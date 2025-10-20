Suscríbete a
Gregorio Serrano: «En mi novela reivindico a personajes clave de Sevilla como Otto Engelhardt o el marqués de la Vega-Inclán»

El que fuera teniente de alcalde y director de Tráfico, debuta con su primera novela, 'Los crímenes del Alcázar' (Alfar), un thriller ambientado en la Sevilla del año 1918

Gregorio Serrano durante la presentación de su novela 'Los crímenes del Alcázar' juan flores
Gregorio Serrano (Sevilla, 1967) es bien conocido por su amplia trayectoria política, en la que destacó como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla durante el gobierno de Juan Ignacio Zoido, siendo posteriormente director de la Dirección General de Tráfico. Actualmente trabaja para la ... consultora EY, dirigiendo el área del Servicio de Movilidad a nivel de España. Pero más allá de su trayectoria profesional, también este amante de la historia tiene otra pasión: la literatura. Fruto de sus inquietudes, acaba de publicar su primera novela, 'Los crímenes del Alcázar. Sevilla 1918' (Alfar), un thriller en el que, a raíz de dos asesinatos, el lector podrá adentrarse en una historia detectivesca que le llevará a ser testigo de una ciudad que en aquella época estaba muy atrasada y que aún esperaba mejores tiempos con la Exposición Iberoamericana de 1929. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado la novela este lunes en el Salón de los Tapices del Real Alcázar, escenario en el que comienza precisamente la trama al descubrirse el cadáver de una joven periodista. El autor firmará ejemplares en la Feria del Libro de Sevilla en la caseta de Alfar (25 y 29 de octubre) y en la de Botica de Lectores (27 de octubre).

