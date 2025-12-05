Custodio, el escritor que rompe estereotipos: «Parece que si has sido agricultor, ya no puedes hacer otra cosa»

Custodio Pérez, o Custodio a secas, como lo presenta su editorial, está rompiendo estereotipos, y eso tiene mucho más valor que el haberse convertido casi de la noche a la mañana en un autor superventas. Nacido hace 42 años en la localidad granadina de ... Huétor Tájar, agricultor desde pequeño y con una formación académica muy básica, está demostrando que el triunfo en el mundo de la literatura consiste las más de las veces en dar con la tecla.

«Hay mucha gente que piensa que para ser escritor tienes que haber estudiado antes filología, ser maestro… si eres agricultor, parece que ya no te puedes dedicar a otra cosa en la vida», comenta, consciente de que ha derribado una barrera. Ahora, con lo que está ganando gracias a la trilogía 'Andalucía Negra' (Temas de Hoy, 2025), está dispuesto a profesionalizarse.

El campo, en realidad, ya lo estaba dejando. Cuando inició su andadura con el autoeditado 'Granada oscura', la respuesta del público fue tan abrumadora que llegó a un acuerdo con su mujer: ella se dedicaría a la aceituna y él alternaría las labores de la casa con la escritura, a la que le dedica entre tres y cuatro horas al día.

Después llegaron 'El mar de los olivos' y 'El triángulo del sur', los otros dos trabajos que también se incluyen en la trilogía que ahora le está dando tantas satisfacciones. Más que trabajar en el espárrago, cuando era pequeño en Huétor Tájar, o luego en el olivo, en el pueblo jiennense de Pegalajar, donde vive con su mujer desde hace ocho años.

Sin formación pero, eso sí, lector voraz

Fue ella la que le impulsó a escribir. Ocurrió en 2022, cuando él le esbozó una historia que se le había ocurrido. A ella le pareció interesante, le convenció para que la plasmara en un texto y lo demás, como se suele decir, es historia. Custodio no había escrito antes, pero sí que era un lector voraz, sobre todo de géneros como la novela negra o el thriller, pero también del género romántico o histórico.

Stephen King, Juan Gómez Jurado, Donato Carrisi, Megan Maxwell o Mario Puzo son algunas de sus referencias más claras, los principales autores que han guiado sus primeros pasos. Se decanta por la novela negra con algún toque erótico y pinceladas históricas. No dibuja detectives como el Kurt Wallander de Henning Mankell, con situaciones familiares difíciles y que a veces caen en la depresión. «A mí me gusta más escribir sobre un detective que conoce a una chica, se enamora y se va a por ella», resume.

«Escribir es una terapia y, por lo que estoy comprobando, una verdadera satisfacción. Ahora veo en una librería algo mío junto a Stephen King y, bueno, es indescriptible», cuenta, para añadir que, aunque no siente complejo por no haber estudiado en su momento, sí que ha intentado formarse con posterioridad en labores de escritura, acudiendo a talleres.

«No sé por qué un tocho tiene que contener más sabiduría. Si puedes contar una historia bien en pocas páginas, con eso vale»

También ha aprendido con el tiempo a ser más metódico: «Yo tengo antes de empezar la escaleta preparada, es algo que me lleva uno o dos meses. Después, cuando ya tengo claro lo que quiero hacer, me pongo a escribir y en dos o tres semanas he terminado el libro». Su estilo, obvio es decirlo ante esa afirmación, es muy directo.

«Muchos agradecen que mis libros sean cortos»

Suelen ser textos cortos, de poco más de cien páginas, pero eso no lo ve como algo reprochable. «No sé por qué un tocho tiene que contener más sabiduría. Si puedes contar una historia bien en pocas páginas, con eso vale. A mí me está agradeciendo mucha gente que no es lectora habitual que mis libros sean cortos, porque si son muy largos les echan para atrás, es un nicho de mercado importante», resume.

No oculta que buena parte de este boom que vive ahora se debe a la promoción que recibió en el programa televisivo La Revuelta, donde acudió como invitado y contó su historia y sus métodos. A partir de entonces, las ventas subieron como la espuma y se fraguó la idea de lanzar la trilogía. «Fue un trampolín espectacular que ha permitido que se haga una edición estupenda y muy bien cuidada de mis tres libros, estoy muy satisfecho», concluye.

Custodio está en plena gira de presentaciones. Arrancó en Madrid y, tras pasar por Málaga, Jaén y Pegalajar, recala los días 5 y 6 de diciembre en Sevilla, para continuar luego por Granada, Málaga, Barcelona y, el 22 de diciembre, parar en el pueblo donde nació. Aunque la editorial anuncia que posteriormente habrá más encuentros. Lo de Custodio va a continuar.