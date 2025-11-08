El Gobierno sacrifica los proyectos de centros de datos en Málaga y de hidrógeno en Sevilla en la inversión en redes

El plan del Gobierno central para el reforzar la infraestructura eléctrica de aquí a 2030 no termina de incorporar todos los proyectos que tienen en cartera las empresas en Andalucía. Algunas provincias como Málaga y Granada ya ven huir la inversión privada a otros ... territorios porque no tienen capacidad en sus redes, pero esas necesidades no se ven reflejadas en la estrategia que ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica, que es el departamento competente, como denunció el pasado miércoles la portavoz de la Junta, Carolina España, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La Junta ya prepara una batería de alegaciones al borrador que presentó hace más de un mes la ministra Sara Aagesen para reclamar soluciones a las graves carencias que arrastra la región. La provisión de fondos destinadas a Andalucía es de 458 millones de euros, un 11% del montante total que asciende a 8.130 millones en esta primera fase. Sin embargo, esa cifra se queda muy lejos de los 778 en los que ha valorado la Consejería de Industria, Energía y Minas las inversiones necesarias para garantizar la viabilidad de los desarrollos industriales clave y la atracción de proyectos de futuro.

Dos de ellos son la promoción de centros de datos, que se ha interesado por Málaga como núcleo central de la zona sur, y la producción de hidrógeno verde en provincias como Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén, que ya tienen algunas iniciativas en marcha como la del grupo empresarial Ignis en el puerto hispalense. Tampoco solventa del todo las necesidades en Huelva, según el estudio que ha realizado el departamento de Jorge Paradela, donde Moeve está construyendo el Valle del Hidrógeno.

Sectores de futuro como los centros de datos no encuentran la capacidad suficiente en zonas de interés como Málaga

Eso en lo que respecta a la reindustrialización de la región, pero también queda pendiente la creación de nuevos núcleos residenciales en zonas colmatadas como la Costa del Sol y el área metropolitana de Granada. En ambas zonas se han detectado problemas para dar conexión a futuros desarrollos urbanos sobre los que edificar vivienda nueva.

En marzo de 2024 la Junta envió una primera propuesta que se amplió en septiembre de 2025 hasta sumar 111 actuaciones que considera fundamentales, especialmente tras el apagón del pasado 28 de abril que evidenció los problemas de algunos territorios para recuperar el suministro -lo hicieron casi 24 horas después que en el resto del país-. Estos proyectos se concretan en seis subestaciones, tres nuevos transformadores de 400 kilovatios (kV), 88 posiciones más en subestaciones y 14 nuevas líneas que s estructuran en ocho ejes solicitados.

La cuestión clave, según considera la Consejería en varios de sus informes, es que «estas inversiones se centran en la demanda necesaria para el desarrollo social, económico y particularmente de una nueva industria sostenible y generadora de empleo verde, así como para proveer de energías renovables a esos desarrollos». Por eso las propuestas de Andalucía van enfocadas a garantizar la conexión de proyectos a la red de distribución y al apoyo a la electrificación.

Málaga no tiene enchufe

Frente a este planteamiento, la respuesta del Gobierno ha sido un plan que garantiza el funcionamiento del sistema general, pero no permite un gran desarrollo de sectores de futuro como el de los centros de datos. Esto es especialmente problemático en zonas como Málaga, que está captando una gran cantidad de inversión privada a la que no puede garantizar el suministro necesario.

En Sevilla el número de actuaciones no atendidas se elevan a veinte y entre ellas está el refuerzo de la infraestructura eléctrica para la producción de hidrógeno verde. En la capital andaluza ya hay proyectos de envergadura como la planta Armonia Green, que el mencionado grupo Ignis proyecta en la zona industrial del puerto y que supondrá una inversión de 1.800 millones de euros. Para ello ya dispone de una ayuda de 97,3 millones de la Comisión Europea (concedidos por el Banco Europeo del Hidrógeno). Tampoco cubre la necesidad para seguir aumentado la superficie instalada de renovable eólica y, especialmente, fotovoltaica de la que la provincia es líder.

Grandes industrias ya han dado la voz de alarma sobre el agotamiento de la capacidad en Andalucía

Huelva tampoco ve satisfechas sus necesidades para la producción de hidrógeno verde. De eso ya alertó a finales de septiembre el director del parque Energético La Rábida de Moeve, Jorge Acitores, donde se construirá el Valle Andaluz del Hidrógeno. Durante un acto de la compañía, que celebra este año el 60 aniversario de esta instalación, aseguró que «nos preocupan las limitaciones que existen en esta provincia« en cuanto a infraestructuras eléctricas porque »no hay capacidad para tanta inversión nueva«. El 92% de los nodos andaluces ya están al límite.

Jaén es otro de los territorios en los que se sacrifican actuaciones importantes para atender futuros proyectos de producción de hidrógeno, metanol y para la instalación de fotovoltaica. Pero si hay que destacar una zona en la que la necesidad es más clara es el norte de Córdoba, siendo «el único gran eje estructura de 400 kV que el Gobierno deja fuera de su plan inversión hasta 2030, lo que supone restar oportunidades a una comarca, la del Valle del Guadiato y los Pedroches, donde se encuentran radicadas compañías tan importantes como Covap y toda una industria ganadera que tiene pendiente su transición energética.

No es que el Ministerio ignore esta obra, pero la incluye en el plan posterior a 2030, con lo que perderá este primer ciclo inversor que es el más importante de todos. Por eso este proyecto será uno de los primeros que se incluyan entre las alegaciones que presentará la Consejería de Industria antes del 16 de diciembre.