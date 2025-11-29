Suscríbete a
CaixaBank pone a la venta la torre y el centro comercial, pero CaixaForum es intocable

La entidad recibe varias ofertas por el complejo y tiene en estudio la del fondo Argis que supera los 150 millones de euros

Las oficinas de Torre Sevilla dejan unos ingresos por rentas de 4,3 millones al año

El centro comercial Torre Sevilla con el rascacielos al fondo
El centro comercial Torre Sevilla con el rascacielos al fondo raúl doblado
Elena Martos

Elena Martos

CaixaBank le ha puesto el cartel de se vende a Torre Sevilla casi diez años después de su inauguración. La entidad está recibiendo ofertas por el rascacielos y el centro comercial, ambos gestionados por la sociedad Torre Triana, a la que generaron unos ingresos de ... 13,64 millones en rentas el año pasado, como recogen las cuentas depositadas este mes de noviembre en el Registro Mercantil.

