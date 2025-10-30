Suscríbete a
Irene Chaves Castilla: «Según me dijo su esposa, el primer amor de Antonio Burgos fue Sevilla»

Esta graduada en Periodismo acaba de presentar su Trabajo de Fin de Grado 'Aproximación a la figura de Antonio Burgos: una oda a la Sevilla de siempre'

El último 'Recuadro' de Antonio Burgos: «Su Sevilla es la nuestra»

El origen de 'El Recuadro' de Antonio Burgos

Irene Chaves Castilla con su Trabajo de Fin de Grado dedicado a Antonio Burgos
Irene Chaves Castilla con su Trabajo de Fin de Grado dedicado a Antonio Burgos juan flores
Irene Chaves Castilla (Jaén, 2003) es graduada en Periodismo por la Facultad de Comunicación de Sevilla. Este año ha afrontado su Trabajo de Fin de Grado (TFG) y decidió dedicárselo a Antonio Burgos (Sevilla, 1943-2023). 'Aproximación a la figura de Antonio Burgos: una oda a la Sevilla de siempre' ... es el título del trabajo que ha hecho esta periodista y que se centra en seis artículos que firmó Burgos, tres de ellos publicados en la primera etapa en la que estuvo en ABC, de 1977 a 1990, y los otros tres en la segunda etapa, entre 2004 y 2023.

