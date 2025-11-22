Casi 400.000 euros en San Jerónimo: así son los nuevos pisos al lado del cementerio de Sevilla

La expansión urbanística de Sevilla lleva años avanzando a un ritmo constante. Sin embargo, la ciudad no solo crece hacia fuera, sino que también se reinventa desde dentro, integrando nuevas promociones en zonas consolidadas y apostando por modelos residenciales más modernos, sostenibles y ... conectados. Así, el esfuerzo urbanístico se centra en transformar espacios que durante años se mantuvieron como suelos sin desarrollar o con un uso limitado, incorporándolos por fin al tejido urbano.

Ejemplos recientes de esta revitalización son proyectos como el Residencial Santa Aurelia, en Cerro-Amate; Culmia Ciencias Park, en Sevilla Este; o el complejo Torremagna, en Nervión. A ellos se suma ahora el nuevo desarrollo del Residencial Los Jardines del Sol, en el barrio de San Jerónimo, que contribuye a redefinir esta zona situada junto al Cementerio de San Fernando y a integrarla plenamente en la dinámica residencial de la ciudad.

Así son los nuevos pisos del Residencial Los Jardines del Sol, en San Jerónimo

Como ya se ha mencionado, es en San Jerónimo, muy cerca del cementerio, donde se levanta el nuevo Residencial Los Jardines del Sol, una promoción impulsada por Impact Homes y respaldada por el Ayuntamiento de Sevilla.

Pisos de obra nueva del Residencial Los Jardines del Sol, en San Jerónimo Impact Homes

El proyecto contempla un total de 133 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, todas ellas acompañadas de garaje y trastero, pensadas para adaptarse tanto a familias que buscan espacio y comodidad como a profesionales que priorizan funcionalidad y buenas conexiones.

Viviendas a la venta del Residencial Los Jardines del Sol Piso por 238.500 euros: 2 dormitorios | 93 m² | 2ª planta exterior con terraza.

Piso por 261.000 euros: 2 dormitorios | 75 m² | 5ª planta exterior con terraza.

Piso por 263.000 euros: 2 dormitorios | 87 m² | Bajo exterior.

Piso por 275.500 euros: 3 dormitorios | 107 m² | 2ª planta exterior con terraza.

Piso por 310.500 euros: 3 dormitorios | 110 m² | 4ª planta exterior con terraza.

Piso por 343.000 euros: 3 dormitorios | 116 m² | 5ª planta exterior con terraza.

Piso por 343.500 euros: 3 dormitorios | 114 m² | 6ª planta exterior con terraza.

Piso por 368.000 euros: 4 dormitorios | 139 m² | 5ª planta exterior con terraza.

Uno de los puntos fuertes de este complejo es su apuesta por la vida comunitaria y el bienestar. Y es que este conjunto residencial incorpora amplias zonas comunes en las que se distribuyen una piscina con área ajardinada, espacios de juego para niños, una ludoteca, un coworking destinado al teletrabajo, un completo gimnasio y para disfrutar de encuentros sociales. Todo ello convierte la promoción en un entorno pensado para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Imágenes de las zonas comunes del Residencial Los Jardines del Sol, en San Jerónimo Impact Homes

Además, la ubicación de estos pisos de obra nueva los sitúa cerca del trazado previsto de la futura línea 3 del metro (que conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián y cuya puesta en marcha se estima para 2030), lo que refuerza aún más su atractivo como nuevo foco residencial en el Distrito Norte de la ciudad.