Suscríbete a
ABC Premium

ópera

Juan de Dios Mateos: «No he debutado aún en el Maestranza y eso es algo que me gustaría solucionar cuanto antes»

El tenor almeriense participa en 'Il califfo di Bagdag' dentro del Festival de Ópera de Sevilla

Leonor Bonilla: «La ópera también se merece un sitio en Sevilla porque esta es una ciudad de contrastes»

Juan de Dios Mateos debutará este viernes en Sevilla
Juan de Dios Mateos debutará este viernes en Sevilla María Guerra
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan de Dios Mateos (Almería, 1989) es una de las voces más sobresalientes del actual panorama lírico español. Este joven tenor estará presente en el Festival de Ópera de Sevilla con 'Il califfo di Bagdag', de Manuel García, que se podrá ver ... en el Patio de la Montería del Real Alcázar el próximo 26 de septiembre. La obra contará con un gran elenco en el que también estará la soprano sevillana Leonor Bonilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app