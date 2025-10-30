Irene Chaves Castilla: «Según me dijo su esposa, el primer amor de Antonio Burgos fue Sevilla»

Irene Chaves Castilla (Jaén, 2003) es graduada en Periodismo por la Facultad de Comunicación de Sevilla. Este año ha afrontado su Trabajo de Fin de Grado (TFG) y decidió dedicárselo a Antonio Burgos (Sevilla, 1943-2023). 'Aproximación a la figura de Antonio Burgos: una oda a la Sevilla de siempre' ... es el título del trabajo que ha hecho esta periodista y que se centra en seis artículos que firmó Burgos, tres de ellos publicados en la primera etapa en la que estuvo en ABC, de 1977 a 1990, y los otros tres en la segunda etapa, entre 2004 y 2023.

—¿Cómo surgió el interés por hacer este trabajo sobre Antonio Burgos?

—Llevaba pensando el Trabajo de Fin de Grado desde hacía tiempo y era algo que me hacía mucha ilusión. Quería rendirle un homenaje a un periodista que hubiera marcado un antes y después. Mi abuelo era muy aficionado a la lectura y mi padre es un apasionado de los libros y de la comunicación. En mi casa había algunos libros de Antonio Burgos e investigando me di cuenta de que ya había leído algunos artículos suyos. Como hace poco fue su fallecimiento, decidí hacerle ese homenaje. Le comenté el tema a mi tutora, María José Ruiz Acosta, y ella se emocionó al saberlo porque su familia había tenido vínculos con la de Antonio Burgos.

—¿De qué forma se puso en contacto con la familia del periodista?

—Yo no quería hacer un trabajo de Wikipedia, sino algo muy personal que se apoyara en entrevistas. La idea era hacer algo periodístico basado en una investigación, pero también me interesaba que tuviera la parte íntima del protagonista. Después de tres o cuatro meses, el pasado mes de marzo decidimos hacerle una entrevista a la esposa de Antonio Burgos, Isabel Herce, y al que fuera director adjunto del ABC de Sevilla, Manuel Capelo. Le envié un correo al hijo de Antonio e Isabel. Él me dijo que estaba en Alemania, pero que su madre me podría atender sin problemas. Le escribí un mensaje a Isabel y ella me llamó al momento. Me dijo que le hacía mucha ilusión y me dio las gracias. Ella me atendió perfectamente en su casa y pude conocer incluso el lugar donde trabajaba Antonio Burgos.

—A partir de ese punto, ¿cómo se planteó el trabajo?

—Antonio Burgos estuvo escribiendo artículos para ABC en sus dos etapas desde 1977 hasta unos meses antes de su fallecimiento en 2023. En total fueron treinta y dos años escribiendo de forma diaria. Tardamos tres meses en dar con la clave del trabajo porque al principio yo quería abarcar todo. Él hablaba de política, de folclore, de Semana Santa, de Cádiz, del Betis, de los toros, etc. y vi que era imposible abordar eso en cuatro meses. Quería entrevistar a muchas personas de distintos ámbitos, pero María José Ruiz Acosta me recomendó centrarme en la parte de su trayectoria periodística en la que habla de la Sevilla de antes y hace una comparativa con la más moderna de ahora. La Sevilla de 1977 no es la misma que la de 2023. También recogí anécdotas personales para aproximarme de forma más íntima al periodista. Manuel Capelo me contó anécdotas de la redacción e Isabel las que tenían que ver con el entorno doméstico. Decidí centrarme en tres artículos de la primera etapa en ABC, 'Jamones', 'Sus fieles servidores' y 'Las caminatas del cementerio', y en tres de la segunda, 'Vieja dama con lluvia', 'Una Sevilla sin blanco y negro' y 'Las sevillanas también tienen moda'. Tras hacer esa criba, hice una comparativa entre los tres primeros artículos con los otros tres de la segunda etapa. La 'Vieja dama' era Sevilla. Su esposa me confesó entre risas que ella siempre había tenido claro que el primer amor de Antonio Burgos había sido Sevilla y que después estaban ella y su hijo, pero que Sevilla estaba por encima de todo.

—El trabajo también recoge los homenajes póstumos que le dedicaron a Burgos.

—Efectivamente. A la sesión necrológica que se le dedicó en la Academia de Buenas Letras fueron muchas personas célebres, entre ellos Arturo Pérez-Reverte, Enriqueta Vila o Ignacio Camacho. Todos hablaron de la vinculación que tenían con Antonio Burgos. También hago referencia al sentimiento 'manque pierda' que él tenía del Betis. Tras su fallecimiento, hicieron un minuto de silencio en el Benito Villamarín en el partido entre el Betis y el Girona.

—¿Qué virtudes tienen los artículos de Antonio Burgos?

—Fundamentalmente son artículos que enganchan al lector. Manuel Capelo me destacó en su entrevista que Antonio Burgos era una persona de ideas fijas. Me encanta la forma tan directa que tenía de contar las cosas. Sus artículos reflejaban lo que él pensaba y no le tenía miedo a nada. Hoy en día, muchas personas no cumplen el código deontológico periodístico. Al final todo está muy politizado, pero a él le daba igual las consecuencias que tuvieran lo que él publicaba. Contaba lo que él pensaba y eso es digno de admiración.

—¿Qué elementos en común y qué diferencias presentan los tres artículos que ha elegido de la primera etapa en ABC con los de la segunda?

—Lo que tienen en común es la forma en la que él tenía de contar la ciudad de Sevilla. Él la trataba como una vieja dama, como una señora elegante a la que tanto amaba. Lo que sí se diferencia es el estilo de la primera etapa con respecto al de la segunda. Al principio era más costumbrista, poético y lírico mientras que en la segunda etapa escribe de una forma más politizada y de una manera digamos más enfadada, destructiva y crítica. También la sociedad de entonces no era la misma que la de hoy en día. Tanto Isabel Herce como Manuel Capelo me han insistido en que Burgos era un fiel defensor del patrimonio andaluz, pero sobre todo del sevillano. Gracias a su labor periodística y al hecho de que defendiera sus ideas sin cortapisas conocemos muchos de los edificios de Sevilla. En esa labor de defensa patrimonial ha tenido también mucha importancia el duque de Segorbe, gran amigo de amigo de Antonio Burgos.

—¿Este trabajo puede servir de base a una futura tesis doctoral o a un libro?

—Eso es algo que no descarto. Mi TFG es una 'Aproximación a la figura de Antonio Burgos', pero en un futuro me gustaría seguir investigando en profundidad y entrevistarme con más personas que lo conocieron. Capelo me dijo que mi estudio era el único trabajo académico que se ha hecho sobre Burgos. Cuando presenté mi TFG el pasado mes de julio en la Facultad de Comunicación invité a Isabel Herce y también estuvo presente el decano, José Luis Navarrete Cardero, que me dio la enhorabuena.