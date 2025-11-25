Arranca el viernes el plan navideño de movilidad con restricciones de tráfico al centro y limitaciones en las líneas de Tussam

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por José Luis Sanz, activará el viernes la primera fase del Plan de Movilidad para la Navidad, que se prolongará hasta el domingo 11 de enero de 2026, con efectos en el casco histórico, el entorno comercial de Nervión- ... Luis de Morales, la confluencia de la avenida de Andalucía con la de José María Javierre y la Ronda del Tamarguillo, los tramos peatonales de las calles San Jacinto y Asunción, los entornos de los centros comerciales Lagoh y Torre Sevilla y la zona del Muelle de la Sal.

Esta primera fase del plan se prolongará hasta el 18 de diciembre, mientras la segunda abarcará el periodo comprendido hasta el viernes 2 de enero de 2026 y la tercera hasta el domingo 11 de enero.

Como medida puntual más inmediata, este próximo sábado 29 de noviembre, ante la previsible gran afluencia de público en el entorno del eje de la avenida de la Constitución y la Plaza de San Francisco como consecuencia del encendido del alumbrado navideño, se eliminan temporalmente las paradas de taxis de la calle Alemanes, así como las dos paradas del servicio público de coches de caballos de la Plaza del Triunfo y la Plaza Virgen de los Reyes, desde el viernes día 28 a las 16.00 hasta el domingo 30 de noviembre a las 24.00. La eliminación de dichas paradas en el horario indicado se extenderá a lo largo de todos los fines de semana durante la fecha de aplicación del plan.

Este año, el plan tendrá como principal novedad la afectación de las obras de ejecución del carril bus segregado para BTR, en su tramo Santa Justa-Plaza del Duque, así como las actuaciones de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento que se están llevando a cabo en calles Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, y que tienen incidencia sobre las calles Martín Villa, Laraña, Santa Ángela de la Cruz, Gerona y San Juan de la Palma durante las fechas de aplicación del plan.

En cuanto a los horarios de aplicación del plan, en esta primera fase que comienza este viernes estarán sujetos a las distintas necesidades que se vayan produciendo en las zonas afectadas durante los días de vigencia, especialmente los fines de semana y festivos del puente del día de la Constitución y día de la Inmaculada Concepción.

Respecto al horario de aplicación de la segunda fase, mientras que en las zonas de Nervión-Luis de Morales, Nervión-avenida de Andalucía-Ronda del Tamarguillo, Torre Sevilla y Lagoh será variable en función de las distintas necesidades que se produzcan, en el Casco Antiguo se activará con carácter general de 10.00 a 22.00, activándose medidas de control de acceso por parte de la Policía Local en el cruce de Reyes Católicos y Marqués de Paradas, San Pablo a la altura de la calle Julio Cesar, San Vicente con Baños y esta última con Torneo, Teniente Borges con Virgen de los Buenos Libros, la Alameda de Hércules con Trajano, la calle Puñonrostro de la Puerta de Osario, Almirante Apodaca con la Plaza Ponce de León, la calle Gerona con Doña María Coronel, Imagen con Santa Ángela de la Cruz-Imagen con Doña Maria Coronel, la Plaza de San Pedro con Ortiz de Zúñiga, la Puerta de Carmona, Águilas con Candilejo, el engarce de la Plaza de la Pescadería con la Cuesta del Rosario y la Campana.

También se establecerán desvíos y cortes intermitentes para aquellos vehículos que quieran acceder a los aparcamientos cuando estén colmatados y por tanto sea necesaria esta actuación, con puntos de control en las intersecciones de Torneo con Baños, Reyes Católicos con Marqués de Paradas y Julio César, Gerona con Doña María Coronel. la Puerta Osario en la calle Puñonrostro, Almansa con Pastor y Landero y La Rábida con Palos de la Frontera.

Durante los días 25 de diciembre y 1, 4, 5 y 6 de enero, todas las medidas indicadas se adaptarán a la demanda de tráfico, sin que resulten de aplicación directa los horarios anteriormente establecidos; toda vez que la calle Gravina cambia de sentido de circulación en el tramo comprendido entre la calle San Pablo y la calle Canalejas.

Se eliminarán igualmente los aparcamientos de motos de la plaza de San Francisco y de la calle Entrecárceles entre las 15.00 y las 22.00 de lunes a viernes no festivos, así como las 24 horas de sábados, domingos y festivos.

No obstante, en caso de que se produjesen circunstancias que así lo aconsejasen, se procedería a su eliminación en horario idéntico al de la plaza de San Francisco, previa instalación de la correspondiente señalización al respecto. Se prestará especial vigilancia a que no haya motos indebidamente estacionadas en la vía pública.

Las bicicletas y los vehículos eléctricos personales no podrán circular por el carril bici de la Avenida de la Constitución durante la segunda fase en la franja horaria comprendida entre las 10.00 y las 24.00 horas.

Además, con motivo de la proyección del espectáculo visual Navigalia sobre la zapata del río desde el Muelle de la Sal, en cuyo entorno se prevé gran afluencia de público, en momentos puntuales y a iniciativa del CECOP o Policía Local de Sevilla, se podrá cortar al tráfico rodado por motivos de seguridad el Puente de Triana, Paseo Cristóbal Colón o cualquier otra vía que se considere necesaria a fin de mantener la seguridad de todas aquellas personas que hayan acudido al espectáculo. El horario de pases y, por tanto, con posible afectación al tráfico en su entorno será a las 20.00, a las 21.00 y a las 22.00, estando prevista su finalización el 4 de enero.

Por último, el horario y grado de aplicación de las medidas durante la tercera fase será flexible, en función de las condiciones de tráfico en las zonas afectadas, excepto las que sean consecuencia del corte por la obra del BTR en las calles Martín Villa y Laraña.

Con la aplicación del plan, y para dar respuesta a la demanda, se contempla ampliar la parada del taxi en la calle Imagen, frente a la calle Santa Ángela de la Cruz, en la zona de carga y descarga fuera del horario propio de esta, dado el corte por obras del BTR en el eje Martín Villa-Laraña, habilitando la salida a través de la calle Santa Ángela de la Cruz.

Durante la segunda fase, la parada de taxis situada en el eje Encarnación-Campana queda anulada a causa de la citada obra. También queda anulada, como ya se ha indicado, la parada de taxis de la calle Alemanes todos los fines de semana de aplicación del Plan en horario desde el viernes a las 16.00 hasta el domingo a las 23.59 horas.

Por parte de Tussam se contempla el aumento del número de autobuses en servicio en las líneas que acceden a todos los puntos afectados por la aplicación del plan y, como en años anteriores, se ha planificado una temporada específica en este periodo para atender mejor el mayor número de desplazamientos que se producen en estas fechas, en un marco en el que los sindicatos de esta empresa municipal están avisando de la falta de recursos e inversiones para los despliegues especiales.

Por otro lado, y como consecuencia de las previsibles aglomeraciones de público en el centro histórico, las líneas 27 y 32 de Tussam se encuentran limitadas en la plaza Ponce de León de forma permanente por la obra de ampliación del BTR; las líneas 13 y 14 quedan limitadas en la Alameda cuando no sea posible circular por plaza del Duque o incluso en la Barqueta si la propia Alameda también presenta dificultades; y el tranvía queda limitado a la parada del Archivo de Indias de forma permanente, aunque de forma puntual podrá limitarse en la Puerta Jerez si las condiciones de circulación lo requieren.