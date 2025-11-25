Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Cuatro muertos por un escape de gas en Torrox

Francisco Ferraro: «En Andalucía nos falta ambición para converger con España»

El presidente del Observatorio Económico destaca que la principal restricción es la baja productividad

Andalucía crecerá un 2,6% hasta el final de 2025, según el Observatorio Económico

El economista Francisco Ferraro
El economista Francisco Ferraro raúl doblado

S. E.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro, ha planteado en el Foro Gaesco que en Andalucía falta ambición para converger en términos de PIB per cápita con la media nacional. Ferraro ha señalado que, a pesar de las bondades de nuestra ... tierra, «nos falta ambición para comenzar nuevos proyectos, para ampliar la dimensión de nuestras empresas, para abrirnos a nuevos mercados, para formarnos, para innovar... en definitiva, para salir del último puesto de España en PIB per cápita«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app