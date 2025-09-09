Suscríbete a
observatorio económico andaluz

Andalucía crecerá un 2,6% hasta el final de 2025, según el Observatorio Económico

La región muestra una mayor fortaleza que el conjunto de España por la buena evolución del mercado laboral y el consumo interno

La economía andaluza crece más de tres décimas por encima de la media nacional

Francisco Ferraro, Francisco Herrero y Manuel Alejandro Hidalgo, antes de la presentación del informe
Francisco Ferraro, Francisco Herrero y Manuel Alejandro Hidalgo, antes de la presentación del informe abc
Elena Martos

Elena Martos

Los analistas del Observatorio Económico de Andalucía, auspiciado por la Fundación Cámara (Cámara de Comercio de Sevilla), vaticinan un crecimiento del 2,6% de la región para este último trimestre del año por la estabilidad que muestra el mercado laboral y fortaleza ... del consumo interno. Así lo apuntan los economistas Francisco Ferraro, que preside el Observatorio, y Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada la Universidad Pablo de Olavide, en un acto presentado por el presidente de la institución económica, Francisco Herrero. 

