Hablan los funcionarios absueltos en el caso Aznalcóllar: «Han sido diez años de calvario»

Consideran que la sentencia «hace justicia» porque no había indicio alguno de amaño en el concurso público

La Audiencia de Sevilla absuelve a los 16 acusados por el supuesto amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar

Una de las sesiones del juicio por el supuesto amaño del concurso público de la mina de Aznalcóllar
Una de las sesiones del juicio por el supuesto amaño del concurso público de la mina de Aznalcóllar

La funcionaria del Cuerpo Superior de la Junta de Andalucía, Aurora Romera, una de las dieciséis personas absueltas este viernes por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina ... de Aznalcóllar, ha afirmado que la noticia les hace «felices, porque tranquilos ya estábamos porque teníamos la verdad» y ha criticado que el proceso, que ha llegado a tildar de «calvario», haya durado diez años: «Es inconcebible, hemos vivido una pesadilla, cuando solo habíamos hecho nuestro trabajo».

