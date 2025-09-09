Andalucía crecerá un 2,6% hasta el final de 2025, según el Observatorio Económico

Los analistas del Observatorio Económico de Andalucía, auspiciado por la Fundación Cámara (Cámara de Comercio de Sevilla), vaticinan un crecimiento del 2,6% de la región para este último trimestre del año por la estabilidad que muestra el mercado laboral y fortaleza ... del consumo interno. Así lo apuntan los economistas Francisco Ferraro, que preside el Observatorio, y Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada la Universidad Pablo de Olavide, en un acto presentado por el presidente de la institución económica, Francisco Herrero.

Las perspectivas del segundo trimestre, que es en el que se centra el informe que se acaba de cerrar, están condicionadas «por la consolidación de las tendencias observadas, aunque incorporando una mayor dosis de inestabilidad», como han apuntado ambos expertos. «Los datos confirman que la economía andaluza ha logrado mantener un ritmo de crecimiento superior al nacional y que se verá ayudado en lo sucesivo por una demanda interna que seguirá siendo el motor principal de crecimiento, particularmente el consumo privado que se beneficia de la mejora sostenida del mercado laboral andaluz, creando buenas condiciones para mantener el dinamismo del consumo«.

El profesor Hidalgo ha apuntado a que «la evolución económica de la región ha sido incluso mejor de lo que se esperaba y, aunque en los próximos meses no haya crecimiento, el resultado a final de año sería positivo por la buena evolución mostrada hasta ahora«. No obstante, la previsión para el próximo año es algo inferior y estos analistas la sitúan en torno al 1,9%, especialmente por una caída de las exportaciones, que se resienten por el contexto de inestabilidad.

Sector exterior

Respecto al sector exterior, Francisco Ferrado ha apuntado que la economía se enfrenta a riesgos geopolíticos y a tensiones comerciales derivadas de los aranceles de Estados Unidos, pero ha incidido en que el impacto de éstos en las exportaciones se limita en el crecimiento de la economía andaluza a una o dos décimas de PIB regional.

Por tanto, la desaceleración -que no significa contraerse, sino crecer a menor ritmo- vendrá de la mano del sector exterior, tradicionalmente muy dinámico, por el impacto de los aranceles en el sector agroalimentario andaluz, sobre todo en el aceite, el vino y las manufacturas, si bien Ferraro ha indicado que «el daño podría mitigarse con la diversificación hacia otros mercados».

La evolución de la economía española también es muy positiva este año, con diversificación sectorial que da estabilidad al crecimiento, y se acercará a un crecimiento del tres por ciento, según el Observatorio Económico.