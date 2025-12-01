Estos son los barrios de Sevilla en los que se puede vivir bien con un sueldo de 1.200 euros

El encarecimiento del alquiler en Sevilla está obligando a muchos jóvenes —y no tan jóvenes— a replantearse dónde vivir. Según un análisis difundido en TikTok por el agente y creador de contenido inmobiliario @pabloc.realtor, con un sueldo de 1.200 euros al mes resulta « ... imposible» alquilar en buena parte de la ciudad, debido a la fuerte subida de los precios registrada en los últimos años.

El vídeo, que se ha viralizado en redes sociales, recuerda que los alquileres en Sevilla han aumentado más de un 20% en los dos últimos años y que el precio medio en la capital hispalense se sitúa en torno a 11 euros por metro cuadrado. Una cifra que, según explica, deja fuera del alcance a cerca del 70% de los barrios de la ciudad para quienes cobran este salario.

Pese a este escenario, el analista asegura que sí existen zonas asequibles para quienes perciben 1.200 euros mensuales y quieren vivir solos sin destinar más de la mitad del sueldo al alquiler.

Tres barrios donde sí es posible vivir solo Sevilla Este: Lo sitúa como la opción más accesible y equilibrada entre precio y calidad de vida.

La Macarena (zona Carambolo): Considerada una alternativa viable para quienes buscan mantenerse relativamente cerca del casco urbano.

San Jerónimo (zona Ronda): Una de las áreas con precios más contenidos dentro del término municipal.

Según el creador, la clave está en elegir bien la zona, lo que permitiría incluso ahorrar una pequeña parte del sueldo.

El vídeo también aborda la situación de los barrios más demandados. En este caso, @pabloc.realtor es tajante: si el objetivo es vivir en zonas como Nervión, la única opción realista es compartir piso. El resto de áreas céntricas quedarían directamente descartadas para un alquiler en solitario con 1.200 euros de ingresos.

El vídeo vuelve a poner sobre la mesa un problema que afecta a miles de sevillanos: la dificultad de emanciparse o mantener un alquiler en solitario en una ciudad donde los precios no dejan de subir.