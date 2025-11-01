El precio de la vivienda se dispara más de un 10% en un año en la mitad de las capitales andaluzas

El precio de la vivienda continúa al alza en todas las capitales andaluzas. El metro cuadrado se ha disparado por encima del 10% en la mitad de estas ciudades en el último año, con Málaga a la cabeza con una subida media del 17% ... ; Almería, con el 12,5%; Huelva con el 11,3% y Sevilla con el 10,6%.

Algo más moderado ha sido el incremento de Córdoba y Jaén, ambas con porcentajes superiores al 9%, mientras que en Granada ha sido del 8,5% y en Cádiz del 5,5%. Tras ello, el metro cuadrado ha superado los 3.000 euros de media en Málaga y ha alcanzado los 2.890 en Cádiz, según el 'Barómetro del Mercado Residencial de Andalucía', elaborado por Gloval.

En concreto, la capital costasoleña registra un precio medio de 3.258 €/m², seguido de los 2.892 €/m² de Cádiz y los 2.465 €/m² de Sevilla. El resto de ciudades presentan costes medios que abarcan desde los 2.236 €/m² de Granada a los 1.312€/m² de Jaén. Entre medias, figuran Córdoba (1.604 €/m²), Almería (1.586 €/m²) y Huelva (1.460 €/m²).

Aunque el encarecimiento se ha moderado con respecto a trimestres previos, el precio ha seguido creciendo entre julio y septiembre. El coste de la compraventa ha subido un +5,5% en Almería; en Málaga, Huelva y Jaén lo ha hecho en valores cercanos al 4% y en Sevilla se ha quedado en el 2%.

El alquiler: la más rentable es Huelva

Al igual que ocurre con la compraventa, el mercado del alquiler continúa creciendo y tiene también a Málaga como la capital con valores más altos. En su caso, el precio por metro cuadrado es de15,87 euros. La segunda más cara es Sevilla (12,97 €/m²/mes) y la tercera es Cádiz (11,88 €/m²/mes). En el extremo opuesto, las rentas más asequibles se encuentran en Jaén (7,80 €/m²/mes) y Córdoba (8,83 €/m²/mes).

En cuanto a rentabilidad bruta, Huelva lidera con un 7,69%, seguida de Almería (6,81%), Jaén (7,13%), Córdoba (6,60%) y Sevilla (6,31%). Las rentabilidades más ajustadas corresponden a Málaga (5,84%), Granada (5,49%) y Cádiz (4,93%).

«Los datos del tercer trimestre confirman un escenario de crecimiento sostenido y más equilibrado en el mercado residencial andaluz», explica el presidente y CEO de la tasadora Gloval, Roberto Rey.

Así, detecta una moderación progresiva de lo precios en algunas capitales, especialmente en Cádiz y Granada, unos datos que «reflejan una fase de madurez y estabilidad tras varios trimestres de fuerte revalorización».

Tomares y Mairena, los más caros

En el área metropolitana de Sevilla, el precio medio alcanza los 1.662 €/m², con un incremento interanual del +10,2%. Todos los municipios presentan evoluciones al alza, destacando Gines (+15,1%), Camas (+14,8%) y Coria del Río (+14,7%). Tomares (2.051 €/m²) y Mairena del Aljarafe (1.966 €/m²) siguen siendo los municipios con precios más elevados.

En la Costa del Sol, el dinamismo continúa siendo notable, con Marbella (4.484 €/m²), Fuengirola (3.857 €/m²) y Torremolinos (3.611 €/m²) como los municipios más caros. Las mayores subidas anuales se dan en Manilva (+20,2%), Fuengirola (+19,6%) y Mijas (+19,6%).

En la provincia de Cádiz, el mercado muestra una evolución más moderada, con Cádiz capital (2.892 €/m²) creciendo un +5,5% interanual. A nivel provincial destacan los incrementos en San Roque (+19,4%), Jerez de la Frontera (+15,9%) y Barbate (+15,1%). Tarifa (3.888 €/m²) sigue siendo el municipio con el precio más alto de la provincia.