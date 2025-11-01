Suscríbete a
Héctor Abad Faciolince y Lara Moreno reflexionan sobre el miedo y la memoria en la Feria del Libro de Sevilla

El colombiano presentó 'Ahora y en la hora' y la sevillana habló de su regreso al relato corto con 'Ningún amor está vivo' en una conversación moderada por Marta Maldonado

Los dos escritores junto a Marta Maldonado
Los dos escritores junto a Marta Maldonado manuel olmedo
Paula Mateo

Sevilla

Los Jardines de Murillo fueron testigos de cómo, durante la tarde de este sábado, miles de personas paseaban por el parque ojeando las diferentes publicaciones expuestas en las casetas de la Feria del Libro. Mientras tanto, en el Espacio FELISE se celebraba una de ... las últimas sesiones del Festival Hispalit, un espacio que busca reflexionar colectivamente sobre la intersección entre literatura, pensamiento y sociedad. El encuentro tuvo lugar a las 18.30 horas, y reunió a Héctor Abad Faciolince y Lara Moreno, en una conversación moderada por la periodista Marta Maldonado.

