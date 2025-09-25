'Acércate a la ópera' convierte la Real Maestranza en escenario lírico El Festival de Ópera de Sevilla se presenta con un recital a modo de performance en la plaza de toros de la Real Maestranza

'Carmen' se acerca al balcón junto a la puerta del Príncipe de la Real Maestranza, esa que ha visto salir con romero en las manos al torero más mítico, del que en la esquina se ve de refilón su escultura. La habanera de 'Carmen' suena de fondo con la voz de la mezzoprano Ana Cadaval que rompe el ruido de los coches de Paseo de Colón, mientas que numerosos 'guiris', unos saliendo del museo de la plaza de toros y otros que pasean por la acera. alzan los teléfonos para grabar ese espectáculo insólito que se les ha ofrecido de repente.

Más de 150 óperas ha inspirado Sevilla, esta ciudad que tiene mitos como 'Carmen' de la que se cumple el 150 aniversario, o 'Don Juan' que han sido elevados al olimpo de la lírica por Bizet o Mozart, y junto a un imaginado 'Barbero', aquel que nos brindó Rossini, sirvieron anoche a través de sus arias míticas de presentación del Festival de Ópera de Sevilla con el lema 'Acércate a la ópera'.

En la historia de la Real Maestranza de Sevilla, varias 'Carmen', como la que dirigiera José Tamayo en los años 80 del pasado siglo, o el estreno años más tarde, en 1994 en el coso maestrante de 'Carmen. Opera andaluza de cornetas y tambores' de Salvador Távora, dentro de la programación de la Bienal de Flamenco y que contó con la lidia de un toro.

El presentador desde el balcón de la plaza nos va introduciendo en cada una de las óperas que intepretan además de Ana Cadaval, Amando Martín, Andrés Merino y la soprano china Yue He, finalista del certamen Nuevas Voces de ASAO.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería, Marcelo Maestre León, la delegada de Cultura, Angi Moreno posaban junto a los cantantes de la performance operística. «Este acto es un pistoletazo de salida inmejorable para el Festival de Ópera de Sevilla, un proyecto del Ayuntamiento de Sevilla, con el que queremos consolidar a nuestra ciudad como capital internacional de la lírica», dijo José Luis Sanz en la breve presentación.

Suena el piano y fue 'Rosina' huyendo del 'conde de Almaviva' la primera en cantar en la impresionante voz de la soprano Yue He; luego vendría 'Escamillo' y el toreador, coreado con palmas por un respetable que no dejaba de grabar. Y al final 'Carmen' y su habanera, siendo inmortalizados por cientos de vídeos de turistas.

El Festival de Ópera de Sevilla intenta cumplir con la deuda histórica de esta ciudad con la lírica y sus autores, y con personajes sevillanos que son hoy iconos de la historia de la ópera como Manuel García, compositor, tenor predilecto de Rossini y maestro del bel canto. Decían de él que tenía una tesitura de dos octavas en su garganta. De este genial compositor sevillano el festival presenta el día 28 de septiembre en el Palacio de las Dueñas, 29 de septiembre en Casa Salinas y 30 de septiembre en el hospital de la Caridad, el título, 'Quien porfía mucho alcanza', uno de los primeros triunfos de Manuel García en los teatros de la corte.

Carmen volvió al Maestranza de la mano del Festival de Ópera de Sevilla maría guerra

Este primer Festival de Ópera de Sevilla arranca el 25 de septiembre, 2 y 5 octubre con un compositor contemporáneo, Philip Glass y 'Les enfants terribles' en las naves de Artillería. 'El califa de Bagdad' será el segundo título, los días 26 y 27 de septiembre en el Real Alcázar con las voces de las sevillanas Leonor Bonilla y Nerea Berraondo, el el tenor Juan de Dios Mateos. La escenografía también local de la mano del arquitecto Juan Ruesga.

El patio de Carlos III de Artillería es el lugar elegido para 'Combattimento' Madrigales de Monteverdi los días 1 y 3 de octubre, al que seguirá la obra 'Don Juan no existe' de Elena Cánovas y libreto de Alberto Iglesias, los días 7 y 9 de octubre en el foro Magallanes de la Real Fábrica de Artillería.

El 10 y 11 de septiembre en la sala escénica de la Real Fábrica de Artillería, por cierto donde las localidades ya cuentan con el necesario respaldo frente a la anterior grada sin él (imposible para resistir una ópera), se pone en escena 'Es lo contrario' de César Camarero, una ópera que nos lleva a los límites de la experimentación.

Vuelven los mitos con 'Don Guiovanni' de Mozart los días 4, 8, 10 y 11 de octubre en el teatro de la Maestranza, uno de los espacios colaboradores del festival, y con un reparto internacional. 'Don Giovanni', junto a 'Carmen' y 'Fígaro' componen la trilogía de personajes sevillanos de la ópera por excelencia.

El ciclo de recitales se inicia el día 28 de septiembre nada menos que con la mezzosoprano Vivica Genaux, una de las voces más importantes del panorama internacional. Será en el Espacio Turina y con un programa de cantatas y sonatas para clave de Scarlatti.

En el espacio Turina también tendrán lugar los recitales del Daahoud Salim Quintet el día 30 de septiembre; el concierto de la Accademia del Piacere con obras de Monteverdi, Rossi, Durón o Nebra entre otros, el 5 de octubre; el recital del contratenor Franco Fagioli el 6 de octubre con obras de Scarlatti, Cesti, Bellini, Mozart, Rossini y Donizetti, entre otros; las conexiones francesas en torno a Carmen tendrá protagonistas a Carol García y Elena Sancho el 8 de octubre, y finalmente el Turina acogerá el 12 de octubre el recital de la mezzosoprano sevillana Nerea Berraondo junto a Anna Malek con títulos eslavos de inspiración española.

Más temas:

Plaza de Toros Real Maestranza de Sevilla