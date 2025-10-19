El precio de la vivienda en Sevilla sube un 12%: un piso de 90 metros cuesta de media 216.600 euros

El precio de la vivienda en Sevilla continúa al alza. El mes de septiembre cerró con los precios un 12,2% más caros que en el mismo periodo del año pasado. De media un piso de 90 metros cuadrados en la capital hispalense cuesta 216. ... 679 euros, estando el metro cuadrado de media en 2.408 euros. Así lo refleja el informe sobre el precio de la vivienda elaborado por Tinsa con los datos del tercer trimestre de 2025.

Se trata, una vez más, de una subida histórica que sigue aproximándose al precio techo alcanzado en la crisis de la burbuja inmobiliaria, cuando en el tercer trimestre de 2008 el metro cuadrado en la capital hispalense costaba de media 2.716 euros. Desde que se tocara fondo a finales de 2016, a 1.520 euros el metro cuadrado, el suelo en Sevilla no ha hecho más que encarecerse.

No obstante, mantiene las distancias con otras grandes ciudades españolas. De las principales capitales de provincia, Zaragoza es la única donde el suelo es más barato que en Sevilla: 1.941 euros el metro cuadrado. La tensión inmobiliaria que vive todo el país llega a su punto álgido en Madrid donde el precio medio del metro cuadrado ha subido en un prácticamente un 20% en sólo doce meses hasta los 4.666 euros. Esto implica que un piso de 90 metros cuadrados en la capital cueste de media 420.144 euros. Barcelona es la siguiente, donde el metro cuadrado está a 4.155 euros aunque la subida haya sido del 7%, un inmueble de las mismas dimensiones cuesta de media 373.992 euros. En Valencia, capital donde el precio se ha encarecido más después de Madrid (un 18%) la vivienda modelo está en 228.650 euros. Mientras que en Bilbao sucede como en la Ciudad Condal, la subida ha sido del 6,5%, el metro cuadrado a 2.980 euros y de media el mismo piso valdría 268.206 euros.

SUBIDA DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN EL ÚLTIMO AÑO Datos del 3er. trim. 2025 Porcentaje del incremento interanual del valor +13,2% +12% +10,93% +10,87% +10,49% +9,65% +9,62% +9,53% +7,76% +6,67% Único distrito donde no suben los precios -0,04% COMPARATIVA CON LAS OTRAS CIUDADES ANDALUZAS Valor del m² en euros / Precio de una vivienda de 90 m² / Subida interanual Córdoba Jaén 1.675 1.343 Datos del 3er. trim. 2025 (150.720) Sevilla (120.882) 2.408 Huelva +3,43% +6,08% (216.679) 1.403 (126.236) +12,15% +5,56% Cádiz Granada Málaga Almería 2.753 2.093 2.734 1.627 (247.781) (188.375) (246.034) (146.429) +11,05% +11,87% +11,36% +9,06% COMPARATIVA CON LAS GRANDES CAPITALES ESPAÑOLAS +19,61% +7,37% +6,52% +18% +10,69% Madrid Barcelona Bilbao Valencia Zaragoza (420.144) 4.666 (373.992) 4.155 (268.206) 2.980 (228.650) 2.541 (174.649) 1.941 Fuentes: Tinsa / CESS / IECA / Ministerio de Vivienda Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA SUBIDA DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN EL ÚLTIMO AÑO Datos del 3er. trim. 2025 Porcentaje del incremento interanual del valor +13,2 +12 +10,93 +10,87 +10,49 +9,65 +9,62 +9,53 Único distrito donde no suben los precios +7,76 +6,67 -0,04 COMPARATIVA CON LAS OTRAS CIUDADES ANDALUZAS Valor del m² en euros / Precio de una vivienda de 90 m² / Subida interanual Datos 3er. trim. 2025 Córdoba 1.675 Jaén (150.720) Sevilla 1.343 Huelva 2.408 (120.882) 1.403 +3,43% (216.679) (126.236) +6,08% +12,15% +5,56% Granada Almería 2.093 1.627 Málaga (188.375) (146.429) Cádiz 2.734 2.753 +11,87% (246.034) +9,06% (247.781) +11,36% +11,05% COMPARATIVA CON LAS GRANDES CAPITALES ESPAÑOLAS Madrid Barcelona Bilbao Valencia Zaragoza +19,61% +7,37% +6,52% +18% +10,69% (420.144) 4.666 (373.992) 4.155 (268.206) 2.980 (228.650) 2.541 (174.649) 1.941 Fuentes: Tinsa / CESS / IECA / Ministerio de Vivienda Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

En las dos principales metrópolis del país, Madrid y Barcelona, no obstante la renta media es bastante más alta que en las ciudades que completan el listado. Según los datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2023, la renta bruta media en ambas ronda los 43.000 euros al año; estando en los puestos 50 y 58 de España por sus rentas. En el resto de capitales Valencia, con 34.355, está en el puesto 258; Zaragoza, con 32.289, en el puesto 396 y Sevilla, con 32.150, es el municipio 412 en riqueza del país. En Bilbao, ya que la agencia tributaria analiza los municipios de la España del régimen común, no hay datos del País Vasco relativos a 2023.

La octava capital de España en encarecimiento de la vivienda

Teniendo en cuenta todas las capitales de provincia, Sevilla es la octava donde más ha subido el precio de la vivienda. Por delante de la capital hispalense están Madrid, Valencia, Palma de Mallorca, Santander, Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Pontevedra. Aunque si se analiza en el plano andaluz, es donde más se ha encarecido aunque no donde más cara sea la compra.

En Málaga la subida de los precios ha sido de un 11,3%, alcanzando los 2.734 euros el metro cuadrado. Un piso de 90 metros cuadrados cuesta de media 246.034 euros. Más elevado es el precio en Cádiz a 247.781 euros y con un precio medio del metro a 2.753 euros tras subir un 11% de septiembre de 2024 al pasado. Por debajo de los 200.000 euros de media están el resto de capitales de provincia. En Granada la subida ha sido la mayor sólo después de Sevilla, de un 11,87%; el precio del metro cuadrado está a 2.093 euros. Donde menos ha subido la vivienda es en Córdoba, un 3,43%, donde una vivienda de tales características puede costar unos 150.720 euros. En Almería el encarecimiento ha sido del 9% y un piso de 90 metros cuadrados cuesta ya 146.429 euros. Huelva y Jaén son las ciudades con los precios más baratos para la compra: 126.236 euros y 120.882 euros, respectivamente, los precios ha subido un 5 y 6%.