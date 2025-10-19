Suscríbete a
El precio de la vivienda en Sevilla sube un 12%: un piso de 90 metros cuesta de media 216.600 euros

El metro cuadrado en la capital hispalense cuesta de media 2.408 euros; Zaragoza es la única gran ciudad de España con el suelo más barato

San Pablo-Santa Justa y el Casco Antiguo, los distritos donde más sube el precio de la vivienda

En 2024 se vendieron en Sevilla un 14% más de viviendas que en el año anterior

PRECIO DE LA VIVIENDA

POR DISTRITOS

Norte

Datos del 3er. trim. 2025

1.788

Precio en euros/m² / Entre paréntesis, valor

en euros de un piso de 90m2

Macarena

(160.921)

1.924

(173.140)

Distrito con los

precios más altos

San Pablo-

Santa Justa

2.259

(203.276)

Casco Antiguo

Triana

3.473

2.978

(312.533)

(267.993)

Este-Alcosa-

Torreblanca

1.920

(172.761)

Nervión

3.064

(275.804)

Los Remedios

Cerro

Amate

3.074

(276.659)

1.396

(125.615)

Sur

2.271

Distrito con los

precios más bajos

(204.402)

Casi nueve de

cada diez pisos vendidos

en Sevilla son de segunda

mano (debido fundamente

a la escasa oferta de

obra nueva)

Bellavista-Palmera

2.289

(205.960)

Construcción

de vivienda

nueva en

Palmas

Altas

Fuentes: Tinsa / CESS / IECA / Ministerio de Vivienda

Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Cristina Rubio

Cristina Rubio

El precio de la vivienda en Sevilla continúa al alza. El mes de septiembre cerró con los precios un 12,2% más caros que en el mismo periodo del año pasado. De media un piso de 90 metros cuadrados en la capital hispalense cuesta 216. ... 679 euros, estando el metro cuadrado de media en 2.408 euros. Así lo refleja el informe sobre el precio de la vivienda elaborado por Tinsa con los datos del tercer trimestre de 2025.

