Óscar Casas, Najwa Nimri y José Coronado graban su nueva película en Sevilla

A poco menos de un mes de que finalice el año, Sevilla continúa siendo escenario de producciones cinematográficas. Este 2025 grandes profesionales de la industria del cine han elegido Sevilla como lugar para contar sus historias. Desde series internacionales como Berlín (Spin-off de ... La Casa de Papel de Netflix) o 'Young Sherlock' (Amazon Prime) hasta largometrajes como Golpes (Rafa Cobos) o las 3.000 Maravillas (Carmen Perona).

Uno de los proyectos que se está fraguando en este mes de noviembre es 'Lucidez', un thriller psicológico en la que participan reconocidos actores españoles como Óscar Casas (Mi Soledad tiene alas o Xtreme), Najwa Nimri (La Casa de Papel o Vis a Vis) y José Coronado (Cerrar los ojos).

El pequeño de los Casas de vida a Jaime, un joven abogado desilusionado que se obsesiona con Clara (Fiona Palomo) una camarera de un café cerca de su oficina. «Como no pueden estar juntos en la vida real, aprenden a soñar lúcidamente para encontrarse mentalmente, pero pronto pierden el contacto con la realidad. Atrapados en un laberinto confuso donde la realidad se vuelve indistinguible de los sueños, ¿será demasiado tarde para que Jaime escape?«

Tras tres semanas en Bilbao, el pasado 3 de noviembre el equipo llegó a la provincia de Sevilla para rematar el rodaje de la nueva película del director, guionista y montador sevillano Gonzalo Bendala ('Cuando los Ángeles duermen' (2018), 'Invisible' (2024) o 'Asesinos inocentes' (2015)).

Durante un mes, distintos puntos de la provincia están siendo escenario de este proeycto pasando por Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, los estudios de Televisión Itaca de Tomares, 16 escalones -la productora de Manu Sánchez- y el complejo de Miraflores. Así, el próximo 3 de diciembre se cantará la claqueta final en la provincia.

Se desconoce aún la fecha de estreno del largometraje producido por Áralan Films, que cuenta con producciones ganadoras de Goyas como 'Segundo Premio' o 'Quién te cantará'

Últimos proyectos de Najwa Nimri y Óscar Casas

No es el único proyecto reciente en el que ha participado el pequeño de los Casas, ya que el próximo 23 de enero de 2026 estrenará el largometraje 'Ídolos', en el que interpreta a un joven piloto de motos junto a la cantante Ana Mena, actual pareja del catalán. Por su parte, Najwa Nimri acaba de finalizar el rodaje de la segunda temporada de la serie de Netflix 'Respira'.