Leonor Bonilla: «La ópera también se merece un sitio en Sevilla porque esta es una ciudad de contrastes»

Leonor Bonilla (Sevilla, 1987) comenzó el 2025 triunfando en su propia ciudad con un Concierto de Año Nuevo junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que será recordado durante mucho tiempo. A pesar de que su agenda está plagada de recitales, conciertos ... y de participaciones en óperas en algunos de los principales teatros del mundo, siempre que le llaman para un proyecto en la capital hispalense responde con entusiasmo. Es por eso por lo que la soprano se ha comprometido con el recién nacido Festival de Ópera de Sevilla, que se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre, participando en la ópera 'Il califfo di Bagdag', donde interpretará el rol de Zetulbé. Se trata de una producción propia del festival —auspiciado por el Ayuntamiento de Sevilla— que se podrá disfrutar en el Patio de la Montería del Real Alcázar los próximos días 26 y 27 de septiembre junto a la ROSS bajo las órdenes del maestro Alessandro D'Agostini. Con este montaje se rendirá así un merecido homenaje a Manuel García, compositor y tenor sevillano del que se cumple el 250 aniversario de su nacimiento.

—¿Qué le parece actuar en una ópera que se ha interpretado tan poco y que está fuera del repertorio habitual como es 'Il califfo di Bagdag'?

—Es una ópera que se ha hecho rara vez. Tengo entendido que se estrenó en Nápoles en 1813. En 2007 se hizo una representación en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, grabándose allí también un disco. Efectivamente es una ópera que no es de repertorio, por lo que se programa poco. Eso hace que sea mucho más complicado su estudio porque no tenemos una referencia. Por otra parte, para el público es una ocasión para descubrir una ópera prácticamente desconocida.

—¿Había trabajado alguna vez con el maestro D'Agostini?

—Va a ser la primera vez que trabajamos juntos, aunque ya hemos tenido la ocasión de estar en contacto para ver los cortes que se van a hacer. Él va a incluir algunas variaciones en determinadas partes de la ópera. Como ya se sabe, el repertorio de Manuel García es similar al de otros compositores de la época como Rossini. De hecho, fueron íntimos amigos y Manuel García tuvo la ocasión de estrenar muchas óperas del compositor italiano. Para hacer esta 'Il califfo di Bagdag' se inspiró mucho en la manera de escribir de Rossini. Este estilo siempre incluye variaciones. Antes los cantantes improvisaban en las armonías e intentaban lucirse vocalmente basándose en la agilidad y en la coloratura. Todo eso complica más el estudio porque no hay referencias como le dije antes. Es como un rompecabezas que se va armando y toma forma.

—En el reparto hay varios cantantes andaluces.

—Se trata principalmente de un elenco joven y andaluz. Mi partenaire, que interpretará al califa, es Juan de Dios Mateos. Él es de Almería y los dos pertenecemos a una generación de cantantes solistas que se forjaron en el Joven Coro de Andalucía. Fue allí donde nos conocimos. Ambos estamos intentando hacer carrera por el mundo. Él ha estado actuando en Alemania en el Festival Rossini de Bad Wildbad. Es la segunda vez que vamos a cantar juntos.

—Además, el Joven Coro de Andalucía actuará también en esta producción.

—Yo pensaba al principio que iba a actuar el Coro del Maestranza, pero no, es el Joven Coro de Andalucía, así que nos hará mucha ilusión reencontrarnos con ellos, porque tanto Juande, como Alicia Naranjo (mezzosoprano) como yo hemos salido de allí. Es como si se cerrara un círculo.

—¿Qué le parece que el Ayuntamiento de Sevilla se haya volcado con este Festival de Ópera en su primera edición?

—Creo que es una iniciativa maravillosa del Ayuntamiento y también destaco al director del festival, Francisco Soriano, que ha apostado mucho y que ha trabajado muy duro junto al Ayuntamiento para que esto salga adelante. Me parece algo fantástico y ojalá vengan muchas ediciones más porque Sevilla es una ciudad muy plural y no es sólo flamenco, que también. Me parece muy bien que se intercale el Festival de Ópera de Sevilla con la Bienal, que tan arraigada está en la ciudad y que es un patrimonio nuestro. La ópera también se merece ese sitio porque Sevilla es una ciudad de contrastes y es la cuna de inspiración de más de 150 títulos operísticos. Aparte de la programación que hay en el Teatro de la Maestranza, esta bienal operística puede descubrir un repertorio más específico y desconocido, como pasa con esta obra de Manuel García, que es un sevillano histórico y universal. Él se bautizó en la parroquia de la Magdalena. Se fue a Cádiz como tonadillero y se casó con una bailarina de la escuela bolera hasta que terminó siendo maestro de la corte del rey de Nápoles. Sus dos hijas, María Malibrán y Pauline Viardot, fueron excelentes cantantes y compositoras. Su otro hijo, Manuel, fue el inventor de laringoscopio, que tan útil nos es hoy en día.

