Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Sanz, sobre las bajas de la Policía: «Las justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

Estos son los barrios de Sevilla en los que se puede vivir bien con un sueldo de 1.200 euros

Un análisis inmobiliario en redes señala que el 70% de los barrios de la ciudad están fuera del alcance de estos ingresos

Casi 400.000 euros en San Jerónimo: así son los nuevos pisos al lado del cementerio de Sevilla

Los notarios de España lo confirman: este es el barrio de Sevilla con las viviendas más caras

El encarecimiento del alquiler en Sevilla está obligando a muchos jóvenes a replantearse dónde vivir
El encarecimiento del alquiler en Sevilla está obligando a muchos jóvenes a replantearse dónde vivir abc
Álvaro Gayán Queralt

Álvaro Gayán Queralt

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El encarecimiento del alquiler en Sevilla está obligando a muchos jóvenes —y no tan jóvenes— a replantearse dónde vivir. Según un análisis difundido en TikTok por el agente y creador de contenido inmobiliario @pabloc.realtor, con un sueldo de 1.200 euros al mes resulta « ... imposible» alquilar en buena parte de la ciudad, debido a la fuerte subida de los precios registrada en los últimos años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app