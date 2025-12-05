Suscríbete a
La Fundación Cajasol peleará por Torre Sevilla para que la propiedad se quede en la ciudad

Antonio Pulido presentará la semana que viene una oferta formal para pujar por el conjunto de la Cartuja

La Fundación Cajasol también quiere comprar Torre Sevilla

Antonio Pulido junto al arquitecto César Pelli durante la presentación del proyecto
Antonio Pulido junto al arquitecto César Pelli durante la presentación del proyecto abc
Elena Martos

Elena Martos

La Fundación Cajasol está decidida a formalizar una oferta de compra por Torre Sevilla por los valores que se manejan, situados entre los 135 y los 150 millones de euros. El montante sería asumible para la institución que aspira a que la propiedad se quede ... en manos de un inversor local y no un fondo extranjero, según ha podido saber ABC de fuentes cercanas a la entidad.