—Uno de los atractivos del festival es sacar la ópera de su espacio habitual del Teatro de la Maestranza y programarla en escenarios tan variados como la Fábrica de Artillería o el Alcázar.

—Pienso que una de las grandes apuestas del festival es sin duda llevar la ópera a otros espacios que además son únicos en Sevilla por ser lugares patrimoniales como el Patio de la Montería del Alcázar. Allí estrenaremos esta nueva producción en un marco perfecto para un título como es 'El califa de Bagdag' porque tiene esos toques orientales. También habrá otros escenarios como las Atarazanas o la Real Fábrica de Artillería. Eso me parece muy atractivo para el público.

Leonor Bonilla, segunda por la derecha, junto a los Reyes, en el concierto de las víctimas del terrorismo RTVE Debut en 'Carmen' y en Turín La agenda de Leonor Bonilla no va a parar en los próximos meses. De hecho, ayer mismo debutó en el rol de Micaela de la ópera 'Carmen' de Bizet. Se trata de una versión en concierto que hizo en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Ese programa fue junto a la Orquesta de Madrid y al maestro Óliver Díaz. Otra cita fundamental para la soprano será en noviembre, fecha en la que debutará en el Teatro Regio de Turín. Allí hará el papel de Blonde de 'El rapto en el serrallo' de Mozart, rol que interpretó el año pasado por primera vez en Bilbao. Antes de esa cita turinesa, la soprano sevillana aprovechará las vacaciones para ir a Tailandia. «Viajar por placer, no por trabajo, es de las cosas que más me gustan», reconoce.

—En esta ópera vuelve a coincidir con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que ha estado muy ligada a su trayectoria profesional.

—Realmente la ROSS me ha visto crecer. Es una orquesta a la que me une un vínculo profesional y personal desde hace muchos años. También les estoy muy agradecida porque siempre cuentan conmigo en su temporada. Este año tuve la ocasión de hacer con ellos el Concierto de Año Nuevo, que fue precioso. Hicimos valses de Viena y la gente se lo pasó muy bien. Yo también disfruté mucho. La próxima temporada regresaré con ellos en diciembre para hacer un concierto con arias de Mozart, lo cual me apetece muchísimo. En 2022 también hice con ellos un concierto en el Lope de Vega, un espacio que de haber estado abierto podría haber albergado una ópera del festival, pues reúne todas las condiciones de foso, espacio y de estética. Es como una bombonera all'italiana.

—Este año también ha cantado en Madrid en el concierto por las víctimas del terrorismo. ¿Cómo fue la experiencia?

—Fue muy especial por muchos motivos. Primero, porque nunca había tenido la ocasión de cantar en el Auditorio Nacional, y más para una ocasión tan solemne como era rendir homenaje a las víctimas del terrorismo. Además, fue un concierto muy significativo porque tuvimos también la oportunidad de conocer a los Reyes y de hablar con ellos. Los dos fueron muy amables. Es un día muy especial en la carrera de uno que se recuerda con ilusión y agradecimiento.

'Il califfo di Badgad' de Manuel García Dónde: Patio de la Montería del Real Alcázar.

Cuándo: 27 y 27 de septiembre.

Horario: 22 horas.

Precio: desde 28 euros.

Entradas: ICAS.

—¿Qué le dijeron los Reyes?

—Se mostraron muy interesados y fueron de verdad muy amables. Nos hicieron muchas preguntas tanto a mi compañero, el también cantante andaluz Damián del Castillo, como a mí. Nos preguntaron por nuestra carrera, también se interesaron por cómo habíamos estudiado la obra que interpretamos esa noche -la 'Sinfonía Marina' de Ralph Vaughan Williams- y se mostraron en general muy curiosos. Nos llevamos un gran recuerdo de ellos. Fue impresionante cantar esa obra porque el coro tenía mucha presencia y la música llegaba al alma.