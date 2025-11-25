Francisco Ferraro: «En Andalucía nos falta ambición para converger con España»

El presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro, ha planteado en el Foro Gaesco que en Andalucía falta ambición para converger en términos de PIB per cápita con la media nacional. Ferraro ha señalado que, a pesar de las bondades de nuestra ... tierra, «nos falta ambición para comenzar nuevos proyectos, para ampliar la dimensión de nuestras empresas, para abrirnos a nuevos mercados, para formarnos, para innovar... en definitiva, para salir del último puesto de España en PIB per cápita«.

En este sentido ha señalado que «nuestra restricción fundamental es la baja productividad. En lo que llevamos de siglo XXI la productividad por ocupado ha aumentado en Andalucía un 2%, mientras que en España crece al 11% y en la Unión Europea el 20%«. A pesar de ello, destacó la bonanza de la economía andaluza en los últimos años en relación con Europa.

Ferraro ha afirmado que la economía andaluza «va bien» en los últimos años gracias al aumento del empleo, el buen comportamiento de la industria y del turismo, y a pesar de las dificultades del sector exterior.

El Observatorio Económico de Andalucía proyecta para el año 2026 una ligera desaceleración, ya que creceremos en torno al 2 o 2,2%. Por último, se mostró esperanzado con el futuro económico de Andalucía, si bien señaló que es una tarea que compete a ciudadanos, empresas y administraciones públicas, que deben adoptar actitudes más abiertas y ambiciosas hacia el futuro.