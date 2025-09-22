Juan de Dios Mateos: «No he debutado aún en el Maestranza y eso es algo que me gustaría solucionar cuanto antes»

Juan de Dios Mateos (Almería, 1989) es una de las voces más sobresalientes del actual panorama lírico español. Este joven tenor estará presente en el Festival de Ópera de Sevilla con 'Il califfo di Bagdag', de Manuel García, que se podrá ver ... en el Patio de la Montería del Real Alcázar el próximo 26 de septiembre. La obra contará con un gran elenco en el que también estará la soprano sevillana Leonor Bonilla.

—¿Qué supone para usted cantar una ópera tan poco habitual dentro del repertorio como es 'Il califfo di Bagdag en el Festival de Ópera de Sevilla?

—Aunque no sea una obra que esté dentro del repertorio habitual, no la siento muy lejos de lo que suelo hacer. A día de hoy, me considero un especialista en belcanto, sobre todo en Rossini. También he cantado mucho Mozart. Manuel García tiene una escritura que parece que aúna todos estos compositores y estilos. Interpretando a García me siento como en casa porque es un lenguaje desconocido, pero a la vez familiar. En cuanto a cantar en el primer Festival de Ópera de Sevilla, para mí es un grandísimo honor. Estoy doblemente agradecido porque están empezando a salir cosas de más relevancia en Andalucía, ya que hasta ahora, donde más he cantado ha sido en el extranjero. Empezar a ser profeta en la tierra siempre se agradece. Espero que este festival me abra las puertas del Teatro de la Maestranza, donde todavía no he debutado.

—En esta ópera cantará con Leonor Bonilla.

—Leonor y yo nos conocemos desde que cantamos juntos en el Coro Joven de Andalucía, un proyecto que comenzó en 2007. Yo estaba en la primera edición y ella llegó un poco después. Somos dos de los cantantes de ese coro que después han hecho carrera, aunque por supuesto hay más. Paradójicamente, es el coro que nos va a acompañar en esta producción. Tengo mucha confianza con Leonor y me siento muy a gusto con ella cantando, pero por desgracia sólo lo he hecho en una ocasión, en el Liceo de Barcelona en la ópera 'El viaje a Reims', de Rossini. También aquí me he reencontrado con Nerea Berraondo, una mezzo navarra afincada en Sevilla. También conocía a Alicia Naranjo, que estuvo en el Coro Joven de Andalucía. También está Eugenio Maria Degiacomi y Pepe Hannan, que son estupendos. Es igualmente un lujo contar con Guillermo Amaya como director de escena porque se adapta muy bien a todos los requerimientos, haciendo una puesta en escena muy divertida y a la vez muy atrevida. Por último está el maestro Alessandro D'Agostini, que está muy abierto a todas nuestras sugerencias. Él tenía una idea muy clara de lo que quería hacer, dándonos mucha seguridad, pero a la vez mucha libertad. Si encima le pones la guinda del vestuario de Nino Bautí, el plan sólo puede salir bien.

—Acaba de actuar en la Ópera de Shanghái. ¿Cómo ha ido la experiencia?

—Ha sido genial. Es la segunda vez que voy. El año pasado interpreté 'Don Giovanni' y me invitaron para hacer esta temporada el 'Falstaff' de Verdi. Ha sido un verano un poco accidentado, ya que he hecho dos reemplazos de última hora, una en Alemania y otro en la Ópera de Budapest. Prácticamente, he tenido una semana y media libre antes de irme a China, que he enlazado con esto. He tenido que estudiar esta ópera de Manuel García entre los viajes, los ensayos, pidiendo favores a los pianistas de la compañía correspondiente... He llegado preparado, pero ha sido un reto grande.

—¿Cómo es su rol del califa?

—Es muy parecido al rol que interpreta el tenor en 'El barbero de Sevilla'. Es un personaje muy seguro de sí mismo, pero a la vez tiene un poco de miedo en saber si esas ideas que tiene en la mente van a funcionar. Elige un nombre falso y una identidad falsa para que la gente no la quiera por sus posesiones y por su dinero, sino por su carácter y personalidad. Engaña a todo el mundo hasta que al final se descubre quién es. Él se mueve por el verdadero amor por alguien de una condición inferior. Trabajar con Leonor es un gusto porque hay muchas complicidades desde el primer momento. A nivel vocal no es un rol demasiado agudo, aunque me tomo la libertad de añadir algún agudo no escrito, que era algo que se hacía mucho en la época. Hay que mostrar un buen legato a la vez que una serie de coloraturas con virtuosismo. Luego están los momentos de agudos y de empaste con el resto de las voces. Hay un dúo precioso con Zetulbé, el personaje que interpreta Leonor. Creo que estamos obteniendo un buen resultado y el trabajo del maestro D'Agostini está ayudando a equilibrarnos de una forma perfecta.

—Va a tener un otoño muy movido por la cantidad de compromisos.

—Ahora mismo hasta el mes de junio de 2026 tengo proyectos. Además, están saliendo algunos más que iremos rellenando en los pequeños huecos. Estoy muy contento porque esta temporada 2025/2026 se ha quedado preciosa. Muchos proyectos van a ser en España. En Almería voy a hacer una 'Traviata' a la que le tengo muchas ganas. También haré un 'Mesías', un 'Don Pasquale' en Granada. Además haré en el Teatro de la Zarzuela 'El gitano por amor', también de Manuel García y luego haré 'La hija del regimiento' en Málaga. Todos son grandísimos debuts.

—¿Y cuándo va actuar en el Teatro de la Maestranza, un teatro que siempre ha apostado por jóvenes voces andaluzas?

—No sé a qué se debe. Ahora van a hacer un 'Don Giovanni', un rol que he cantado en grandes teatros como la Ópera Sidney o la de Shanghái. Siempre digo casi con más pena que orgullo que el teatro donde más he cantado a día de hoy es en la Ópera de Sidney. Me gustaría que eso no fuera así. Preferiría que fuera un teatro español, y si fuera andaluz, mucho mejor. Los compañeros que me encuentro en el Maestranza me preguntan cuántas veces he cantado allí. Yo les digo que no sólo no he cantado muchas veces, sino que ni siquiera he debutado, y eso algo que me gustaría solucionar cuanto antes.