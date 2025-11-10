Verónica Sánchez recibe el Premio RTVA a su trayectoria en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

La actriz sevillana Verónica Sánchez recibió anoche el Premio RTVA a la Trayectoria Profesional dentro del marco del 22º Festival de Cine Europeo de Sevilla. El reconocimiento, otorgado por Canal Sur Radio y Televisión, celebra la brillante carrera de la intérprete, una de las ... actrices más destacadas del panorama nacional.

Durante el acto, Angie Moreno subrayó que «reconocer a Verónica Sánchez con este galardón es un motivo de orgullo para Sevilla. Representa el talento, la profesionalidad y la pasión por el cine que caracteriza a nuestros creadores. Es una actriz que ha llevado el nombre de su ciudad con orgullo y que ha sabido crecer hasta convertirse en una referencia en el audiovisual español».

La delegada de Turismo y Cultura destacó también la importancia de la colaboración entre el Festival de Cine Europeo y la RTVA, cuya alianza «refuerza la apuesta de Sevilla por la cultura y el talento local. Este convenio nos permite proyectar a nivel nacional e internacional el trabajo de nuestros artistas y consolidar a Sevilla como un referente cultural en el sur de Europa».

La gala culminó con la proyección en estreno absoluto de 'La Tierra de Amira', de Roberto Jiménez, dentro de la sección Panorama Andaluz, reafirmando el compromiso del festival con el cine hecho en Andalucía y con los creadores que contribuyen a difundir su identidad y su riqueza cultural.

Canal Sur reconoce la importante carrera cinematográfica de la actriz sevillana Verónica Sánchez, actriz de cine, teatro y televisión, conocida por sus interpretaciones en las series de televisión 'Los Serrano', 'Sin identidad', 'El embarcadero' y 'Sky Rojo'. Precisamente en 'Los Serrano' saltó a la fama por su papel de Eva, hija de Belen Rueda en la ficción que se enamora de Fran Perea, en un romance que mantuvo atrapados a numerosos seguidores de la serie hasta el final de la misma en 2008.

Una dilatada trayectoria

En cine, Verónica Sánchez ha trabajado en una decena de películas con papeles destacados por los que ha recibido tres nominaciones a los premios Goya por sus interpretaciones en 'Al sur de Granada' (2003), 'Camarón' (2005) y 'Gordos' (2009). También ha trabajado a las órdenes de directores de la talla de Fernando Colomo, Chus Gutiérrez, Jaime Chávarri, Emilio Martínez Lázaro o Daniel Arévalo.

Su últimas apariciones, encabezando el reparto en las series 'Ángela' y 'La Favorita 1922', la convierten en una de las actrices de series más populares, aplaudidas y consolidadas a nivel nacional en ese formato televisivo.

A su talento interpretativo se unen la elegancia natural y la versatilidad en un momento de plena madurez, que ya cuenta con una trayectoria rica donde suma personajes inolvidables en películas y series.