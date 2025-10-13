Suscríbete a
ABC Premium

La nube no encuentra enchufe en Andalucía: la falta de red eléctrica ahuyenta inversiones millonarias en centros de datos

La escasa capacidad de conexión y los lentos trámites administrativos frenan el desarrollo digital y dejan escapar grandes proyectos tecnológicos hacia otras comunidades

Templus creará una red de centros de datos entre Sevilla, Málaga y Ceuta

El centro de datos de la empresa Templus en Sevilla
El centro de datos de la empresa Templus en Sevilla Templus
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía reúne sol, suelo y cables submarinos, pero le falta algo tan prosaico como decisivo: puntos de conexión eléctrica . Esa carencia está frenando la llegada de centros de datos, la «fábrica» de la economía digital, y empujando inversiones de miles de millones ... hacia regiones con mejor capacidad de red y trámites más ágiles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app