% en la mitad de estas ciudades en el último año, con Málaga a la cabeza con una subida media del 17% ... ; Almería, con el 12,5%; Huelva con el 11,3% y Sevilla con el 10,6%.

